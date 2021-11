Parovi se razdvajaju, a Edin nije sretan: 'Meni je ovo samo gubljenje vremena, moja odluka nije pod upitnikom'

Ana i Marinko su tijekom cijelog eksperimenta imali skladan odnos, no pred njima je razdvajanje i velika odluka, piše RTL.

„Oboje pokušavamo biti jaki jedno pred drugim“, rekla je Ana, koja je bila jako tužna zbog Marinkova odlaska, a on je komentirao: „Rastanak je proba kako će to biti kad Ana ode na drugi kontinent, što je stvarno daleko. Nadam se da je to to, bitno je samo kad se vratimo u stvaran život - kako ćemo oboje gledati na ovo što je bilo i hoćemo li to uspjeti uklopiti u svoj stvaran život.“

Sanela i Edin proveli su jako lijep vikend, a Edin je upoznao i Sanelina brata. Zaljubljeni par nikako nije bio sretan što se razdvajaju. „Voljela bih da smo malo više vremena proveli skupa u showu, da nismo gubili vrijeme na ljude koji to možda nisu zaslužili“, rekla je Sanela. Razgovarali su i o ceremoniji, a Edinu je bilo drago što je njegova draga rekla sve što ju je mučilo.

„Sad će svima biti jasno što znači ljubav, a ne njihova priča. Kad sam preživio ovih mjesec i nešto dana, pa preživjet ću ova dva, tri dana, a onda ćeš čuti svašta...“, znakovito je rekao Edin Saneli. Još je jednom naglasio da je jako sretan što ništa nije uzdrmalo njihov odnos, nijednom se nisu posvađali ili nešto jedno drugome zamjerili te zaključio: „Moja odluka nikad nije bila pod upitnikom od prvog dana tako da je meni ovo samo gubljenje vremena do tog dana da to kažem.“

Tijekom proteklih tjedana sudionici eksperimenta proživjeli su puno toga i pred njima nije jednostavna odluka. Čeka ih još jedan zavjetni obred, no ovaj put znaju tko će stajati pored njih i što toj osobi žele poručiti. A jesu li pronašli ono što su tražili - ne propustite pogledati večeras od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu.'

