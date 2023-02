Megan Fox preko poruka je saznala za prevaru Machine Gun Kellyja, zbog svega je izbrisala Instagram

Obožavatelji popularne glumice Megan Fox (36) posljednjih dana zabrinuti su zbog drame koja se veže uz njezino ime, kao i uz njezina zaručnika, glazbenika Machine Gun Kellyja (32). Naime, strani mediji pišu kako je glazbenik, pravog imena Colson Baker, prevario zaručnicu i to s britanskom gitaristicom Sophie Lloyd (26).

Tome u prilog ide i to što je glumica odjednom deaktivirala svoj profil na Instagramu, društvenoj mreži na kojoj je prije deaktivacije pratiteljima jasno dala do znanja da nešto nije u redu. Prvo je izbrisala sve fotografije sa zaručnikom, a potom je objavila fotografije s nepoznatim muškarcem i video u kojemu spaljuje pismo i torbu. U opis videa je stavila stihove iz Beyonceine pjesme "Pray You Catch Me" s albuma "Lemonade", poznatog po tome što kroz njega Beyonce opisuje aferu njezina supruga Jay-Z-ja.

U komentarima videa mnogi su pisali o reperovoj nevjeri, a jedna pratiteljica joj je napisala: "Vjerojatno se spetljao sa Sophie", pritom misleći na gitaristicu Sophie Lloyd. Megan je odgovorila na taj komentar napisavši: "Možda sam se ja spetljala sa Sophie."

Fox je potom prestala pratiti Machinea na Instagramu, a zapratila repera Eminema, što je dodatno potaknulo glasine o prekidu jer su njih dvojica već godinama u estradnoj svađi. Naposljetku je odlučila i ukloniti svoj korisnički račun s Instagrama.

Page Six sada piše i da je Megan pronašla inkriminirajuće poruke na mobitelu svog zaručnika, preko kojih je saznala za prevaru.

"Oni su već prekinuli, no sada Megan želi vratiti vezu da bude kao prije, želi vidjeti što se može spasiti", izjavio je navodno prijatelj blizak paru za američki magazin. Dodao je i kako se Machine "stvarno želi pomiriti". Izvor je dodao i da je par ranije imao problema, ali da je sad ozbiljno jer glumica teško može prijeći preko toga.

26-godišnja gitaristica komentirala je ove glasine, no ona je optužbe nazvala "nemilosrdnima" i "nepoštenima", a naglasila je da je "bespotrebno uvučena u ovu medijsku priču na temelju neosnovanih optužbi".

"Svaka sugestija da se ikada ponašala neprofesionalno ili da je zbog toga prekinula svoju vezu, je neistinita. Nepoštovanje je prema njoj kao umjetnici izvještavati na takav način i pisati takve komentare", zaključili su u priopćenju menadžeri Sophie Lloyd.

Sophie se, inače, prošle godine pridružila Machine Gun Kellyju na njegovoj turneji. Međutim, ona je u vezi s Christopherom Painterom već više od pet godina, a on ju je podržavao i na njezinim nastupima. Na Valentinovo je na društvenim mrežama podijelila fotografiju sa svojim dečkom.

