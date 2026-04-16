Atmosfera, vrhunska produkcija, priča, sve su postojani razlozi zbog kojih treba pogledati i ovaj film iz serijala

Peaky Blinders: Besmrtnik, Netflix

Fanovi neće ostati razočarani, to znamo jer smo u toj povelikoj grupi. “Peaky Blinders: Besmrtnik” i više nego dostojno zaokružuje seriju pa bilo kakva mišljenja kritičara za koje čitamo kako su podijeljeni treba naprosto zanemariti. No, “Besmrtnik” je i jedan od onih filmova za koje je teško napisati adekvatan tekst a da ne spojlamo onima koji ga još nisu gledali. Ali je isto tako visoke vrijednosti jer se i bez zadiranja u sadržaj o filmu može napisati štošta. Najprije, temeljen je na dva istinita povijesna događaja. Jedan, a taj je doista već i ekraniziran Oscarom nagrađenim filmom “Krivotvoritelj”, jest o Operaciji Bernhard. Tom idejom nacisti su, koristeći

zatočenikekoncentracijskih logora, namjeravali proizvesti krivotvorene britanske funte u količini kojom bi naprosto srušili tamošnju ekonomiju. Drugi je nacističko bombardiranje mjesta koje već poznajemo iz serije, a to je tvornica British Small Arms, točnije ono 19. studenog 1940. u kojem je život izgubilo čak 53 radnika tvornice, među njima mnogo žena. Film je i posvećen tom događaju. Kako je povijest uvijek u modi, ta dva događaja kao okosnica filma za mnoge će biti dovoljno da se još jednom vrate “Peaky Blindersu”, ali film nudi daleko više od toga. Naravno, Cillian Murphy je trajna vrijednost serije koja je doista njegovu karijeru usmjerila prema pravom kursu pa je i ovdje kao Tommy Shelby koji se vraća iz egzila ponovo dominantan. Tim Roth i prije je nastupa u filmu “260 dana” bio u nas iznimno poznat glumac, ako zbog ničega drugog a ono po ulogama u filmovima Quentina Tarantina, pa onda i u seriji “Laži mi”. Ovdje je glavni negativac Beckett, nacistički suradnik u Britaniji, gdje svoju ulogu nosi bez problema, tako da je dojam da se moglo od njega izvući još i više. I onda je tu razlog zbog kojeg vjerujemo da bismo mogli gledati još “Peaky Blindersa”, a to je izvrsni irski glumac Barry Keoghan u ulozi Erasmusa Shelbyja, Tommyjeva najstarijeg sina, sadašnjeg šefa bande. Čini nam se nekako da se s nastavkom priče i računa s obzirom na profil ovog lika i okolnosti kroz koje prolazi, kao i na kraj koji je po nama jedino što je u filmu manjkavo, no, rekosmo, ostavljamo publici da to procijeni sama. Atmosfera, vrhunska produkcija, priča, sve su postojani razlozi zbog kojih treba pogledati i film koji će ipak privući fanove kojih, srećom,nije malo. Ne smije se zaboraviti niti Stephena Grahama koji se pojavljuje i u filmu kao Hayden Stagg, kao niti Rebeccu Ferguson koja se pojavljuje prvi put. Ocjena: obavezno gledati. By the order of Peaky Blinders!