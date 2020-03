Pjevačica nakon potresa otišla iz Zagreba: 'Vrištala sam, ali sam sad pronašla oazu mira'

Pjevačica Maja Bajamić odlučila je nakon izbijanja krize oko koronavirusa i pogotovo nakon potresa u Zagrebu, odseliti iz metropole. U objavi na Instagramu prvo je opisala kako ju je šokiralo kad je u nedjelju ujutro jako zatreslo u Zagrebu. Srećom, bila je kod prijatelja.

- Noć prije potresa spavala sam kod prijatelja i prijateljice koji žive sami, jer me, prvi put nakon ozljede vratne kralježnice, ponovo 'zakočio' vrat, uslijed čega sam opet osjećala jake bolove i smanjenje opsega pokreta. Trebala sam pomoć za svakodnevne radnje i primila sam injekciju protiv bolova. Spavala sam na kauču, a osim što se odjednom sve počelo jako tresti, probudilo me padanje boca iz kuhinje i frižidera, pucanje stakla i skoro padanje zidnog ormara koji je bio iznad kauča. Prizor i osjećaj je bio strašan; vrištala sam kao nikad u životu, ustala sam 'na vrat' i nisam bila sigurna sanjam li ili ne (jer inače sanjam živo i često se 'glasam' u snu). To je bilo zaista strašno. Presretna sam i zahvalna nebesima što nisam bila sama u stanu u Ilici u tim trenucima. Mislim da bi mi srce puklo – rekla je Maja koja je nakon toga odlučila otići iz Zagreba.

Vratila se, kako je rekla za Večernji list, u svoju oazu mira - selo Trnbuse.

- Odluka o odlasku iz Zagreba na neko vrijeme, bila je rezultat niza manje sretnih okolnosti koje su nas zadesile posljednje vrijeme. U trenutku proglašenja karantene, meni i brojnim kolegama umjetnicima otkazani su svi zakazani nastupi, prestalo je izvođenje cabareta „Espri de Paris“, što je moju egzistenciju na jedan način, za neko vrijeme učinilo neizvjesnom. Živjela sam sama u Ilici, u blizini Britanca, u centru grada koji je bio najjače pogođen potresom - kazala nam je Maja koja je živjela u stanu površine 21 metar četvorni u kojem je stvarala i uvježbavala točke za TV projekte u kojima smo je gledali prethodnih godina.

- Tko god me zna ili prati, zna i za moje voljene Trnbuse i baku i dida koje uvijek spomenem i beskrajno volim. Nakon dugo vremena, već dva dana zaredom idem spavati prije ponoć i ustajem u šest ujutro. Naspavala sam se nakon tko zna koliko vremena. Ne jurim, nema stresa, u zamosorju sam, zrak je planinski, čuvam i pazim na baku i djeda, pomažem u kući i radujem se toplijim danima da odem u vrt i pustim kokice van. Živim život kakav želim živjeti kada svijetu dam ono što još moram dati. Baka i ja smo, s par domišljatih ideja spavaću sobu u kojoj boravim dok sam tu i u koja je „naša „ kad dođemo na selo, prenamijenile u moj mini stančić; sada mi je to ured i soba. Ponijela sam gitaru, nešto odjeće i kozmetike, Đurđicu (moj bicikl), vijaču, prostirku i Blozu - to je moja ruža u pitaru. Sve što imam i trebam u životu, a i bez dobrog dijela toga bi mogla. Beskrajno sam zahvalna tati koji je autom iz Splita došao po mene, nakon što me djed nazvao i rekao da on i baka žele da dođem u Trnbuse. Moja obitelj u Splitu je velika i zbog mjera samoizolacije za koje ne znam koliko su se poštovale od strane svakog pojedinca, nisam se osjećala ok s tim da odem u Split. Stan u kojem sam živjela, zbog potresa je postao nesiguran za život - kazala nam je Maja i dodala da je i prije uživala u prirodi.

Smatram da nam se dugogodišnji, moderan, kapitalistički stil života koji uključuje konstantnu utrku za postignućima i savršenstvima svih vrsta, a kroz koji smo, uz svako naše novo postignuće razvili i svojevrsnu pohlepu za „još“ u kvantitativnom smislu, te putem omalovažili Prirodu koja nam je sve dala i daje vraća kroz njene odgovore), „obija o glavu“, jer kada Priroda podigne glas, mi smo samo čestice prašine - kazala nam je Maja koja je prije tri meseca snimila zadnji singl "Suze i med". Karijera joj je sad na čekanju.

Sve ćete znati kada za to dođe vrijeme. Bitno je da se sada smiri cijela situacija s koronom i potresom. Ono što vam sa sigurnošću i s ljubavlju mogu reći je da sam zahvalna i sretna što sam okružena predivnim ljudima i umjetnicima s kojima radim i rastem u svakom pogledu. Nisu to samo kolege i uspješni ljudi, to su za mene prije svega prijatelji koji su pokazali brigu, ljubav i čovječnost za mene ne samo u ovom razdoblju, već i u drugim izazovnim situacijama koje su oslikavale moj šareni život. Mimo toga, u svom ovom ludilu neprestano radim u sebi i na sebi, beskrajno vjerujem da ćemo naučiti puno iz svega ovoga i da je 2020. moja godina – zaključila je Maja.

