Ovo je pet najpoznatijih pjesama inspiriranih Berlinskim zidom

Berlinski zid mnogim je glazbenicima bio inspiracija za neke od dobro poznatih pjesama koje se i danas pjevaju. Njemačka grupa Scorpions je 1991. snimila "Wind Of Change", pjesmu koja govori o padu komunizma, a mi smo se prisjetili pet najpoznatijih pjesama inspiriranih zloglasnim zidom koji je podijelio njemački narod.

5. Nena - "99 Luftballons"

Ideju za pjesmu dobio je Nenin gitarist Carlo Karges, kada su na berlinskom koncertu Rolling Stonesa u zrak pušteni mnogobrojni baloni koji su tvorili oblike poput raketa, te se zapitao što bi se dogodilo s njima da su odletjeli preko Berlinskog zida u sovjetski sektor. U obje verzije pjesme spominje se da bi to izazvalo žestoku reakciju vojnih snaga. Zanimljivo je da se pjesma nalazila na vrhu top lista u siječnju 1984., upravo u vrijeme kada je SAD razmještao projektile Pershing u Zapadnoj Njemačkoj, kao odgovor na SSSR-ovo razmještanje nuklearnih projektila SS-20. Pjesma je 1984. u SAD-u dobila zlatnu nakladu zbog prodanih više od 500.000 primjeraka, te je postala prva pjesma na njemačkom jeziku još od 1961. koja se nalazila jednom od prvih deset mjesta na američkim top listama. Izdana je i engleska verzija pjesme "99 Red Baloons", a Nena je bila nezadovoljna prijevodom, kazavši da ne izriče pravi smisao pjesme kao originalna verzija.

4. Sex Pistols: "Holidays in the Sun"

Pjesma je četvrti singl Sex Pistolsa iz 1977. godine i najavljivao je njihov jedini album " Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols". O nastanku ove pjesme govorio je i Johnny Rotten u svojoj autobiografiji:

"Tada smo se u Londonu osjećali kao da smo zarobljeni u okruženju logora. Postojala je mržnja i stalna prijetnja nasiljem. Najbolje što smo mogli učiniti je otići u logor negdje drugdje. Berlin i njegova dekadencija bili su dobra ideja. Pjesma je nastala iz toga. Volio sam Berlin. Volio sam zid i ludost mjesta. Komunisti su gledali cirkusku atmosferu zapadnog Berlina, grada koji nikad ne spava, a to bi bio i njihov dojam zapada".

3. David Hasselhoff - "Looking For Freedom"

Hasselhoff je krajem 80-ih bio velika zvijezda u Njemačkoj, u kojoj je i snimio album. Ako ste tih godina kupovali čuveno "Bravo", onda se dobro sjećate njegovih velikih postera i naljepnica. U novogodišnjoj noći 1989. popularni čuvar plaže bio je daleko od plaže. Stojeći na Berlinskom zidu s Brandenburškim vratima u pozadini, Hasselhoff je pjevao "Looking For Freedom", dok su tisuće gledajući u njega ponavljale njegove riječi poput djece očarane bajkom.david je kasnije kazao da su mu ljudi rekli kako je to više od puke pjesme. Pjesma je, kako kaže, postala njihova himna i "naša pjesma nade ".

2. David Bowie - "Heroes"

Objavljen 1977 "Heroes" je bio drugi album koji je bio dio Berlinske trilogije Davida Bowieja. Živeći i baveći se glazbom u Berlinu, Bowie se 1976. godine zbog ovisnosti o drogama morao preseliti u Zapadni Berlin. Udahnuvši slobodu savezničke zapadne Njemačke, Bowie je o zidu srama pisao u naslovnoj pjesmi "Heroes", koja se danas ubraja u klasiku. U priču o dvoje zaljubljenih u podijeljenom svijetu, Bowie je pjevao: "Ja se sjećam / Stojim, uz zid / I puške su pucale iznad naših glava. I mi smo se ljubili / kao da ništa ne može pasti / A sramota je bila s druge strane / Oh, možemo ih pobijediti, zauvijek i zauvijek / Tada bismo mogli biti Heroji / samo na jedan dan. "

1. Elton John - "Nikita"

Te je 1985. godine Elton John izdao svoj veliki hit "Nikita", u kojem je pjevao o neuzvraćenoj ljubavi prema stražarici na granici s Istočnom Njemačkom. Svi se dobro sjećamo zelenooke plavuše u koju je John čeznutljivo gledao. Jedino što je kasnije priznao kako je pjesma u stvari bila o ljubavi prema drugom muškarcu.