Pjesma 'Zemlja heroja' posvećena je svima koji su stvarali Hrvatsku, nikoga ne vrijeđa niti joj je to namjera

Iako je na spomen prezimena Rucner mnogima prva pomisao naša proslavljena violončelistica Ana Rucner, glazbenim vodama već dugo plovi i njezin brat Mario. Poznati violist, poduzetnik, strastveni motorist i prije svega otac dvoje djece iza sebe već ima brojne singlove, a njegov novi projekt "Zemlja heroja" zasigurno će privući puno pozornosti. Riječ je o projektu za koji je ideja nastala još prije desetak godina, a ovih je dana konačno i finalizirana. Na njemu je Mario udružio snage s našim brojnim poznatim glazbenicima među kojima su Dražen Žanko, Mate Bulić i Marko Perković Thompson, a svi zajedno ujedinjeni su u emotivnoj pjesmi koja uskoro izlazi, a posvećena je svim našim herojima koji su stvarali Hrvatsku.

Posljednjih mjeseci okupirani ste glazbenim projektom koji okuplja velika imena hrvatske scene. O čemu je točno riječ i što vas je motiviralo da budete inicijator projekta?

Da, na pjesmi "Zemlja heroja" radim već nekoliko godina, točnije ideja se rodila 2014. godine kada smo moj producent i prijatelj Sven Gleđa i ja počeli stvarati ovu pjesmu. Ali tek je ove godine kompletna priča sazrela i krenuo sam u realizaciju. Ideja je bila da sudionici u pjesmi budu izvođači koji su početkom 90-ih godina imali i izveli prve domoljubne pjesme baš onda kada je to Hrvatskoj bilo najpotrebnije. Htio bih naglasiti da je ova pjesma pod nazivom "Zemlja heroja" posvećena svima kojima su stvarali Hrvatsku, od majki što su dale sinove i obitelj preko nestalih civila, maloljetnih branitelja pa sve do gotovo svih rodova vojske. Ova pjesma je isključivo spomenica i zahvala koja nikoga ne vrijeđa niti joj je to namjera. Motivacija za ovaj projekt živi u meni jer volim svoju domovinu i iznad svega cijenim ove sve ljude bez kojih nikada ne bismo imali svoju državu.

Možete li nam otkriti o kojim je imenima riječ? Tko sve sudjeluje u projektu?

Naravno da mogu! Prvi sudionik, gost u pjesmi bio je moj dragi prijatelj gospodin Dražen Žanko, kojemu se odmah svidjela ideja te je i sam puno dobrih stvari napravio za samu pjesmu kao i za cijeli projekt. Ostali gosti, sudionici u pjesmi naše su dame, bivše Ladarice i gospoda Stanko Šarić, Marko Perković Thompson, Tomislav Bralić i Mate Bulić. A što se tiče gostiju u samom videospotu, na samom početku spota pojavljuje se predstavnica majki u pjesmi i sestra poginulog ratnog pilota Zlatka Mejaškog Meša. Tu su i predstavnici, veterani mnogih brigada Hrvatske vojske kao i naš istaknuti ratni pilot Ivan Selak. Želio bih istaknuti da su svi sudionici u pjesmi i spotu moji dragi prijatelji i poznanici kojima i ovim putem svima od srca zahvaljujem na svemu.

Pjesma izlazi uoči 18. studenog kada obilježavamo Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Je li to bilo planirano ili se datum izlaska pjesme sasvim slučajno poklopio s tim važnim datumom?

Kažu da ništa u životu nije slučajno i da sve ima neki svoj razlog pa tako i izlazak ovog projekta "Zemlja heroja"! Neki od kadrova snimani su upravo u Škabrnji, djeca Škabrnje, meni najemotivniji dan snimanja. Generalno to nismo planirali, ali ispada baš tako kako treba.

Koliko je bilo zahtjevno uskladiti rasporede svih glazbenika uključenih u projekt? Što vam je bilo najizazovnije u realizaciji?

Nevjerojatno, ali išlo je sve tako nekako opušteno i brzo, ja bih rekao blagoslovljeno. Gospodin Dražen Žanko, koji je za puno stvari tu zaslužan, i sam mi je rekao kroz smijeh: "Ne brini i opusti se!"

Hoćemo li vas ikada imati prilike vidjeti u istom sastavu na nekoj pozornici?

Ako se ljudima svidi pjesma, vjerujem da će nas htjeti vidjeti i čuti zajedno na događajima povodom nekih važnih datuma za Hrvatsku.

Pjesmu prati i videospot. Gdje ste ga snimali, koliko je trajalo samo snimanje i tko stoji iza njega?

Ideja samog spota je bila da se određeni izvođač snima u svom rodnom kraju, tako da smo snimali od Hercegovine, Sinja, Zadra, Zagreba, točnije Medvedgrada, pa do Slavonije... Snimanje spota trajalo je skoro 15 dana, snimali su ga Marko Jurić i Sven Stefanović, a montažu potpisuje Luka Hrvatić.

Njeguje li se domoljubna glazba dovoljno u Hrvatskoj?

Moje je mišljenje da ne.

Dolazite iz poznate glazbene obitelji Rucner. Jesu li članovi vaše obitelji prvi koji preslušavaju vaše nove pjesme? Tko je najveći kritičar i kakvi su bili komentari na pjesmu koja će uskoro biti objavljena?

Mi doma uvijek volimo zajedno poslušati neki naš novi uradak i prokomentirati ga. Glavni kritičari smo uglavnom moja sestra Ana i ja, a naši roditelji su ti koji smireno daju svoje mišljenje i eventualne kritike. Sa "Zemljom heroja" bilo je nekako posebno, emotivno, svi smo bili naježeni, a nakon dugo vremena vidio sam i suze u očima svojih roditelja, tata je prvo šutio i zamišljeno sa suzom u oku prokomentirao: "Bravo! Odlična pjesma!"

Kojim se projektima još bavite? Čime ste okupirani?

Okupiran sam svojom obitelji, kćeri i sinom s kojima nam nikada nije dosadno. Imamo puno hobija i poprilično interesantan društveni život. Od projekata, pored glazbe, trenutačno se bavim izgradnjom jednog novog stambenog objekta.

