Ove fotke zapalile su internet! Mlada milijarderka pokazala obline i u par sati skupila milijune lajkova

Najmlađa članica klana Kardashian/Jenner, Kylie Jenner, koja će 10. kolovoza proslaviti 28. rođendan, odlučila je sa svojih 393 milijuna pratitelja na Instagramu podijeliti kako se priprema za veliki dan. Na fotografijama koje su u samo 21 sat prikupile nevjerojatnih 2,5 milijuna lajkova, Kylie pozira upijajući zrake sunca uz čašu crnog vina. Za ovu prigodu odabrala je provokativnu kombinaciju koja je istaknula sve njezine atribute – crni gornji dio bikinija s decentnom mašnom naglasio je njezine bujne grudi, dok su pripijene crne tajice pokazale vitak struk i savršeno isklesane trbušnjake. Cjelokupni izgled zaokružila je spuštenom, blago uvijenom kosom i jednostavnom šminkom, što je dodatno oduševilo njezine obožavatelje.

Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija, a među prvima se javila njezina prijateljica Hailey Bieber, poručivši joj: - 28 je bolje, obećavam ti - na što je Kylie uzvratila nasmiješenim emotikonima. Brojni pratitelji obasuli su je komplimentima poput: - "Postaješ sve bolja", "Uskoro 28 nikad nije izgledalo bolje" - dok su se neki odlučili i našaliti na račun njezinih godina. - Pa, Kylie, praktički imaš 30. Izgledaš dobro, dušo! - bio je jedan od sarkastičnih komentara koji je nasmijao mnoge. Objavu pogledajte OVDJE.

this barbie turns 28 on sunday ☀️ pic.twitter.com/yYJIndR78z — Kylie Jenner Source (@jennersource97) August 8, 2025

Iako se bliži tridesetoj, Kylie i dalje drži visoko drugo mjesto na ljestvici najbogatijih članova svoje obitelji, odmah iza sestre Kim Kardashian, čije se bogatstvo procjenjuje na 1,7 milijardi dolara. Kylieino bogatstvo trenutno se procjenjuje na oko 700 milijuna dolara, a iako je ranije uživala status milijarderke, njezina financijska moć i dalje je impresivna. To dokazuju i pokloni koje je već počela dobivati za rođendan, uključujući skupocjenu torbicu marke Miu Miu i stol za poker koji joj je poklonila majka Kris Jenner.

Unatoč tome što više nije na listi milijarderki, Jenner ne pokazuje znakove štednje, pogotovo kada je riječ o njezinoj privatnosti i luksuzu. Poduzetnica je nedavno potrošila vrtoglavih 500.000 dolara, odnosno oko 470.000 eura, na sadnju maslina oko svog raskošnog imanja u Calabasasu. Imanje, koje je kupila 2020. godine, od tada renovira iz temelja, a ovaj potez samo je jedan u nizu kojim želi osigurati potpunu privatnost i sakriti svoj novi dom od znatiželjnih pogleda.