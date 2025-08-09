Naši Portali
MODNI DODATAK

FOTO Nives Celzijus ovim detaljem zaintrigirala javnost nakon povratka u Hrvatsku: 'Prvo što napravih'

Foto: Hype Production
VL
Autor
Vecernji.hr
09.08.2025.
u 15:45

Nives Celzijus ponovno je u centru pažnje zahvaljujući aktivnostima na Instagramu. Nakon povratka u Zagreb pohvalila se prstenom, a prije toga je s pratiteljima podijelila i svoje strahove od letenja.

Spisateljica, glumica i pjevačica Nives Celzijus vratila se u Zagreb i odmah se odlučila počastiti. Svojim je pratiteljima na Instagramu u videu otkrila je da si je priuštila novu manikuru, no svi su gledali u jedan drugi detalj - elegantni prsten na ruci. Ovaj potez odmah je zaintrigirao javnost, a Nives je pokazala da nakon napetog putovanja voli pronaći utjehu u malim zadovoljstvima, poput druženja s mačkom i uživanja u kavi u jednom od zagrebačkih kafića.

Njezin povratak nije prošao bez drame, barem one unutarnje. U duhovitoj Instagram priči, Nives je progovorila o svom strahu od letenja. - Ono kad ujutro čekam da krenem na avion i prvo što mi algoritam ponudi - napisala je, pokazavši pratiteljima članak o navodno sve češćim avionskim nesrećama. U svom stilu, odmah je upitala fanove piju li i oni nešto za smirenje prije leta, pokazavši svoju neposrednost.

Foto: Instagram screenshot

Iako se ovoga puta čini da je riječ isključivo o modnom dodatku, nije prvi put da prsten na njezinoj ruci izaziva znatiželju. Podsjetimo, u studenom 2020. godine Nives je već zbunila pratitelje sličnom objavom, koja je tada potaknula glasine o zarukama. Pjevačica je tada demantirala nagađanja, a hoće li i ovaj komad nakita pokrenuti novu lavinu komentara, ostaje za vidjeti.

FOTO 'Je, bome jesi': Nives Celzijus pokazala guzu pored bazena, fanovi u deliriju
Osim na društvenim mrežama, Nives je aktivna i na glazbenoj sceni. Nedavno je objavila singl "Je, bo'me je!", za koji je tekst napisao Jacques Houdek. Pjesma, koju je opisala kao nostalgičnu i veselu, ostvarila je zapažen uspjeh na top ljestvicama, nakratko preuzevši vrh od Marka Perkovića Thompsona.

FOTO Maja Šuput na koncertu zagrlila obožavatelja, a na njezin nastup došao je i ovaj svjetski poznati glazbenik
Ključne riječi
showbiz prsten Nives Celzijus

