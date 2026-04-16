Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
tvoje lice zvuči poznato

Evo koje transformacije u showu gledatelje očekuju u nedjelju: 'Jako mi je izazovno'

Foto: Nova TV
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
16.04.2026.
u 23:00

Nakon šest epizoda i gotovo 50 uspješno odrađenih transformacija, kandidati emisije ‘Tvoje lice zvuči poznato’ došli su na pola puta svoje avanture u showu! No dinamičan tempo priprema i nastupa se nastavlja, a pred njima je nedjelja koja donosi imitacije svjetskih megazvijezda i regionalnih hitmakera

Latino spektakl na pozornicu će donijeti David Balint koji će utjeloviti Rickyja Martina. „Pripreme teku odlično, jako je zanimljivo i fora i stvarno uživam u njima“, poručuje Balint, koji se kroz ovaj nastup potpuno prepušta plesnoj energiji i ritmu koji ne dopušta stajanje.

Potpuno drugačiji izazov čeka Ivu Ajduković koja postaje Jole. „Gljiva je ovog puta bila vrlo kreativna i dodijelila mi je Joleta. Jako je izazovno, ali Jole je veseljak, pa i ja moram biti vesela“, priznaje Iva, najavljujući nastup pun dobre energije, humora i zaraznog ritma. Lovro Juraga priprema se za ulazak u elegantni svijet jednog jedinog Franka Sinatre. „Ja sam glumac i to prebacivanje iz jedne uloge u drugu mi dolazi prirodno. Sviđa mi se, volim taj stil glazbe, to je glazba s kojom sam krenuo još u osnovnoj školi. Jako se veselim i nadam se da ću opravdati njegovu veličinu“, poručuje Lovro, spreman za jednu od najzahtjevnijih interpretacija večeri.

U potpuno novom žanrovskom izazovu naći će se Dora Trogrlić koja postaje Tanja Savić. „Morala sam prvo uopće saznati tko je Tanja Savić jer nisam znala, ali evo, zanimljivo je. Dosta sam se pomučila s njezinim vokalnim trilerima i dat ću sve od sebe da vidimo može li se ta emocija izvući iz mene“, priznaje Dora. Posebnu dinamiku novoj epizodi donijet će veliki duet u kojem će snage odmjeriti Sven Pocrnić i Laura Sučec kao Käärijä i Baby Lasagna. „Laura kaže da ja trenutno vodim po tome koliko sam lud na probama, ali ja stojim pri tome kada se upale svjetla pozornice i kada Laura bude imala masku, uvjeren sam da će to biti ispad – ali u najboljem smislu te riječi“, poručuje Sven kroz smijeh, dok Laura dodaje: „Ja se nadam da će neka čudesna energija ući u moje tijelo i da ću ja poludjeti.“ Oboje priznaju kako su im kostimi jedan od najzahtjevnijih dijelova ove transformacije.

FOTO Jacques Houdek slavi 45. rođendan, evo kako se mijenjao kroz godine
1/31

Nora Ćurković na jedan dan ulazi u cipele rock zvijezde, odnosno frontmena grupe Red Hot Chili Peppers, Anthonyja Kiedisa. „Stvarno je dosta izazovno, ima užasno puno teksta, a ja ih inače ne slušam. Ne ide mi baš lako, pjesma je cijela u dva tona i teško mi je zapamtiti sve te različite stihove. Energija je negdje između hip hopa i rocka, ali veselim se“, opisuje Nora.

Nakon Maje Blagdan u žensku transformaciju ponovno ulazi David Amaro te postaje Jelena Rozga. „Jako se radujem, pripreme su odlične, ima koreografije i sve ide super. Rozga mi jako paše i nadam se da će se to vidjeti na pozornici“, poručuje Amaro. Sedma epizoda omiljenog showa donosi transformacije uz koje je zabava zajamčena, a tko će najviše oduševiti žiri te dobiti priliku donirati pobjedničku nagradu u humanitarne svrhe ne propustite doznati ove nedjelje od 20:15 na Novoj TV!
Ključne riječi
Nova TV Tvoje lice zvuči poznato showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Video sadržaj
Fenomen

Zašto toliko volimo Emily u Parizu, a serija je zapravo prepuna nerealnih očekivanja i stereotipova

Jedan od razlog popularnosti serije je i njezina lakoća gledanja. Radnja nije previše komplicirana i epizode su relativno kratke, što omogućuje gledateljima da bez problema pogledaju više epizoda odjednom. Upravo zbog toga mnogi je opisuju kao idealnu seriju za opuštanje – nešto što se gleda bez prevelikog razmišljanja, ali opet dovoljno zanimljivo da drži pažnju

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!