Ljepotice i genijalci igrali bocu istine i onda su uslijedili i prvi poljupci

Pred muškim kandidatima u showu 'Ljepotice i genijalci' našao se novi izazov u kojem su opet zaronili u svijet mode. Nakratko će postati modni dizajneri, a zadatak im je dizajniranje haljine za svoje partnerice i to s vlastitim potpisom.

Njihov dizajn ocijenit će art model Josip Tešija i direktorica direkcije izbora za Miss Hrvatske Maja Vračarić. Genijalci nisu bili oduševljeni ovim zadatkom jer im je ovaj teren skroz nepoznat. - Ne poznajem modu uopće - ukratko je rekao Nino koji dodaje da će biti problema s Martinom, kao što je bilo u zadatku s frizurom, jer kako kaže boji se da će ga ona ponovno napasti.

- To mi je dodatan poticaj da ispadne što bolje - priznaje Nino, a Marijan se pak boji svoje majke.

- Ubit će me mama, ako ovo bude gledala - govori on kroz šalu i tvrdi da mu je to stvara veliki pritisak. Mislio je da će mu najveći izazov biti dizajniranje, ali nakon što Adriana došla s prijedlogom igranja boce istine, stvari su se brzo promijenile.ž



- To će mi tata gledati! - rekla je Adriana nakon što je Karlo zadao Heleni da poljubi upravo nju. On nije krio oduševljenje .

- Bilo je predivno! Spojio sam dvije najbolje stvari u jednu - rekao je Karlo nakon ženskog poljupca.

Nakon njega, Marino je odlučio zapapriti situaciju i Karlu je zadao da poljubi bilo kojeg muškarca.

