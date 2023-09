Ovo je 10 najiščekivanijih filmova ove jeseni, uskoro stižu u kina

Zahuktava se filmska jesen, vrijeme kada najveće filmske kompanije obično izbacuju svoje najveće adute, za koje se nadaju da će voditi u utrci za Oscare iduće godine. Čini se da ni aktualni štrajk u Hollywoodu nije spriječio neke od najvećih redatelja današnjice, koji će od listopada krenuti u borbu za nominacije svojim novim ostvarenjima. Sa zanimanjem tako očekujemo nove filmove Martina Scorseseja, Ridleya Scotta i Davida Finchera, a u ovom pregledu donosimo deset najiščekivanijih filmova ove jeseni.

Killers of the Flower Moon

Redatelj: Martin Scorsese

Uloge: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal

Film utemeljen na istinitoj kriminalističkoj knjizi Davida Granna opisuje potresnu priču o misterioznom nizu ubojstava članova plemena Osage u Oklahomi 1920-ih, nakon što je u tom području otkrivena nafta. Bogatstvo je učinilo saveznu vladu dovoljno nervoznom da imenuje bijele skrbnike da “pomažu” u financijskom upravljanju i izazvalo je ubojitu zavist među drugim zajednicama koje se nisu tako obogatile. To je ubrzo dovelo do nasilja, kada je u šumi pronađeno tijelo bogate žene iz plemena, a do 1925. umrlo je najmanje šezdeset bogatih pripadnika plemena Osage. FBI se uključio u istragu, a vodio ju je agent Tom White, koji je otkrio složenu zavjeru lokalnog stočara Williama Halea da preuzme kontrolu nad naftom plemena. Hale je čak uvjerio svog nećaka Ernesta Burkharta da se oženi Mollie Kile, rođenom pripadnicom plemena Osage, kako bi ostvario pravo na zemlju. Gladstone glumi Mollie Burkhart, ženu iz plemena Osage, čija veza s mužem Ernestom (Leonardo DiCaprio) služi kao srce dramatičnog zapleta. Putem te središnje romanse ispričat će se istinita priča o Osageu. Kao što otkriće nafte inače donosi veliko bogatstvo naciji koja je praktički preko noći postala jedna od najbogatijih na svijetu, tako se pojave i oni koji bi manipulirali, iznuđivali i krali sve što mogu.

The Killer

Redatelj: David Fincher

Uloge: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Kerry O’Malley, Charles Parnell

Zadnji put kad je David Fincher radio sa scenaristom Andrewom Kevinom Walkerom, rezultat je bio jedan od najcrnijih filmova u povijesti Hollywooda – “Sedam” (1995.). Ovaj put Walker adaptira seriju grafičkih romana Matza i Luca Jacamona. Prati putovanje hladnokrvnog ubojice koji se nađe u psihološkoj krizi u svijetu bez moralnog kompasa. Michael Fassbender igra glavnu ulogu, a riječ je o progonjenom, problematičnom ubojici koji se očajnički želi izvući iz političkih posljedica do kojih su ga doveli njegovi zadaci. Film je premijerno prikazan na filmskom festivalu u Veneciji i prve kritike su odlične.

Napoleon

Redatelj: Ridley Scott

Uloge: Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby, Tahar Rahim, Ludivine Sagnier, Ben Miles

Joaquin Phoenix ponovno se udružuje s redateljem “Gladijatora” Ridleyem Scottom u ovoj povijesnoj drami o slavnom francuskom generalu koji je postao car. Film će biti kronika Napoleonova uspona na vlast, ispričana kroz objektiv njegova nestabilnog odnosa sa suprugom Josephine (Vanessa Kirby). Također se navodi da film ima nekoliko velikih sekvenci bitaka. Kako je izvijestio Empire, Scottov gotovo 270-minutni film “Napoleon” prikazuje više od Josephineina života prije nego što je upoznala Napoleona. Phoenix kao jedan od najboljih glumaca današnjice studiozno je proučavao život francuskog cara i nema sumnje da će ponovno dobiti nominaciju za Oscar.

Poor Things

Redatelj: Yorgos Lanthimos

Uloge: Emma Stone, Mark Ruffalo, Ramy Youssef,Willem Dafoe

Grčki redatelj Lanthimos navikao nas je na uvrnute filmove poput “Jastoga” ili “Ubojstva svetog jelena”, a njegov novi film oduševio je kritiku i osvojio Zlatnog lava na festivalu u Veneciji. U filmu neortodoksni znanstvenik dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) vraća Bellu Baxter (Emma Stone) u život tako što joj ugrađuje mozak njezina nerođenog djeteta u glavu, što znači da je ona beba koja živi u tijelu odrasle osobe. Ona ubrzo nakon toga bježi u vrtložnu avanturu diljem svijeta, gdje mnogo toga doživljava prvi put u pogledu jednakosti i oslobođenja, uključujući i to da otkriva seks.

