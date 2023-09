Jedna od najljepših glumica na svijetu slavi 54. rođendan, mnogi ne znaju da se bori s ovom dijagnozom

HTV-OV VODITELJ

Drago Celizić izgubio spor oko nasljedstva u Puli, dužan je 280 tisuća eura

Moja stranka je zadovoljna presudom. Tuženik može zatražiti prijedlog revizije i uvjeriti sud da postoje za to razlozi, ali mislim da od toga neće biti ništa. Najavio je da će se boriti do kraja, ali ne znam što to znači. Jer presuda je sad pravomoćna, rekao je odvjetnik tužiteljice