Pamtimo je kao plesačicu iz kultnog filma 'Flashdance', a i 40 godina nakon uloge koja ju je proslavila izgleda sjajno

Američka glumica Jennifer Beals (58) proslavila se u filmu ''Flashdance'' iz 1983. godine, a njezine scene vrućeg plesa još uvijek se smatraju jednim od najseksi ikad snimljenih. Ovaj kultni film uskoro će proslaviti 40. godišnjicu, a priču o ženi koja preko noći postaje plesačica u noćnom klubu pogledale su generacije gledatelja.

No slava koju je stekla glumeći u tom filmu nije potrajala, pa tu tinejdžersku i manekensku zvijezdu danas rijetko viđamo na crvenim tepisima i naslovnicama magazina, no aktivna je na društvenim mrežama gdje ju prati više od pola milijuna ljudi. Redovito se prisjeća starih dana i dijeli trenutke iz svakodnevnog života. Jennifer se tako nedavno na Instagramu oprostila od pjevačice Irene Cara, koautorice i izvođačice pjesme "Flashdance... What A Feeling", koja je iznenada preminula u dobi od 63 godine.

-Hvala ti, brilijantna Irene, za tvoje otvoreno srce i neustrašivi trostruki talent. Samo prekrasni sanjari mogu napisati i izvesti pjesme za one koji se usuđuju sanjati- napisala je uz zajedničku fotografiju.

Nakon proboja u Hollywood, Jennifer nije bila nezaposlena, a dobivala je uloge u serijama i neke manje u filmovima gdje nije uspjela pretjerano doći do izražaja. Glavnu ulogu dobila je u seriji "L World", a ove godine pojavila se u filmu ''Luckiest Girl Alive''.

Danas glumica izgleda jednako dobro kao i u danima najveće slave, a još uvijek se može pohvaliti figurom kao u kultnom filmu. Liniju održava trenirajući triatlon, boks i kung-fu.

Glumica se dva puta udavala, a rodila je troje djece. Prvo se 1986. udala za Alexandrea Rockwella, s kojim je dobila dvoje djece, a brak je potrajao deset godina. Dvije godine kasnije sudbonosno da izrekla je kanadskom poduzetniku Kenu Dixonu, s kojim je 2005. dobila i kćer.

