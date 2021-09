Pamela Ramljak o svojoj borbi s koronavirusom: Napokon nemam temperaturu

Pjevačica Pamela Ramljak podijelila je s pratiteljima na Instagramu svoje iskustvo s koronavirusom. - Napokon nemam temperaturu... 12 dana covida. Nadam se polako u normalu. Svi su dobili, a ova djevojčica jedina nije imala simptoma❤️. Bože hvala ti. Pozdrav od nas... - napisala je Pamela uz fotografiju na kojoj je s kćeri Marijom. Pratitelji su joj poslali želje za brzim ozdravljenjem i pitali su joj kako su njezin sin Antun i kćer Marija podnijeli zarazu koronavirusom.

- Djeca to super podnose. Malo temperatura i šmrkav nos - odgovorila je pjevačica. Kada su ovo ljeto popustile epidemiološke mjere Pamela je, kao i ostali glazbenici, bili jako sretna zbog toga jer joj je to omogućilo ponovni susret s publikom i nastupe na vjenčanjima. U radnom ritmu bila je sve do nedavno i iako je izazov uskladiti posao i majčinstvo, Pamela je bila sretna što se vratila svirkama i 10. rujna je napisala:

- Večeras I sutra radno, srećom u Zagrebu i okolici pa bar ne moram putovati. Suprug isto radi vikendom, tako da, veselo je 😂. Spavamo na smjene, ali neću se žaliti jer se radi a to je jedino bitno. Inače, što nije ovo najbolji dio godine, dani topli a navečer se možeš pokriti dekom i spavati?

