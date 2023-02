Kralj Charles je htio da mu na krunidbi pjevaju Adele i Ed Sheeran, ali oni su odbili

Buckinghamska palača još je u listopadu prošle godine objavila službeni datum krunidbe kralja Charlesa III. (74). Naime, krunidba je zakazana za 8. svibnja, u Westminsterskoj opatiji, a tamo će osim njega biti okrunjena i njegova supruga kraljica Camilla Parker-Bowles (75). Cijela svečanost počet će dva dana ranije, 6. svibnja, a značaj ovog povijesnog događaja jest i u tome što je ovo prva krunidba u 70 godina.

Detalje krunidbe palača je objavila u siječnju, a sad se saznalo i da je kralj htio da mu na njoj pjevaju popularni britanski glazbenici Adele (34) i Ed Sheeran (32). Koncert u njegovu čast zakazan je za 7. svibnja u dvorcu Windsor, a prema pisanju Daily Maila, pozivnice su i Adele i Ed pristojno odbili jer su navodno "zauzeti".

"Kralj je predložio koga bi želio da pjeva za njega i na toj su listi i Adele i Ed. Bila mu je velika želja da budu na koncertu. U organizaciji postoji tim koji je zadužen za stupanje u kontakte sa zvijezdama, pa su tako poslali upit i njima, no odgovor je bio da su zauzeti, što je veliko razočaranje. Oni su titani showbiz industrije, i uz to i Britanci poznati u cijelom svijetu. Velika šteta", tvrdi izvor tabloida.

Naime, Ed Sheeran ima koncert 6. svibnja u Teksasu, zbog čega je navodno spriječen doći u Windsor, iako je postojala mogućnost da privatnim letom za devet sati stigne u London, što njemu ne bi bio prvi put da tako žuri na drugi koncert. A uz to, on je već bio dio kraljičinog jubileja, kada je kraljici u čast otpjevao svoj hit Perfect. Adele službeno nema ništa tih dana zakazano s obzirom na to da njezini koncerti u Las Vegasu završavaju 25. ožujka.

Daily Mail također pretpostavlja da kralj želi Harryja Stylesa na koncertu.

Među onima koji su pristali na nastup je Lionel Richie, kao i Spice Girls, no hoće li s njima nastupiti i Victoria Beckham nije poznato.

Službena krunidba, kako je objavljeno u siječnju, će se odvijati u Westminsterskoj opatiji, a iz palače su kazali kako će samu krunidbu predvoditi nadbiskup Canterburyja. Prije glavne svečanosti bit će i procesija od Buckinghamske palače do opatije, pa onda još jedna procesija, u kojoj će se Charlesu i Camilli pridružiti i ostali članovi kraljevske obitelji. Tada će svi zajedno izaći na balkon palače, gdje će supružnici biti okrunjeni. Ovo su samo neki detalji o krunidbi koji su dospjeli u javnost, a strani mediji došli su i do podatka da, Charlesov mlađi sin, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle neće biti na balkonu tijekom krunidbe kralja i kraljice supruge s ostatkom obitelji. Naime, kako oni navode, na balkonu je dopušteno biti samo zaposlenim članovima obitelji, a Harry i Meghan, kao i princ Andrew to više nisu, jer ne obnašaju službene dužnosti.

Što se krunidbe tiče, ranije je objavljeno da bi trebala biti nešto skromnija nego prijašnje. Krunidba kraljice Elizabete II. trajala je tri sata, a Charlesova će trajati nešto više od sat vremena te će imati oko dvije tisuće gostiju. Pomazanje monarha bit će isto kao i 1953. godine. Kralj će sjediti u krunidbenoj stolici i zaklet će se da će biti "branitelj vjere". Tada će mu na glavu staviti krunu svetog Edvarda te tako službeno postaje kraljem. Camilla će preuzeti titulu kraljice supruge te će njoj na glavu staviti krunu kraljice Elizabete. Princ William na krunidbi će biti službeno imenovan princem od Walesa.

