FOTO Nives Celzijus ovim detaljem zaintrigirala javnost nakon povratka u Hrvatsku: 'Prvo što napravih'

Spisateljica, glumica i pjevačica Nives Celzijus vratila se u Zagreb i odmah se odlučila počastiti. Svojim je pratiteljima na Instagramu u videu otkrila je da si je priuštila novu manikuru, no svi su gledali u jedan drugi detalj - elegantni prsten na ruci. Ovaj potez odmah je zaintrigirao javnost, a Nives je pokazala da nakon napetog putovanja voli pronaći utjehu u malim zadovoljstvima, poput druženja s mačkom i uživanja u kavi u jednom od zagrebačkih kafića.

Njezin povratak nije prošao bez drame, barem one unutarnje. U duhovitoj Instagram priči, Nives je progovorila o svom strahu od letenja. - Ono kad ujutro čekam da krenem na avion i prvo što mi algoritam ponudi - napisala je, pokazavši pratiteljima članak o navodno sve češćim avionskim nesrećama. U svom stilu, odmah je upitala fanove piju li i oni nešto za smirenje prije leta, pokazavši svoju neposrednost.

Iako se ovoga puta čini da je riječ isključivo o modnom dodatku, nije prvi put da prsten na njezinoj ruci izaziva znatiželju. Podsjetimo, u studenom 2020. godine Nives je već zbunila pratitelje sličnom objavom, koja je tada potaknula glasine o zarukama. Pjevačica je tada demantirala nagađanja, a hoće li i ovaj komad nakita pokrenuti novu lavinu komentara, ostaje za vidjeti.

Osim na društvenim mrežama, Nives je aktivna i na glazbenoj sceni. Nedavno je objavila singl "Je, bo'me je!", za koji je tekst napisao Jacques Houdek. Pjesma, koju je opisala kao nostalgičnu i veselu, ostvarila je zapažen uspjeh na top ljestvicama, nakratko preuzevši vrh od Marka Perkovića Thompsona.