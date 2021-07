Petar Grašo i Dubioza kolektiv prvi put zajedno na sceni zapalili Ljetnu pozornicu u Opatiji

U subotu su mnogobrojni uzvanici na Ljetnoj pozornici u Opatiji svjedočili nesvakidašnjem humanitarnom događaju. U samo deset dana Bina Istra i partneri prikupili su čak dva milijuna kuna kojima će pomoći Općoj bolnici Pula, KBC Rijeka, KBC Zagreb te Udruzi Depaul iz Rijeke koja pomaže beskućnicima pronaći svoje mjesto u društvu. Premijerno je prikazan i dio dokumentarca o humanitarnoj suradnji s navedenim primateljima donacija, koji je nazvan po akciji “Život nema cijenu, humanitarna akcija Bina Istre i partnera”. Produkciju dokumentarca potpisuje Mihaela Reščić za Meritum komunikacije, a režiju i montažu Filip Bašić za DOKU FILMS.

Dva milijuna koja je Bina Istra s partnerima skupila iskoristit će se za nabavku medicinskog uređaja neophodnog kod postupaka oživljavanja za Opću bolnicu Pula, nabavu medicinskog uređaja za poboljšanje uvjeta na klinici za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka, kao i za opremu namijenjenu uređenju sterilne sobe dječje onkologije KBC-a Zagreb. Udruzi Depaul će se donirati sredstva za adaptaciju dnevnog centra za beskućnike. Večer je počela video najavom Bina Istre o skorom puštanju u promet dionice Istarskog ipsilona od tunela Učka prema Istri, čime će vozači svoj put prema Istri značajno skratiti. Voditeljica Iva Šulentić pozvala je generalnog direktora Bina Istre, Daria Silića, na binu, a on je najavio puštanje u promet drugog tunela na Učkoj do sredine 2024. godine, tunela kojega građani i turisti već godinama priželjkuju. Ova plemenita akcija obilježena je na nesvakidašnji način jer se gostima omogućila zabava bez ikakvih ograničenja, a uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama od 18.6. donesena je ranije u odnosu na uobičajenu praksu, što je omogućilo organizatorima provedbu uputa stožera i organiziraciju ovoga hvalevrijednog eventa. Ako na događanju svi sudionici imaju valjane EU digitalne COVID potvrde, tada standardna pravila držanja razmaka, nošenja maski, ograničenja do ponoći i ostale mjere nisu primjenjive.

Zbog toga su sudionici humanitarnog koncerta “Život nema cijenu” imali privilegiju osjetiti ponovnu slobodu druženja kakva je nekad postojala. Show koji su gostima pružili Petar Grašo i Dubioza Kolektiv još će se dugo pamtiti. Luda glazbena zabava počela je već u backstageu Dubioze gdje im se pridružio i Petar Grašo, koji je s njima pjevao sve do početka svog koncerta. Dobro raspoloženog Grašu na scenu su uz zvukove gitare dopratio cijeli bend Dubioze Kolektiv. Grašo je oduševio posjetitelje vrhunskim nastupom i dobrano zagrijao ekipu, koja je s njim u glas pjevala sve njegove hitove. S prvim taktovima pjesme “USA”, Dubioza Kolektiv oduševila je odlično raspoloženu publiku. Jedna za drugom nizale su se uspješnice: “Kažu”, “MP3”, “Himna generacije”, “Volio bih”, a posebno iznenađenje bilo je kada su na binu pozvali Petra Grašu i spontano izveli svjetski hit "Can’t take my eyes of you" na bosansko-hrvatski način. U jednom trenutku atmosfera je bila toliko dobra da je Dubioza, svoj poznati after party u backstageu jednostavno odlučila odsvirati na pozornici. Naučili su goste i bosanski tango, pozvali ih na pozornicu te je večer završila prepunom pozornicom gostiju i svjetskih žuto-crnih zvijezda.