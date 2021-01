Petar Grašo priznaje: 'Prebolio sam COVID-19, ali pandemija mi je dala više vremena za drage ljude'

Splitski glazbenik Petar Grašo 2020. godinu pamtit će, uz ostalo, i po tome što je prebolio koronavirus, o čemu je govorio početkom prosinca. Srećom, sve je prošlo bez težih simptoma pa posljedica nema. Iako je ova godina za glazbenike posebno teška, Grašo ne odustaje od optimizma pa ističe da je jako sretan što su mu ovakve okolnosti omogućile da više vremena provede u rodnom gradu s dragim ljudima, s kojima inače ne bi imao toliko zajedničkog vremena zbog turneja i putovanja. U svibnju je tako na barem pola sata ujedinio naciju koncertom na praznom splitskom Peristilu, za koji kaže da će ga pamtiti cijeli život. Upravo je zbog tog koncerta dobio hrpu pisama i pozdrava od Hrvata iz cijelog svijeta koji su zbog pandemije koronavirusa bili spriječeni doći u svoju rodnu zemlju. Zbog specifične situacije, Grašo je ove godine održao samo nekoliko koncerata i svirki, i to u skladu sa strogim epidemiološkim mjerama, no to ga nije spriječilo da nastavi nizati hitove, stoga se ponosi što su mu posljednja dva hita završila prva na trendingu u cijeloj Hrvatskoj. Kako nam je otkrio, trenutačno radi na albumu koji bi trebao izaći početkom iduće godine, a sadržavat će sve Grašine hitove od 2014. godine. Sa svojom je djevojkom i glazbenicom Danijelom Martinović u sretnoj vezi duge 23 godine, što ih čini jednima od najdugovječnijih parova na domaćoj estradi. Svoju intimu vole držati dalje od očiju javnosti pa se uz taj par ne veže nijedan skandal. Vezu nisu okrunili brakom, a Danijela je u jednom intervjuu rekla kako je to njihova zajednička odluka. Međutim, pjevač nam se povjerio da je karantenu s pjevačicom proveo u splitskoj kući u krugu uže obitelji. Inače, nedavno je uz Severinu zapjevao na humanitarnom koncertu “Želim život” Zaklade Ana Rukavina kojom se nastavlja rad na unapređenju hrvatske hematologije.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 16.12.2020., Split - Pjevac Petar Graso. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Svima je ova 2020. zbog svega što nas je zadesilo jedna od najgorih godina, pa su stoga svi jedva čekali da što prije završi. Je li i kod vas tako?

Pandemija koja se dogodila nije poštedjela praktički nikoga na svijetu pa tako ni mene i moj sektor. Imao sam sreće da sam na početku godine, a i ovo ljeto održao nekoliko koncerata pa nemam dojam da je stanka toliko duga koliko zapravo jest. Situacija za puno mojih kolega svakako nije dobra, no izgleda da se svjetlo na kraju tunela ipak vidi.

Čak i u ovako zahtjevnim vremenima uvijek je važno pronaći i nešto pozitivno. Vama svaka godina donese razne nominacije i nagrade struke i publike.

Nominacije su svakako razlog za radost i doista mi je veliko zadovoljstvo da sam posljednjih godina nominiran u relevantnim kategorijama i da ljudi prepoznaju to što radim. Što se ostalih stvari u ovoj godini tiče, sretan sam što sam imao vremena provesti vrijeme s dragim ljudima više nego inače jer bih u normalnim okolnostima proveo gotovo cijelu godinu na putu i na turneji.

Pandemija koronavirusa gotovo je sve zaustavila, a ponajviše upravo glazbenu scenu. Kakvo je stanje sada s poslom?

Po nekim procjenama stručnjaka, proljeće i ljeto mogli bi donijeti svojevrsno opuštanje mjera koje bi omogućile okupljanje većeg broja ljudi. U planu je organizacija većih koncerata, no to ćemo objaviti kada budemo u to sigurni.

Nedostaju li vam nastupi i druženje s publikom?

Koncerti su moj život, moj posao i moja radost i naravno da mi nedostaju, no nadam se i vjerujem da će svega toga biti vrlo brzo.

Prije drugog vala koronavirusa uspjeli ste održati i poneki koncert. Kako je to izgledalo s epidemiološkim mjerama?

Organizatori su poštovali sve propisane mjere i koncerti su prošli bez problema. Sve se odvijalo na otvorenom i u ljeto i vjerujem da je i to pomoglo da ne bude komplikacija.

Održali ste 7. svibnja koncert na praznom Peristilu. Kakvi su vas osjećaji obuzimali tada, pjevali ste bez publike i potpuno sami?

Bio je to poseban trenutak koji ću pamtiti čitav život. Svečani, prazni Peristil, Sveti Duje i mi koji sviramo dok stotine galebova lete iznad nas. Dobili smo tisuće mailova naših ljudi iz cijeloga svijeta koji su bili spriječeni doći u Split zbog epidemije. Kažu da ih je taj koncert na trenutak vratio u neko ljepše vrijeme. U tim trenucima shvatite da je glazba nešto što daje boju sivim fazama života. Nadam se ipak da će neki sljedeći koncerti biti pred punim Peristilom jer je najveći “ukras” koncertima ipak publika.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 04.05.2020., Split - Petar Graso snimio je koncert na praznom Peristilu koji ce na Dan grada, blagdan sv. Duje, biti prikazan na HTV-u. Ove godine zbog okolnosti vezanih uz koronavirus izostati ce festa i mnogobrojna zbivanja koja prate dogadjaj. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

I sami ste nedavno oboljeli od koronavirusa. Kakvo vam je zdravstveno stanje sada?

