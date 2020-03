Otkriveno koja su imena svojim blizankama dali Elin i Ivica Kostelić

Elin Kostelić prošli petak u Petrovoj bolnici rodila je blizanke, a u nedjelju je s ostalim rodiljama bila evakuirana nakon jakog potresa koji je pogodio Zagreb. Suprug Ivica Kostelić brzo je nakon potresa stigao iz Sobočana kod Kloštar Ivanića s dvojicom sinova, petogodišnjim Ivanom i trogodišnjim Leonom i suprugu i kćeri odveo kući.

– Nezgodno je bilo to što je u tom času nestalo struje pa mogu zamisliti što su pomislile sve one majke čija su djeca bila odvojena od njih ili su bila vezana uz bilo kakvu medicinsku aparaturu. Srećom, baš u tom času potresa naše bebice bile su kod Elin tako da je ona sve to doživjela ipak manje šokantno od nekih drugih majki – rekao je Ivica za Večernji list. Imena svojih princeza nije otkrivao, ali Gloria doznaje kako je bračni par Kostelić svojim kćerima dao imena Kata i Jana.

