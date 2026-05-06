Ovo je prvi par koji je spojila emisija 'Ljubav je na selu': Mato nije pronašao ljubav u showu, a onda je stigao sudbonosni poziv

Popularna emisija 'Ljubav je na selu' zaslužna je za brojne ljubavne priče, a prvu su brakom okrunili Mato Smolčić iz Retkovaca i Nikolina Trgovac iz Svete Jane u blizini Zagreba. Sve je krenulo kada je Nikolina, prateći show s majkom, uočila Matu na malim ekranima. "On mi je najzgodniji. Pazi, mogao bi ti biti zet", kazala je tada svojoj majci.

Zahvaljujući njezinoj odlučnosti i samom showu, to se proročanstvo i ostvarilo. Pet mjeseci nakon televizijskog susreta, Nikolina je odlučila nazvati Matu. Premda on nije pronašao zajednički jezik s kandidatkinjama iz emisije, Nikolina ga je odmah osvojila. Prvih mjesec dana njihova se komunikacija odvijala telefonski, nakon čega su uslijedili i susreti uživo. Putovali su na relaciji Retkovci – Zagreb, a nakon sedam mjeseci veze odlučili su se vjenčati.

"Bila je to prava slavonska svadba s 400 uzvanika, a haljinu sam kupila u Njemačkoj", prisjetila se Nikolina, koja je ubrzo nakon svadbe rodila kćer Ljubicu. Njihova se obitelj kasnije dodatno proširila, a cijeli ovaj sretan ishod duguju upravo sudjelovanju u 'Ljubav je na selu'.