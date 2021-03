Ovo su detalji 15 najvažnijih stvari otkrivenih u intervjuu desetljeća koje morate znati

Večeras će hrvatska publika imati prilike u 19.30 sati na RTL-u izravno pogledati ekskluzivan intervju vojvode i vojvotkinje od Sussexa, princa Harryja (36) i Meghan Markle (39). Jednu od najpoznatijih voditeljica i producentica, Oprah Winfrey (67), ugostili su u svom domu u Santa Barbari, i to u kokošinjcu nazvanom po njihovom sinu: 'Archie's Chick Inn', i oko njega, u kojemu su se nalazili pilići koje je slavni par spasio s tvorničke farme. Dok je Meghan imala malu košaricu s jajima, Oprah je držala kartom s jajima.

Brojne su tajne kraljevske obitelji izrečene i par je javnost šokirao svojim priznanjima, od toga da su se vjenčali zapravo i prije vjenčanja koje je javnost pratila na televiziji, do toga da je Meghan imala suicidalne misli. Pripremili smo listu najvažnijih stvari iz intervjua desetljeća.

1. Meghan nije ni znala tko je princ Harry, a mislila je da je sve oko kraljevske obitelji samo farsa

Meghan je odmah na početku razgovora priznala da nikada nije guglala princa Harryja te da nije razumjela što je zapravo posao člana kraljevske obitelji.

– Nisam romantizirala nijedan element toga. Sve što znate o kraljevskoj obitelji ono je što čitate u bajkama - kazala je vojvotkinja od Sussexa i otkrila kako ju je Harry, kada je prvi put trebala upoznati njegovu baku i kraljicu Velike Britanije, upitao zna li kako se pokloniti. – Mislila sam da je to farsa za javnost, ali on mi je tada rekao: 'Ona nije samo moja baka, ona je i kraljica'. Tu mi je tek postalo jasno što njima znači institucija kraljice. Zbilja sam mislila da se to događa vani i da je dio farse - kazala je.

2. Par se zapravo vjenčao 3 dana prije kraljevskog vjenčanja

Meghan je prvi put otkrila kako su se vjenčali u tajnosti te da nitko nije znao, jer su svi htjeli samo kraljevsko vjenčanje. Ona i princ Harry htjeli su da njihovo vjenčanje ne bude slavlje za cijeli svijet, već njihovo osobno. – To nitko ne zna. Pozvali smo nadbiskupa i rekli mu: 'Čujte, spektakl je za svijet, ali mi svoje zajedništvo želimo između nas' – kazala je i otkrila da je riječ o nadbiskupu od Canterburyja Justinu Welbyju.

Foto: YouTube Screenhshot

3. Odbacila je tvrdnje da je ona rasplakala Kate Middleton uoči vjenčanja

Meghan je potom zanijekala tvrdnje iz britanskih medija da je ona rasplakala vojvotkinju od Cambridgea uoči vjenčanja s Harryjem, rekavši da je to bila prijelomna točka u njezinu odnosu prema tamošnjim medijima. Na pitanje je li istina da je ona rasplakala Kate, rekla je da je istina bila obrnuta.

- Nekoliko dana uoči vjenčanja Kate se uzrujala zbog nečega, vezano za haljine djeveruša, taj dio su mediji istinito prenijeli, i ja sam se rasplakala. Doista me to povrijedilo. Ne govorim ovo kako bih nekoga kritizirala. Ona je preuzela odgovornost za to i nikada ne bih htjela da to iziđe. Htjela sam je zaštititi - kazala je i otkrila da joj se Kate nakon toga ispričala i donijela cvijeće.

4. Kraljica je uvijek bila topla i srdačna

O odnosu s kraljicom Meghan je govorila vrlo pohvalno, a prepričala je i anegdotu kako joj je kraljica Elizabeta dala predivnu bisernu ogrlicu i odgovarajuće naušnice te da je uvijek bila topla i srdačna.

5. Boja kože sina Archieja bila je predmet rasprave, a titulu mu je ukinula Palača

Ovim priznanjem Meghan Markle šokirala je svijet, ali i samu voditeljicu. Kazala je kako je koža njezinog sina bila predmet rasprave u Palači.

– To mi je prenio Harry – kazala je, no nije htjela otkriti koji član obitelji je razgovarao o tome i kako, s argumentom da bi to bilo vrlo štetno za tog člana obitelji.

– Biti prvi tamnoputi član obitelji, a ne biti povezan kao ostali članovi... Kad si član monarhije, kao unuče monarha postaješ princ – kazala je i otkrila kako nisu oni odustali od titule za malenog Archieja, već je to bila odluka Palače.

Princ Harry je rekao da je cijeli rasni element bio jako velik i to je utjecalo na mnoge ljude. – Istina je, nažalost. Svojedobno sam vodio razgovore o toj temi i to je užasno. Nikad neću otkriti ništa više o tom razgovoru – oštro je rekao Harry.

6. Nije smjela često napuštati kuću

Meghan je također ispričala kako nije smjela često napuštati kuću jer su ljudi u Tvrtki, što je naziv za instituciju kraljevske obitelji, bili zabrinuti kako bi to moglo izgledati. Otkrila je da su joj jednom prilikom sugerirali da je "posvuda" te da se treba skloniti na neko vrijeme. – Na to sam im rekla kako sam kuću napustila dvaput u protekla četiri mjeseca i da sam svugdje, ali sam nigdje. Govorila sam: ''Shvaćam da postoji opsesija s time kako stvari izgledaju, ali govori li itko o tome kako se osjećam? Jer trenutačno se ne mogu osjećati usamljenije'', priznala je, što je dovelo do idućeg šokantnog priznanja.