Burial

Redateljica: Maggie Betts

Uloge: Jamie Foxx, Tommy Lee Jones, Jurnee Smollett

Pulitzerom, Tonyjem i Zlatnim globusom nagrađeni pisac Doug Wright i redateljica Maggie Betts autori su drame temeljene na istinitoj priči. Jeremiah O’Keefe 75-godišnji je patrijarh ponosne obitelji iz Mississippija čije 100 godina staro pogrebno poduzeće i posao osiguranja grobova prolazi kroz financijske probleme. Pokušavajući sačuvati tvrtku za svoje unuke, pristaje prodati tri od svojih osam pogrebnih poduzeća konglomeratu pod nazivom Loewen Group koji vodi sumnjivi Ray Loewen (Bill Camp). Nakon bankrota O’Keefeu i njegovim kolegama pomaže odvjetnik Willie Gary (Jamie Foxx) u dobivanju više od 500 milijuna dolara odštete. Miriše na puno oskarovskoj nominacija.

The Bikeriders

Redatelj:: Jeff Nichols

Uloge: Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon

Austin Butler i Jodie Comer predvode zvjezdanu glumačku postavu u ovoj drami inspiriranoj istoimenom dokumentarnom fotoknjigom, zahvaljujući piscu i redatelju Jeffu ​​Nicholsu (Take Shelter, Mud). “The Bikeriders” vode publiku kroz uspon, pad, sukobe i kaos izmišljene biciklističke bande poznate kao Vandali koja je djelovala na američkom Srednjem zapadu i oko njega tijekom 1960-ih. Njihovu priču dugu desetljeće priča nam Kathy (Comer), supruga vozača po imenu Benny (Buter), koja promatra kako grupa autsajdera, ljubitelja motora i piva, postaje sve opasnija i nasilnija organizacija. Oko njih je mnoštvo drugih motociklista, uključujući vođu bande Johnnyja (Tom Hardy), nekoga kome je Benny žestoko odan, do te mjere da Kathy osjeća da se mora natjecati za pažnju svog supruga.

Leave the World Behind

Redatelj: Sam Esmail

Uloge. Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Kevin Bacon

Sam Esmail, tvorac serije “Mr. Robot”, napisao je, režirao i producirao ovaj triler utemeljen na istoimenom romanu Rumaana Alama iz 2020. “Leave The World Behind” govori o tome kako se ljudi mijenjaju i kako se čak i naši najbliži odnosi mogu raspasti u trenutku krize. Priča govori o mladom bijelom idealističkom paru Amandi (Roberts) i Clayu (Hawke), koji sa svoje dvoje djece, 15-godišnjim Archiejem i 13-godišnjom Rosie, odlaze na odmor u Airbnb na Long Islandu. Njihov savršeni odmor uskoro se prekida kada dođu vlasnici kuće, George (Ali) i Ruth, koji kažu da je došlo do nestanka struje. Sve se na svijetu počinje gasiti: internet, radio, TV i fiksna mreža, a par nema izbora nego vjerovati Georgeu i Ruth. Počinju se događati čudne stvari, uključujući migraciju životinja, a proglašava se i izvanredno stanje. Ubrzo mentalno i fizičko zdravlje obitelji dolazi u prvi plan i naivna, ali dobrodušna obitelj mora se suočiti s vlastitim rasizmom.

What Happens Later

Redateljica: Meg Ryan

Uloge: Meg Ryan, David Duchovny

Kraljica romantičnih komedija Meg Ryan vraća se na veliki ekran nakon punih osam godina u filmu koji je i sama režirala, a u njemu glumi s Davidom Duchovneyem, poznatim i kao Fox Mulder iz “Dosjea X”. U ovoj priči nekadašnji ljubavnici sudare se u zračnoj luci tijekom snježne oluje. Ona je sretno slobodna, a on je razveden od žene s kojom ima dijete. Tijekom noći oni se svađaju i privlače kao i desetljećima prije. Dok razotkrivaju zagonetku zajedničke prošlosti i uspoređuju svoje živote sa snovima koje su nekada dijelili, počinju se pitati je li njihov ponovni susret puka slučajnost ili nešto čarobnije.

Priscilla

Redateljica: Sophia Coppola

Uloge: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Domińczyk

Biografski film o Elvisu Baza Luhrmanna koji je izašao 2022. usredotočio se, naravno, na samog kralja, dotičući se samo višestranog života njegove supruge Priscille Presley, s kojom je bio u braku šest godina. Drama “Priscilla” Sofije Coppole priča njezinu priču, utemeljenu na Priscillinim memoarima iz 1985. pod naslovom “Elvis i ja”. Zanimljivo je i to da u filmu uopće nema Elvisovih pjesama. Coppolin suprug Thomas Mars i njegov bend Phoenix bili su supervizori glazbe, a nove pjesme napisali su članovi grupe Sons of Raphael.

Taylor Swift: The Eras Tour

Redatelj: Sam Wrench

Glavna uloga: Taylor Swift

Sve je već rečeno o najvećoj pop-zvijezdi današnjice čija je aktualna turneja oborila sve rekorde zarade. Ulaznice za njezine koncerte prodavale su se po nekoliko puta većim cijenama, a ako niste jedan od sretnika koji ju je uspio gledati uživo, priliku ćete imati od 13. listopada, kada u kina stiže koncertni film s najboljim trenucima na njezinoj turneji, kako na pozornici tako i iza kulisa. Nema sumnje da će i ovim filmom Swift zaraditi goleme svote. Naime, ulaznice za njega već su u pretprodaji i idu odlično, usprkos činjenici da im je cijena 20 dolara. Za usporedbu, ulaznice za filmove u Americi u prosjeku stoje od 11 do 14 dolara.

