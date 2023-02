Oženio se HRT-ov voditelj Ivan Vukušić, pjesmu za prvi ples otpjevao im je Filip Rudan

Poznati radijski i televizijski voditelj Ivan Vukušić ovog je vikenda uplovio u bračnu luku sa svojom dugogodišnjom odabranicom Ivonom. Na vječnu ljubav samozatajnoj stomatologinji s kojom je u vezi četiri godine obvezao se na intimnoj ceremoniji u Zagrebu. Svoju ljubav slavili su u najužem krugu obitelji i prijatelja, a da se oženio pratiteljima je otkrio na svom Instagramu podijelivši Insta Storyje nekih od uzvanika. Na jednoj od njih novopečeni mladenci izlaze iz crkve, dok drugi prikazuje snimku prvog plesa kojeg su otplesali uz glazbenu pratnju jednog od naših najtalentiranijih mladih izvođača Filipa Rudana. Inače, Filipa šira publika zna po sudjelovanju u HRT-ovim showovima 'The Voice Hrvatska' i 'A strana', a u voditeljskoj ulozi tih emisija našao se upravo Vukušić pa se pretpostavlja da njihovo poznanstvo datira još od tada.

Inače, Vukušić je poprilično samozatajan kad je u pitanju njegov privatan život pa se o njegovoj odabranici, ali i o detaljima njihove veze ne zna puno. O svom ljubavnom životu svojedobno je progovorio gostujući u podcastu "Skip Or Beep" u vrućem stolcu nasuprot Tatjane Jurić prije dvije godine. Tada je potvrdio da je "trenutačno u ljubavi" i rekao da nije isto zaljubljivanje u mlađim danima i danas. - Totalno su to drugi trenuci u nama, naša ponašanja i reakcije, drugačiji skeneri rade - kazao je Vukušić i otkrio je li sklon varanju.

- Nema varanja. Varanje je kao pojam rezerviran za one rokerske dijelove života. Ili si u vezi ili imaš rock'n'roll. Ne ići stalno iz veze u vezu. Preporučujem rock'n'roll za mentalnu higijenu, za malo nadoći - istaknuo je, a odgovorio je i kada se prema njegovu mišljenju prevara oprašta: "Kada ti nije stalo. Mislim da je lakše oprostiti kada ti nije stalo, kad si s nekim u odnosu, ali nije zapravo to to."

Gostujući kod Tatjane Jurić otkrio je da su mu trebale i dvije, tri godine da prebrodi propalu ljubav. - Ma to je, mislim, uvijek aktualno. Pjesma, scena, gradovi, mjesta, slike, boje, okusi, mirisi, jela, sve te može zaflešati. Ne tako da ne znam gdje sam ili da mi nešto nije jasno, ali podsjetnik je uvijek tu na ono što si prošao - rekao je.

''U kojim trenucima života nisi bio gospodin? Ono kad danas razmišljaš o nekoj svojoj intimnoj, ljubavnoj situaciji i kažeš: 'Baš sam bio kreten', upitala ga je Tatjana, a Vukušić je iskreno priznao: ''U jako puno njih, u grozno puno njih. Debil si, ego ti je poremetio sve. Nije čak ni ego, ima tu genetike, temperamenta, odakle dolaziš, ima svega. Dok ne skužiš da je zapravo poanta da sam sa sobom to središ. Znaš da si solo kriv, ali ono što verbaliziraš je glupo, ružno, tražiš krivca u nekome, a zapravo sam sa sobom trebaš malo meditirati, povući se u osamu i doći sebi.''

Govorio je Vukušić tada i o prijateljstvu s Goranom Ivaniševićem s čijom je suprugom Nives svojedobno bio u vezi. - Nismo nikada razmijenili iskustva, iako nije da nismo imali prilika. Valjda su gospoda u nama pobijedila - odgovorio je Vukušić.

