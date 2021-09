Ne staju reakcije na iluzionista koji je dobio zlatni gumb i rasplakao Maju: Ovdje se ocjenjuje talent, a ne životne priče

Iznenađenje prve emisije Supertalenta bio je iluzionist Staneli koji je svojim trikom s kartama, od kojih je jednu naposljetku „pretvorio“ u fotografiju Majinog sina, Maju toliko oduševio i rasplakao da mu je stisnula zlatni gumb.

Gledatelji od jučer ne prestaju komentirati scene i natjecatelje iz emisije, a posebno su se osvrnuli na Stanelija koji je zbog zlatnog gumba dobio prolaz direktno u polufinale. Mnogi su reagirali na njegovu tešku životnu priču koju je podijelio nakon nastupa.

Foto: Facebook

- Stvarno jedna tužna životna priča a iz nje jedan odličan i uzbudljiv kraj. Bravo. Nastup je bio odličan - napisao je jedan gledatelj.

Foto: Facebook

- Koliko god da dečko nije extra mađioničar i trikovi su mu već viđeni, vjerojatno će drugi krug ispasti, ali njemu upravo to treba, samo podrška, nešto da ga pogura, ulije samopouzdanje i uspjet će - komentar je gledateljice.

Još jedna gledateljica komentirala je kako ipak misli da su drugi kandidati zaslužili zlatni gumb.

Foto: Facebook

- Lijepo, ali po meni je ona cura sa glasom bila bolja i ona Brazilka pogotovo, a cak najviše onaj slikar - napisala je.

Drugi gledatelj komentirao je da teška životna priča nije razlog za prolaz.

Foto: Facebook

- Ovdje se ocjenjuje talent, a ne životne priče. Ovo nije bilo za zlatni gumb - stoji u komentaru.

Još jedna obožavateljica showa oglasila se o svemu, a ona misli da je Staneli zlatni gumb dobio jer je odigrao na Majinu slabu točku.

Foto: Facebook

- Da je bilo kom drugom dala zlatni gumb ne bi bilo u redu pored ovako nečega upućenog njoj. Definitivno je odigrao na njenu najslabiju točku i sa njene strane potpuno zaslužen i opravdan zlatni gumb, svaka cast - naglasila je.

Inače, Maja se tijekom nastupa i rasplakala.

''Sad ste me slomili do kraja. I da se ovo nije dogodilo morala bih vam reći da je ovaj nastup bio stvarno fenomenalan. Posebno si me dirnuo, iznimno si talentiran i imam osjećaj da iza ove priče ima još 100 priča koje bih voljela čuti. Kao netko tko može biti poticaj i motivacija drugima i kao netko tko može pokazati da ako želi, da može napraviti sve što hoće, od mene imaš zlatni!'' poručila mu je Maja netom prije stiska gumba te zaključila: ''Kupio me za cijeli život!!''

Nakon što se vratio s pozornice Staneli je ispričao svoju životnu priču.

Naime, s 14 godina je pobjegao od kuće i pridružio se cirkusu. Nitko nije znao gdje je godinama, a u cirkusu su ga tukli, maltretirali, te je morao spavati i pod mostom. Neko vrijeme ga je tražila i policija. Staneli kaže kakao je sve trpio samo zato da mu kažu kako izvode trikove, no nisu htjeli, pa je sve doznao potajno. Dodao je i da, osim majke, ne voli cijelu obitelj, te da ga sestra ne podržava.

