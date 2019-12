Pjevač se morao prvo javno ispričati supruzi, a ona ga sada prati u stopu na snimanju

Pjevač Justin Timberlake još uvijek pokušava izgladiti odnos sa suprugom Jessicom Biel nakon što je viđen kako se drži za ruke s kolegicom Alishom Wainwright u pauzi od snimanja filma "Palmer".

Nakon što je uputio javnu ispriku Jessici, Timberlake je prema pisanjima stranih medija pozvao suprugu da mu se pridruži na snimanju filma kako bi joj dokazao da ju ne vara s Wainwright. Istovremeno, Alisha je viđena na aerodromu u Los Angelesu, odnosno ne boravi više u New Jerseyju gdje se odvija snimanje.

Naime, 30-godišnja glumica je navodno po saznanju da Jessica dolazi Justinu u posjetu zbrisala u Los Angeles, a izvori za strane medije tvrde kako će par izaći nekamo za vrijeme njezinog boravka.

Podsjetimo, oženjeni glumac je viđen u pauzi od snimanja u društvu kolegice u baru u New Orleansu, a fanovi su odmah primijetili da Timberlake na fotografijama ne nosi vjenčani prsten. Glumac je Wainwright držao za ruku, a ona ga je mazila po nozi, što je pokrenulo glasine o mogućem preljubu. Strani mediji su pisali kako kolege tvrde da između njih nema ničeg. Timberlake je sada javno progovorio o večeri koja mu je skoro uništila brak.

Foto: Profimedia

"Trudim se držati dalje od tračeva koliko god mogu, ali zbog svoje obitelji mislim da je važno da progovorim o tračevima koji nanose bol ljudima koje volim. Prije nekoliko tjedana loše sam prosudio - ali želim biti jasan - ništa se nije dogodilo između moje kolegice i mene. Te sam večeri previše popio i žao mi je zbog načina na koji sam se ponašao. Trebao sam biti pametniji. To nije primjer koji želim pokazati svom sinu. Ispričavam se svojoj nevjerojatnoj ženi i obitelji što sam ih doveo u takvu sramotnu situaciju, fokusiran sam na to da budem najbolji mogući suprug i otac. Ovo nije bilo to. Jako sam uzbuđen što radim na filmu 'Palmer', veselim se nastavku snimanja i uzbuđen sam što će ga ljudi vidjeti", napisao je Timberlake na Instagramu.

Jessica Biel još se nije oglasila o cijeloj situaciji, kao ni Alisha Wainwright. I dok se po medijima vrte nagađanja oko toga je li se nešto zbilja dogodilo, obožavatelji bruje oko njegovog predbračnog ugovora sa suprugom Jessicom Biel koji će koštati pjevača i glumca pola milijuna dolara ako on 'odustane'. Nakon što su Timberlake i Biel izrekli sudbonosno 'da' u 2012. godini, New York Daily News izvijestio je da su potpisali ugovor u kojem su precizirali kako će podijeliti svoju imovinu ako se ikada razvedu, a Timberlake se drži financijski odgovornim u slučaju nevjere. Neto vrijednost Timberlake-a prema 2019. godini nadmašila je 200 milijuna dolara.