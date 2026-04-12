Pjevačica iz Srbije otkrila da se razvela nakon samo dva tjedna braka: 'Ja sam bila ta koja je sve financirala'

Srpska pjevačica Tea Bilanović javno je progovorila o svom kratkotrajnom i turbulentnom bračnom iskustvu koje je okončano nakon samo dva tjedna suživota. Prema njezinim riječima, na vjenčanje se odlučila impulzivno u ranoj mladosti, što je rezultiralo brzim i neočekivanim krajem te priče. "Udala sam se jako mlada, s 21 godinom. Sve se dogodilo brzo, više kao neka avantura nego ozbiljno planiranje života", otkrila je pjevačica.

Premda je brak na papiru trajao duže, zajednički život potrajao je tek četrnaest dana prije nego što su nesuglasice dovele do neizbježnog razvoda. Posebnu pažnju privuklo je njezino priznanje o financijskim prilikama unutar te zajednice. "Ja sam bila ta koja je sve financirala. Da smo imali zajedničku imovinu, vjerojatno bih ostala bez svega", iskreno je rekla.

Pjevačica je napomenula kako su njezina tadašnja mladost i manjak iskustva utjecali na takve odluke, no danas na sve gleda iz druge perspektive, naglašavajući kako više ne bi pristala na odnos u kojem sav financijski teret leži na jednoj osobi. Nakon ovog kratkog bračnog poglavlja, Tea se usredotočila na profesionalni napredak i rad na sebi, ističući kako je iz proživljenog izvukla dragocjene životne pouke.

FOTO Šokantna transformacija chefa Ivana Pažanina! Drastičnom promjenom sve je iznenadio

Pjevačica je nedavno u jednoj emisiji otkrila da je pjevala bivšem dečku na vjenčanju. Naime, Teodora se prisjetila tog iskustva koje joj nije bilo ugodno, a kako kaže, on nije znao da će ona pjevati. Pjevačica je izjavila kako je jednom bivšem pjevala na vjenčanju, a voditelj ju je odmah upitao koliko je prošlo od prekida i kako je mogla odraditi taj nastup. Odgovorila je da je to bilo u redu jer su se davno preboljeli te da se to dogodilo dvije godine nakon prekida.