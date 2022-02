Petar Grašo na svadbi otkrio spol bebe koju čeka s Hanom

Petar Grašo na vjenčanju je otkrio spol djeteta koje čeka sa Hanom Huljić.

Naime, prinova stiže na ljeto, a Hana i Grašo dobit će djevojčicu, doznaje RTL Exkluziv.

- Stvarno je super ispalo i sa zborom i s trubama, gitarom i električnim violinama, violinama, baš je super bilo. Rasplakali smo se i ja i ona i Petar i baš je super bilo. Cijela crkva se digla na noge, baš je super bila fora. Nisam imala tremu, više sam bila uzbuđena jer nisam znala kakve će im reakcije biti - hoće li biti kao što je ovo ili će početi plakat kao što jesu počeli - rekla je Lorena Bućan koja je na kraju ceremonije s Grašom zapjevala pjesmu Beatlesa 'All You Need Is Love'.

Da će dobiti djevojčicu Grašo je otkrio kada se svima zahvaljivao na dolasku na svadbu, a kako će se malena zvati, još nije poznato.