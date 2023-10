Scorsese je remek-djelom koje nije za svakog opet pokazao zašto je majstor režije

Divno je živjeti u doba digitalne tehnologije, kada su novi filmovi dostupni odmah kada i u ostatku svijeta. Za razliku od 80-ih, kada smo velike filmske hitove morali gledati mjesecima nakon Amerikanaca, danas nerijetko blockbustere gledamo i dan prije njih. Tako je i novi Scorsesejev film "Ubojice cvjetnog mjeseca" premijeru imao u četvrtak, dok ga Amerikanci gledaju od petka.

Martin Scorsese definitivno je jedan od najvećih redatelja današnjice. Dovoljno je spomenuti da nas je počastio takvim klasicima kao što su "Taksist", "Razjarenoi bik", "Dobri momci", "Otok Shutter", "Casino", "Bande New Yorka", "Vuk s Wall Streeta“, a svog jedinog Oscara dobio je 2007. za "Pokojne". Prije tri godine bio je nominiran za "Irca", a ove godine isporučio je još jedan maratonski film od čak tri i pol sata. Premda su ga neki najavljivali kao vestern, "Ubojice cvjetnog mjeseca" bi prije mogli nazvati kao veliku američku tragediju koja u seni ima elemente drame, vesterna, trilera, ljubavnog filma, ali i klasićnog "whodunnit" filma za koji je sam Scorsese i napisao scenarij s Ericom Rothom, a po knjizi Davida Granna.

Film počinje klasičnom indijanskom ceremonijom kada se slavi priroda. Pleme Osage u Oklahomi je do tog trenutka, a radi se o 3 godine nakon Prvog svjetskog rata, bilo jedno obično indijansko pleme koje je živjelo u skladu sa svojim običajima. A onda je iz zemlje potekla nafta i sve se promijenilo. Postali su jako bogati, a to je naravno dovelo bijelce koji su indijance proglasili "inkompetentinima" i odredili im financijske savjetnike koji će upravljati njihovim bogastvom. Besramno bogati članovi plemena Osage odjednom grade velike kuće, kupuju automobile, a doma imaju bijelu poslugu. No istovremeno jedan po jedan misteriozno umiru. Neki od bolesti a neki su ubijeni.

Leonardo DiCaprio je Ernest Burkhart, veteran Prvog svjetskog rata koji dolazi na ranč kod ujaka Williama K. Halea (Robert De Niro). Ernest bi se htio skrasiti, no najviše voli novac, pa mu ujak objašnjava kako stvari stoje. Premda Burkhart misli sve najbolje o svom ujaku, ubrzo shvaća kako njegova ljubav prema Indijancima nije baš prijateljske prirode. Najlakše je upasti u obitelj nekog od članova plemena Osage tako da se oženi neka njihova pripadnica. Ernest zatim krene voziti taksi, a redovna mušterija mu je Indijanka Mollie (Lily Gladstone). Idealna je to prilika za Ernesta, no on shvati kako prema Mollie gaji duboke osjećaje, i da s njom ne bi bio samo radi bogatstva.

I sada dolazimo do najvažnijeg detalja. DiCaprio je nesumnjivo jedan od najboljih glumaca zadnjih deset godina, a DeNiro jedan od najboljih glumaca svih vremena. Naravno da i ovdje glume fenomenalno, no Lily Gladstone ih je "pojela". Glumica koja je široj javnosti dosad prilično nepoznata odrasla je u indijanskom rezervatu, a dosad je najbolje pamtimo po ulozi u filmu "Prva krava" Kelly Reichardt. U Scorsesejeovom filmu je očito na svom terenu, njeno portretiranje graciozne i krhke Mollie koja usprkos problemima sa šećernom bolesti želi pravdu za svoju obitelj je životno i samo nepravda će joj iduće godine oduzeti Oscar za najbolju žensku ulogu. Maestro Scorsese i ovim filmom pokazuje koji je majstor kamere. Uz budžet od čak 200 milijuna dolara gotovo da nas je vremenskim strojem vratio u prošlost. Ulice su pune ljudi odjevenih u ono što je tada bilo moderno. Voze se tada luksuzni modeli Forda, Rolls Roycea i drugih proizvođača, a ponekad gotovo voajeristički ulazimo u domove pripadnika plemena Osage, gledamo njihove običaje, vjenčanja, sprovode... Gotovo da bi ovaj film nekima mogao poslužiti i za antropološko proučavanje jednog naroda i ere. Osim glavnih glumaca postoji cijeli niz sporednih likova koji su na zanimljiv i osebujan način donijeli uloge sitnih lopova željnih brze zarade. To su Scott Shepherd, Louis Cancelmi, Tommy Schultz i Sturgill Simpson. Pojavljuju se i dobro nam poznati John Litgow i Brendan Fraser, a najveća zamjerka je da u filmu nema puno više Jessea Plemonsa, koji se pojavljuje tek u zadnjem dijelu kao istražitelj FBI-ja Tom White.

"Ubojice cvjetnog mjeseca" nije film za svakog. Tri pol sata vjerojatno će mnogima biti predugo za sjediti u kinu, pogotovo jer kreće sporo i treba vam vremena dok sve pohvatate. No, ljubitelji filma uživat će u njemu do samog kraja, a pogotovo zbog zadnje nostalgične sekvence u kojoj Scorsese na sebi svojstven način pojašnjava što se na kraju dogodilo s glavnim likovima. Na premijeri filma u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema bilo je i nekih koji su se digli i otišli prije samog kraja. Takvi su izgleda zalutali u kino. Ovo je film koji se definitivno mora pažljivo pogledati od početka do kraja.