Imao sam relativno blage simptome, temperaturu, kašalj i malo sam teže disao, ali ništa dramatično. Najteža stvar je zapravo neizvjesnost jer ne znate hoće li se bolest razviti u nešto teži oblik i jeste li zarazili bližnje. Srećom, sve je prošlo kako treba i osim slabosti koju sam imao još neko vrijeme, ne osjećam posljedice.

Kao glazbenik, opravdavate li ovakve mjere u ovom trenutku, tzv. meki lockdown u kojemu se zatvaraju svi ugostiteljski objekti?

Teško je balansirati s mjerama i uvijek će biti nezadovoljnih i onih koji misle da se može gore ili bolje. U gotovo cijelom svijetu situacija je više-manje loša i siguran sam da je bez obzira na stupanj mjera, osnovna prevencija osobna odgovornost ljudi.

Ova godina nikome nije onakva na kakve smo se bili navikli. Što vama najviše nedostaje iz vremena prije pandemije?

Nedostaju mi koncerti i sloboda da mogu otputovati nekamo kad poželim. Ponajprije mislim na brojne prijatelje s kojima sam slavio razne obiteljske i druge proslave. Videopozivi su dobra zamjena, ali ipak nisu ni blizu radosti kada čujete graju i smijeh dragih ljudi uživo.

U 25 godina dugoj karijeri primili ste brojne nagrade za rad. Čime se najviše ponosite ili možda kojom pjesmom?

Najponosniji sam zbog prepunih koncerata na kojima se osjeća nevjerojatna količina dobre energije i na kojima se pjeva od prve do zadnje pjesme. Nagrade su samo posljedica svega toga.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 16.12.2020., Split - Pjevac Petar Graso. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

U posljednje vrijeme nižete hit za hitom, pa su tako i vaše pjesme “Fritula” i “Neće nas zauvik bit” u vrlo kratko vrijeme bile prve na trendingu. Što mislite, zašto publika toliko dobro prihvaća vaše nove pjesme?

Ako uopće postoji objašnjenje, ja bih ga pronašao u iskrenosti i predanosti prema onome što radim i, naravno, u genijalnim suradnicima i prijateljima s kojima sve to radim. Mislim prije svega na Tončija i Vjekoslavu Huljić, ali i na ostale suradnike koji rade svoj posao s puno entuzijazma i bez pritiska. Nikada nismo jurili za uspjehom i hitovima, samo smo se dobro zabavljali i trudili da svaka pjesma bude drukčija od prethodne.

Mnogi glazbenici danas sve manje obraćaju pažnju na albume, a više na singlove, zato što danas sve manje ljudi ima vremena slušati cijeli album, pa tako objavljuju samo pjesme. Kakav je vaš stav o tome, je li to razlog zbog čega se i vi fokusirate više na singlove? Planirate li uskoro izdati kakav album?

Velik dio odgovora dali ste u prvom dijelu pitanja, danas su ljudi svakodnevno zasuti golemom količinom novih pjesama i ta romantična percepcija nečijeg albuma na koji se čeka danima ispred prodavaonice odavno je stvar prošlosti. Ipak, album će uvijek biti legitimni zapis lika i djela izvođača u određenom vremenu i kao takav je nezamjenjiv. Upravo dovršavam album koji bi trebao izaći sljedeće godine. Sadržavat će sve singlove od 2014. godine, dakle pjesme “Uvik isti”, “Ako te pitaju”, “Moje zlato” i sve ostale hit-singlove izašle do danas, ali i nekoliko novih, meni dragih pjesama.

Da niste krenuli glazbenim putem, kojoj biste se karijeri posvetili, što vas još zanima?

Nisam nikad razmišljao o drugim mogućnostima, ali ugostiteljstvo nam je godinama bio obiteljski biznis pa vjerujem da bih se u tome dobro snašao da nisam glazbenik. Glazba mi je uvijek bila na prvome mjestu, no kultura gastronomije i kultura vina su me oduvijek privlačile i u tom se svijetu ugodno osjećam.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL 31.07.2018., Split - U organizaciji Hrvatske glazbene unije u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, nadleznim Ministarstvom kulture, Splitsko-dalmatinskom zupanijom, Gradom Splitom i ostalim institucijama u Hrvatskom narodnom kazalistu odrzana je komemoracija za Olivera Dragojevica, uz nazocnost obitelji, prijatelja i suradnika te drzavnih, zupanijskih i gradskih duznosnika. Petar Graso i Danijela Martinovic. Photo: Miranda Cikotic/PIXSELL

Svoj privatni život s Danijelom Martinović vješto držite podalje od očiju javnosti. Kako ste proveli karantenu?

Karantenu smo proveli u splitskoj kući u krugu obitelji. Bavili smo se sitnicama oko kuće i svim onim svakodnevnim stvarima koje nismo stizali zbog putovanja i odsutnosti proteklih godina.

Ponosite se time što se u vaših više od 20 godina sretne ljubavi za vas ne veže nijedan skandal. Mislite li da je razlog tomu upravo to što svoju intimu držite samo za sebe?

Naša je odluka od samog početka bila da ćemo privatni život držati podalje od očiju javnosti. Vjerujem da je svakom normalnom čovjeku obitelj utočište i luka u kojoj ulazak ne dopušta baš svakom tko to naumi.

Što vas najviše opušta u ovim teškim vremenima?

Opuštaju me iste stvari kao i u “normalnim” vremenima, razgovor s prijateljima, obitelj, jutarnji kapučino, čaša vina uz dobru glazbu, ribolov... Dakle sve te male stvari koje život čine životom.