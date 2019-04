Petra Marinu pomrsila planove pa izbacila Anju i Roberta

U novom izazovu pobjedu je odnio Luka, a kuću su na neočekivan način napustili Anja i Robert. Zadatak u izazovu za genijalce bio je dizajnirati haljinu koja prezentira njih same, a koju će prezentirati njihove partnerice stručnom žiriju kustosu i art modelu Josipu Tešiji i direktorici direkcije izbora za Miss Hrvatske Maji Vračarić.

Prva je pred žiri izašla Petra, koja je naopako obukla Marinovu haljinu. „Marino se s ovim uopće nije opisao, rekao mi je da voli prirodu i planine, da voli seksi igračke“, kazala je Petra. Sljedeća je na pistu izašla Anja.

„Rekla je sve što ima za reći i obrazložila“, zadovoljno je rekao Robert, dok je član žirija Josip Tešija rekao kako je haljina kičasta. „Ne razumijem po čemu je haljina kičasta, ova je čak najbolje izrađena, uredno i precizno za razliku od ostalih“, rekla je Anja. Na pistu je zatim izašla Helena čiji partner Karlo nije napravio ništa, što je iznenadilo prisutne. „Rekao mi je da je bio pod stresom i da je dobio živčani slom“, kazala je Helena. Martina je izašla s Ninovom kreacijom koja je predstavljala njegov programerski posao i društveni život. „Ja sam sa svojom haljinom jako zadovoljna“, rekla je Martina i dodala da tako obučena ne bi izašla na spoj. Ena je prošetala kreaciju svoga partnera Marijana, koji je na haljinu ukomponirao i slavonsku kobasicu.

„Što se tiče kobasice, potkupio me je“, kroz smijeh je rekao član žirija Josip Tešija. Adriana je izašla posljednja pred žiri, a od žirija je dobila pozitivne komentare. „Adriana je prezentirala haljinu bolje nego što bih ja to mogao, stvarno sam ponosan, svaka čast“, rekao je Luka. „Ona je to iznijela kao da ga zna deset godina, bez problema“, komentirala je članica žirija Maja Vračarić. Adriana i Luka naposljetku su odlukom žirija postali pobjednici izazova, što je iskomentirala Anja: „No comment. Žiriju trebaju naočale“.

Na nominacijama, parovi s imunitetima odlučili su da u eliminacijski dvoboj idu Robert i Anja te Marino i Petra. No, prije dvoboja znanja Marino je odlučio odustati i dvoboj predati Robertu i Anji, no taj plan nije mu pošao za rukom. „Kad bi Petra bila sposobnija, onda bi i dogurali negdje dalje“, rekao je Marino. „Meni se ne sviđa što su oni napravili da Petra stoji kao neka lutkica“, komentirala je Helena. „Nju se uopće nije pitalo“, dodala je Martina te poručila Petri da ne pusti kviz te se bori za ostanak. Prilikom eliminacijskog kviza Petra je ipak odgovorila na jedno od pitanja unatoč dogovoru s Marinom. „Trebalo je biti da ja odgovaram sve s ne znam, ali ovo nisam mogla. To je praktički opća kultura“, rekla je Petra. „Na jedan način sam htjela predati borbu, a na drugi nisam“, dodala je. Upravo zbog njezinog točnog odgovora Petra i Marino ostali su u borbi za glavnu nagradu, dok su Robert i Anja morali napustiti kuću. „Nekad treba gledati malo na sebe“, kazala je Petra. „Mislim da će se on ljutiti i da neće biti jednostavno kao prije“, zaključila je. „Vjerojatno će odnosi malo zahladiti“, složio se Marino s onim što je rekla Petra.

Iako su imali u planu ostati u kući, Robert i Anja morali su se spakirati i napustiti show. „Ne mogu ništa nego biti tužan, ne mogu to promijeniti“, rekao je Robert nakon ispadanja, a s njim se složila i partnerica Anja.

Nakon što je još jedan par napustio show, na Adrianin nagovor kandidati su zaigrali bocu istine. Dok je Marino pokazao svoju vještinu striptiza, Martina je Luku pitala je li ostavio djevojku zbog Adriane na što joj je on odgovorio da nije. Karlo je odlučio zapapriti i kao izazov Heleni zadao poljubac s Adrianom. „Bilo je predivno“, komentirao je Karlo poljubac dviju djevojki. Marino je Karlu odlučio vratiti i izazvao ga da izabere jednoga muškarca i poljubi ga, a Karlo se odlučio za Marijana. „Ne znam kome je bilo neugodnije, meni ili njemu“, opisala je Ena prizor ljubljenja dva dečka u kući.

Ljepotice i genijalce u sljedećoj epizodi očekuje mnoštvo iznenađenja i uzbuđenja. Parovi kreću na put na lokaciju koja donosi veliku promjenu u odnosu na prošle zadatke, a o čemu je riječ gledatelji će vidjeti u sljedećoj emisiji showa.