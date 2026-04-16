Evo koje transformacije u showu gledatelje očekuju u nedjelju: 'Jako mi je izazovno'

Latino spektakl na pozornicu će donijeti David Balint koji će utjeloviti Rickyja Martina. „Pripreme teku odlično, jako je zanimljivo i fora i stvarno uživam u njima“, poručuje Balint, koji se kroz ovaj nastup potpuno prepušta plesnoj energiji i ritmu koji ne dopušta stajanje.

Potpuno drugačiji izazov čeka Ivu Ajduković koja postaje Jole. „Gljiva je ovog puta bila vrlo kreativna i dodijelila mi je Joleta. Jako je izazovno, ali Jole je veseljak, pa i ja moram biti vesela“, priznaje Iva, najavljujući nastup pun dobre energije, humora i zaraznog ritma. Lovro Juraga priprema se za ulazak u elegantni svijet jednog jedinog Franka Sinatre. „Ja sam glumac i to prebacivanje iz jedne uloge u drugu mi dolazi prirodno. Sviđa mi se, volim taj stil glazbe, to je glazba s kojom sam krenuo još u osnovnoj školi. Jako se veselim i nadam se da ću opravdati njegovu veličinu“, poručuje Lovro, spreman za jednu od najzahtjevnijih interpretacija večeri.

U potpuno novom žanrovskom izazovu naći će se Dora Trogrlić koja postaje Tanja Savić. „Morala sam prvo uopće saznati tko je Tanja Savić jer nisam znala, ali evo, zanimljivo je. Dosta sam se pomučila s njezinim vokalnim trilerima i dat ću sve od sebe da vidimo može li se ta emocija izvući iz mene“, priznaje Dora. Posebnu dinamiku novoj epizodi donijet će veliki duet u kojem će snage odmjeriti Sven Pocrnić i Laura Sučec kao Käärijä i Baby Lasagna. „Laura kaže da ja trenutno vodim po tome koliko sam lud na probama, ali ja stojim pri tome kada se upale svjetla pozornice i kada Laura bude imala masku, uvjeren sam da će to biti ispad – ali u najboljem smislu te riječi“, poručuje Sven kroz smijeh, dok Laura dodaje: „Ja se nadam da će neka čudesna energija ući u moje tijelo i da ću ja poludjeti.“ Oboje priznaju kako su im kostimi jedan od najzahtjevnijih dijelova ove transformacije.

FOTO Jacques Houdek slavi 45. rođendan, evo kako se mijenjao kroz godine

Nora Ćurković na jedan dan ulazi u cipele rock zvijezde, odnosno frontmena grupe Red Hot Chili Peppers, Anthonyja Kiedisa. „Stvarno je dosta izazovno, ima užasno puno teksta, a ja ih inače ne slušam. Ne ide mi baš lako, pjesma je cijela u dva tona i teško mi je zapamtiti sve te različite stihove. Energija je negdje između hip hopa i rocka, ali veselim se“, opisuje Nora.

Nakon Maje Blagdan u žensku transformaciju ponovno ulazi David Amaro te postaje Jelena Rozga. „Jako se radujem, pripreme su odlične, ima koreografije i sve ide super. Rozga mi jako paše i nadam se da će se to vidjeti na pozornici“, poručuje Amaro. Sedma epizoda omiljenog showa donosi transformacije uz koje je zabava zajamčena, a tko će najviše oduševiti žiri te dobiti priliku donirati pobjedničku nagradu u humanitarne svrhe ne propustite doznati ove nedjelje od 20:15 na Novoj TV!