7. Meghan je imala suicidalne misli

Zbog cijele situacije, Meghan je otkrila da više nije htjela živjeti. - Noću bih sjedila i nisam mogla shvatiti kako se ovo odvilo, ali puno je gore kad bih to osjetila kroz izraz moje majke i prijatelja dok me zovu i plaču govoreći: ''Meg, ne štite te." I shvatila sam da se to sve događa jer ja jednostavno dišem. I sramila sam se to reći tada, a posebno me bilo sram reći Harryju jer znam kroz koji je gubitak prošao. Ali znala sam ako to ne kažem, da ću to učiniti... I jednostavno nisam... Nisam više htjela živjeti. Bila je to vrlo jasna i zastrašujuća pomisao. Rekla sam Harryju, a on me samo držao u naručju – otkrila je sa suzama u očima.

– Bojala sam se da je bilo jako stvarno. To nisam bila ja. Pomislila sam: ''Ne smiju me ostaviti samu'' – kazala je i otkrila da je potražila pomoć Palače, ali je nije dobila.

– Otišla sam do njih i rekla da moram negdje potražiti pomoć. Da se nikada ovako nisam osjećala i da moram nekamo otići. Rekli su mi da ne mogu, da to neće dobro izgledati za njih – prepričala je.

Foto: CBS

8. Oduzeli su joj putovnicu, vozačku dozvolu, ključeve...

- Nakon što sam postala dio kraljevske obitelji, više nisam vidjela svoju putovnicu, ključeve, vozačku dozvolu...Nisam mogla otići na ručak s prijateljima, družiti se i živjeti. - priznala je Meghan, i rekla kako joj je sve to doprinijelo osjećaju usamljenosti.

9. Otkrili su da čekaju djevojčicu

Kada se nakon nekog vremena u razgovor uključio princ Harry, zajedno su javnosti obznanili da čekaju djevojčicu, ali i da nakon nje ne namjeravaju dalje širiti obitelj.

10. Pravi razlog Megxita

Princ Harry potvrdio je da je razlog izlaska iz kraljevske obitelji i odvajanja upravo to što nisu dobivali podršku kada im je trebala, pomoć kada im je trebala te da njegova supruga nije bila zaštićena.

– Nismo imali izbora. Nisam htio da se ponovi povijest. Kad to kažem, govorim o svojoj majci. Cijelo nam se vrijeme govorilo: "To je tako, tako mora biti." Govorim, naravno, o britanskim medijima. Obraćao sam im se kao suprug i kao otac. Nismo dobili dovoljnu podršku obitelji u tom trenutku i želio sam podržati Meghan tim svojim potezom - kazao je.

- Bio sam očajan. Tražio sam pomoć gdje god sam mislio da ju mogu naći, oboje smo to radili – zajedno i odvojeno - kazao je i dodao da, da nije bilo Meghan, on sam ne bi odstupio jer sam nije vidio izlaza iz situacije.

11. Princ Harry ne razgovara ni s ocem ni s bratom

Njegov otac princ Charles (72) prestao je kontaktirati s njim nakon što je Harry odlučio stvar uzeti u svoje ruke.

– Tata me je povrijedio jako. Prestao mi se javljati otkako sam uzeo stvar u svoje ruke, a i sam je prošao kroz nešto slično u životu. William i ja dali smo si prostora. Nadam se da vrijeme liječi sve rane pa će i te naše. Prošli smo svašta zajedno i volim ih svejedno – kazao je.

Foto: Screenshot/CBS News

12. Harry je osjećao sram

Princ Harry voditeljici je priznao kako u to vrijeme nije razgovarao s obitelji jer se sramio priznati da Meghan treba pomoć.

– Osjećao sam da unutar moje obitelji nema razumijevanja za takve stvari. U tri godine britanska kraljevska obitelj nijednom nije stala iza Meghan, a tabloidi su je masakrirali – rekao je, a otkrio je i da između Tvrtke i tabloida postoji prešutni dogovor, ali smatra da je njegova supruga bila samo žrtveno janje.

13. Nisu odlučili izići iz kraljevske obitelji kraljici iza leđa

Harry je demantirao tvrdnje kao su Palači prešutjeli njihovu odluku, i rekao je kako može samo pretpostaviti da su te informacije došle od "institucije".

– Dok smo bili u Kanadi, s bakom sam imao tri razgovora, a s ocem dva prije nego što je prestao prihvaćati moje pozive - kazao je.

Foto: YouTube Screenhshot

14. Palača ih je prestala financirati od početka 2020. godine, no Harryja i dalje čeka nasljedstvo

Princ Harry je ustvrdio da je prestao dobivati novac od palače u prvom kvartalu 2020. godine, a podsjetimo, upravo tada su svijetu obznanili da se odvajaju od kraljevske obitelji. To im je, kazao je Harry, bila motivacija za unosne ugovore s Netflixom i Spotifyem. Za ovaj intervju nisu dobili nikakav novac, što je potvrdila i sama voditeljica odmah na početku razgovora. Harry i dalje ima novac koji mu je ostavila majka Diana, a i dalje je u utrci za nasljedstvo u Palači.

15. Ne žale ni za čim

Oboje su ustvrdili na kraju intervjua da ne žale ni za čim te da su sretni sada. Doduše, Meghan je priznala da joj je samo žao što je vjerovala da će je Palača štititi.