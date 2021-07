Legendarna glumica izazvala ovacije! Prvi put nakon moždanog udara zablistala na crvenom tepihu

Glamur, blještavilo, šušur i zvijezde A-liste vratili su se na najprestižniji filmski festival, onaj u Cannesu, prvi put nakon izbijanja pandemije. Ovogodišnje 74. izdanje prestižnog filmskog festivala privuklo je najveće filmske zvijezde, a sve oči bile su uprte u ikonu francuske kinematografije i legendu festivala u Cannesu - Catherine Deneuve (77). Jedna od najvećih filmskih diva vratila se na crveni tepih najuglednijeg festivala prvi put nakon pretrpljenog moždanog udara koji je doživjela prije dvije godine.

Deneuve je proteklog vikenda zablistala u elegantnoj baršunastoj haljini na premijeri filma "De son vivant" francuske redateljice Emmanuelle Bercot u kojem tumači ulogu majke koja pomaže svom smrtno bolesnom sinu (Benoît Magimel) da prihvati sudbinu zajedno s liječnikom (Gabriel Sara) i medicinskom sestrom (Cécile de France). Nakon što je Deneuve kročila na crveni tepih s glumačkom ekipom iz filma, publika joj je priredila neviđen doček, a ovacije koje se nisu stišavale glumicu su vidno ganule.

Foto: Stefanie Rex/DPA/PIXSELL 10 July 2021, France, Cannes: Emmanuelle Bercot (l) and Catherine Deneuve attend the screening of "De Son Vivant" (Peaceful) during the 74th Annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals. Photo: Stefanie Rex/dpa-Zentralbild/dpa /DPA/PIXSELL Ganuta dočekom

- Poznajem Cannes već jako dugo. Svaki je put nešto sasvim drukčije. No mislim da nikad nisam bila toliko ganuta kao tu večer kad sam ušla u kazalište i vidjela kako je publika pozdravila film i mene. Bilo je izvanredno - istaknula je Deneuve koja je već više od 40 godina ne propušta festival u Cannesu. Ljubimica publike tijekom novinske konferencije osvrnula se i na pandemiju koja joj je zbog nedavnih zdravstvenih problema utjerala strah u kosti. - Puno mi se toga u dogodilo u vremenu koje je bilo poprilično izvanredno - rekla je glumica za čiji su se život zabrinuli mnogobrojni obožavatelji nakon što su u studenom 2019. godine svjetski mediji prenijeli vijest da je jedna od najljepših francuskih glumica hitno hospitalizirana zbog moždanog udara.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL The 74th Cannes Film Festival - Screening of the film "De son vivant" (Peaceful) Out of Competition - Red Carpet Arrivals The 74th Cannes Film Festival - Screening of the film "De son vivant" (Peaceful) Out of Competition - Red Carpet Arrivals - Cannes, France, July 10, 2021. Cast member Catherine Deneuve poses. REUTERS/Sarah Meyssonnier SARAH MEYSSONNIER Više od 100 filmova

Navodno je bila riječ o ishemijskom moždanom udaru koji je uzrokovan smanjenim dotokom krvi u mozak, a srećom je sve prošlo bez motoričkih oštećenja pa se glumica nekoliko mjeseci kasnije vratila na set filma "De son vivant" koji trenutačno promovira. Inače, glumica je svjetsku slavu stekla 60-ih godina prošlog stoljeća, a najzapaženiju ulogu ostvarila je u filmu "Belle de jour" 1967. godine. U svojoj bogatoj karijeri radila je s gotovo svim najvećim filmskim redateljima - Romanom Polanskim, Françoisom Truffautom, Manoelom De Oliveirom, Larsom von Trierom i Françoisom Ozonom. Snimila je više od 100 filmova, a i u osmom desetljeću života i dalje ne razmišlja o mirovini. - Kada si fokusiran i zaokupljen time da radiš ono što voliš, snimanje filma ili pisanje, to ti pomaže da ostaneš u formi, čak i kada si umoran - istaknula je svojedobno. Uz nevjerojatan glumački talent krasila ju je i bezvremenska ljepota zbog koje su je kao zaštitno lice angažirali mnogi svjetski brendovi kao što su Chanel No. 5, Yves Saint Laurent, L'Oréal Paris, Louis Vuitton, MAC, a dva puta pozirala je i gola za Playboy.

photocall du film De son vivant (Hors compétition) lors du 74ème festival international du film de Cannes Cécile de France, Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot (réalisatrice), Gabriel Sara, Benoît Magimel au photocall du film De son vivant (Hors compétition) lors du 74ème festival international du film de Cannes le 11 juillet 2021