Pamela Anderson o poziranju za Playboy: 'Prije toga sam mrzila svoj izgled, mrzila sam sve'

Tabloidi su Pamelu Anderson (55) 90-ih godina pretvorili u pohotljivog seks simbola, a zbog svega je ona bila “bolno sramežljiva” te je čak “mrzila” kako je izgledala prije nego što je pozirala za Playboy.

- Sramežljivost je bila nešto što je bilo tako iscrpljujuće. Mrzila sam svoj izgled, mrzila sam sve. Bila sam tako sramežljiva i uvijek sam mislila da su svi lijepi, a ja jednostavno nisam imala to samopouzdanje - rekla je glumica u novom razgovoru za ET Canada.

Međutim, sve se promijenilo kada je odlučila postati model za Playboy 1989.godine.

- Bila sam u Vancouveru i prišli su mi nekoliko puta, rekla sam „ne”. Na kraju sam se našla u situaciji i pomislila: „Zašto ne? Idem probati”. Stigla sam u Los Angeles. Bila sam užasnuta - prisjetila se Anderson i dodala: - Tada sam napravila svoje prvo fotografiranje za Playboy. Činilo mi se kao da padam s litice. Stvarno se činilo kao da samo dopuštam, umjesto da pokušavam kontrolirati. Prvi put sam se osjećala slobodno - priznala je glumica. Inače, glumica je nedavno pozirala bez šminke za naslovnicu časopisa Women‘s Wear Daily.

- Stvarno se osjećam moćno sada kada je sve vrlo opušteno. Volim vidjeti svoje pjegice. Volim kada mi frizura nije gotova. Jednostavno volim stvarno svježe lice - rekla je glumica i dodala: - Ne sviđaju mi ​​se te injekcije i to ne djeluje na mene. Želim vidjeti što će se dogoditi. Ovih dana puno više prihvaćam sebe i osjećam se sjajno - objasnila je Anderson.

Podsjetimo, glumica je nedavno objavila Netflixov dokumentarac i memoare „Love, Pamela” koji su dokumentirali sve od burnog ljubavnog života do zloglasne snimke seksa i na posljetku, djece. S bivšim suprugom i glazbenikom Tommy Leejem ima dva sina; Thomasa Leeja (26) i Dylana Jaggera Leeja (25).

U njima govori/piše o "Baywatchu", vezama, svojoj reakciji na "Pam&Tommyja", svom debiju na Broadwayu i još mnogo toga s neskrivenom iskrenošću. Znamo je kao seksepilnu plavušu koja se proslavila kao Playboyeva zečica, a zatim postala globalna glumačka zvijezda u seriji "Baywatch" 90-ih godina, udala se za rock zvijezdu Tommyja Leeja i potom strmovito pala nakon što je objavljenja njihova seks snimka. No, koliko zapravo znamo o Pameli Anderson, a koliko smo tijekom godina saznali isključivo iz naslova tabloida? To se pitanje postavljalo ususret objavi dokumentarca koji sadržava i privatne fotografije glumice koje do sada baš nitko nije vidio.

Seks snimka nje i tadašnjeg supruga Tommyja Leeja procurila je u javnost kada im je iz kuće koju su renovirali ukraden sef, u kojemu su čuvali snimku. Njezin se život tada preokrenuo naglavačke, a u filmu ističe kako joj je to uništilo život više nego što se ljudima čini. - Meni je bilo puno drugačije nego Tommyju. Tommy je bio rock zvijezda, ali ja sam znala da je u tom trenutku moja karijera gotova - priznala je u filmu. Nakon toga, karijera joj je bila "nepopravljivo oštećena" i postala je "udarna točka" u svim talk showovima poput Jaya Lenona. Pamela ističe i kako su joj se sinovi Brandon i Dylan znali plačući vraćati iz škole i pitajući je zašto je snimila tu snimku. U jednom trenutku, Brandon se prisjeća koliko je to bilo štetno za njega kao dijete, prisjećajući se kako je osjećao "da svi imaju tu prljavu malu tajnu o mojoj obitelji".

