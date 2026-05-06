Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
sretan kraj

Ovo je prvi par koji je spojila emisija 'Ljubav je na selu': Mato nije pronašao ljubav u showu, a onda je stigao sudbonosni poziv

Foto: RTL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
06.05.2026.
u 08:00

Pet mjeseci nakon televizijskog susreta, Nikolina je odlučila nazvati Matu. Premda on nije pronašao zajednički jezik s kandidatkinjama iz emisije, Nikolina ga je odmah osvojila

Popularna emisija 'Ljubav je na selu' zaslužna je za brojne ljubavne priče, a prvu su brakom okrunili Mato Smolčić iz Retkovaca i Nikolina Trgovac iz Svete Jane u blizini Zagreba. Sve je krenulo kada je Nikolina, prateći show s majkom, uočila Matu na malim ekranima. "On mi je najzgodniji. Pazi, mogao bi ti biti zet", kazala je tada svojoj majci.

Zahvaljujući njezinoj odlučnosti i samom showu, to se proročanstvo i ostvarilo. Pet mjeseci nakon televizijskog susreta, Nikolina je odlučila nazvati Matu. Premda on nije pronašao zajednički jezik s kandidatkinjama iz emisije, Nikolina ga je odmah osvojila. Prvih mjesec dana njihova se komunikacija odvijala telefonski, nakon čega su uslijedili i susreti uživo. Putovali su na relaciji Retkovci – Zagreb, a nakon sedam mjeseci veze odlučili su se vjenčati.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
1/51

"Bila je to prava slavonska svadba s 400 uzvanika, a haljinu sam kupila u Njemačkoj", prisjetila se Nikolina, koja je ubrzo nakon svadbe rodila kćer Ljubicu. Njihova se obitelj kasnije dodatno proširila, a cijeli ovaj sretan ishod duguju upravo sudjelovanju u 'Ljubav je na selu'.
Ključne riječi
vjenčanje brak Ljubav je na selu reality show televizija RTL showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!