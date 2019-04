Ovo je prvi hrvatski Superpar i kući su odnijeli 124.200 kuna

Sinoć su u finalu RTL-ovog showa 'Superpar' pobjedu odnijeli Jana i Miroslav te su kao najizdržljiviji par kući otišli sa 124.200 kuna. Parovi su svo vrijeme morali dokazivati da se dobro poznaju a pravila su bila da se jedan partner kladi na uspjeh drugoga.

U studio su bili pozvani svi parovi koji su sudjelovali, a voditelj Enis Bešlagić je popričao sa svima.



Prije samog završnog izazova u kojem su sudjelovali Bada i Toca, Jana i Miroslav te Davor i Tina, parovi su se za vrijeme pakiranja prisjetili svojih trenutaka iz emisije. Davor je pitao Tinu hoće li joj faliti soba Velebit, a ona je priznala da hoće.

- Glava i srce su nam puni – rekao je Davor.



- Sve pozitivno nosimo doma, naigrali smo se, zabavili... – govorila je Jana, a Badu je zanimalo gdje će završiti kamp-kućica. Njezin Toca je imao ideju kako bi ona savršeno ukrasila njihov vrt.

-Uvijek smo htjeli imati kampicu kad smo bili mlađi, tako da ova kampica mora biti naša! – smijala se Bada.



Enis je pričao sa svim prisutnim parovima, a prve o iskustvu nakon showa pitao je Doru i Tonija.

- Drugi kažu da vide razliku među nama, ali ja je ne vidim – komentirala je Dora, a kada je Enis upitao Mateu i Luku o tome, Matea je komentirala kako njezina direktnost u showu 'nije pomogla u duljem ostanku u emisiji'. Na Enisovo pitanje hoće li uskoro zasvirati svadbena zvona, Matea i Luka su odgovorili potvrdno. Dolazak Gorana i Hane izazvao je dosta pozornosti, a Zagrepčanka je rekla da ništa ne bi promijenila jer je ona u showu bila ona, a trzavice koje su imali u showu riješili su vrlo brzo. Daljnje ispitivanje nastavilo se s kandidatima iz Imotskog – Josipom i Danijelom.

On i dalje tvrdi da 'žene moraju biti u kući, a on u kafani'. Matea i Zvone su Enisu rekli da bi se ponovno prijavili u show, ali ovaj put bez prijateljstva. Tri dvojca borila su se za titulu najboljeg para u Hrvatskoj, a kući su trebali otići s iznosom kojeg je svaki par priskrbio tijekom boravka u kući. Izgleda da su u tome najbolje taktizirali Jana i Miroslav jer su u svojoj blagajni imali 104.200 kuna, a voditelj je iznenadio otkrivši im da će pobjednicima na ostvareni iznos dodati još 20.000 kuna.



- Već kad smo do ovdje dogurali, bilo bi šeta da sad izgubimo. Malo nam fali do pobjede – komentirala je Jana.

U zadnjem izazovu koji nije bio nimalo lak, kandidati su proživljavali sve vremenske prilike i neprilike, a ostali parovi u studiju su komentirali kako je to bilo 'bolno za gledati i da to mogu izdržati samo životinje'.



Pjevačica Indira Levak, koja je sa suprugom Miroslavom Levakom ušla u show tijekom finalnog kako bi parovima otežala izazove, zaplakala je dok je gledala kako po parovima teče hladna voda iz tuša te nakon toga puše vjetar.



Nakon što su prošli sva četiri godišnja doba, ciklus je krenuo iz početka i kad je tijekom 'zime' po parovima padala kiša, Bada i Toca su spustili torbu i tako ispali iz finala. Tina je također htjela odustati, ali ju je Davor bodrio

- Ma kakvo odustajanje. Nije ti dosta, možeš ti to još – rekao joj je on, ali Tinu je počela boljeti kralježnica pa je par spustio torbu i označili su svoj kraj i time donijeli pobjedu Jani i Miroslavu.

