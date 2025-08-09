Skandal u Bosni i Hercegovini: Poznati srpski bend prekinuo koncert zbog nacističkog pozdrava u publici

Tijekom nastupa benda poznatog srpskog punk rock benda Atheist Rap na glazbenom festivalu u Prijedoru, jedan član prekinuo je koncert zbog nacističkog pozdrava u publici. Mediji iz Bosne i Hercegovine javljaju da su na festivalu dvojica mladića nosila majice s uvredljivim i ekstremističkim porukama, uključujući keltski križ i natpis “Prijedor – je*eš grad bez tri logora”. Fotografije su objavljene na društvenim mrežama, a događaj se zbio između obilježavanja godišnjica logora Keraterm i Omarska koji su postali simbolom patnje bošnjačkog stanovništva.

Edin Ramulić, bivši logoraš, aktivist i istraživač ratnih zločina u Prijedoru, osuđuje postupak mladića u Prijedoru, ali ga pripisuje velikoj količini nezrelosti i neznanja s obzirom na širi kontekst koji Prijedor povijesno ima. "Ovo je slojevito, ovo je uvredljivo prije svega za Srbe u Prijedoru. Prijedor jest grad logora kad pogledamo posljednji rat, da ih je bilo tri (Keraterm, Omarska i Trnopolje), ali u Drugome svjetskom ratu 14.500 logoraša Srba bilo je zatočeno u prijedorskom logoru ‘Ciglana’ iz cijeloga Potkozarja“, kazao je Ramulić za Detektor, objašnjavajući kako se ove godine obilježila 84. obljetnica osnivanja tog logora.

"To je uvredljivo, taj natpis govori koliko su ti desničari neinformirani, uz to što imaju težnju širiti takvu mržnju“, kazao je.

Tonac jednoga benda koji je nastupao objavio je na svojem Facebook profilu da je zbog salutiranja, odnosno nacističkog pozdrava, član njegovog benda Atheist Rap zaustavio koncert i pokušao spriječiti takvo ponašanje. "Pristojno mu je, jasno i glasno, gotovo roditeljski rekao da ode, da tu nema što tražiti, da je fašizam zlo, a završetak razgovora bio je ‘Pojeo te Hitler’. Dobar dio publike ovaj je gest glasno pozdravio i koncert se nastavio“, napisao je u objavi Milan Čekrdžin, prenosi Klix.ba.

Opisao je kako se skupina mladića smirila do izlaska benda Ritam nereda, kada su zauzeli prva mjesta do ograde i podignuli u zrak obilježja koja su nosili. "Što reći osim da je bilo grozno, red klasičnog velikosrpskog desničarenja, red otvorenog nacizma i tako u krug. Jedna pjesma, druga pjesma, treća pjesma, Nedićevi orlovi, Zentropija, jasne nacističke tetovaže – to je bilo ono što je bilo izrazito vidljivo i upečatljivo. Ritam nereda su svirali, a skupina je bila u transu i jasno mahala svojim parolama, s nedvosmislenom porukom“, napisao je. Čekrdžin je objasnio da reakcije nije bilo, iako su svi vidjeli kakva su obilježja.

„Tehničko osoblje festivala obratilo se redarima zbog toga, no oni nisu pokazali zainteresiranost reagirati. Jedan se čak doslovce rukovao s tipovima koji su mahali nacističkim obilježjima. Menadžer benda tada se obratio policiji i tražio da nešto poduzmu povodom spomenute ‘skupine’, ali policajci, naravno, nisu pokazali zanimanje“, objasnio je.

Iz novosadskog benda Ritam nereda za Detektor su kazali da su apsolutno protiv svih oblika vjerske, nacionalne i rasne mržnje, a da je na festivalu zakazala služba osiguranja, koju su i oni upozoravali na provokacije u publici.

„Ni policijski službenici, koje je naš menadžer uredno obavijestio o događanjima ispred pozornice, nisu reagirali, već su nam rekli da nisu nadležni postupati unutar festivalskog prostora“, kazali su iz benda. Naveli su i da su koncert skratili kako ne bi pridavali važnost ekstremističkim pojedincima, zbog drugih ljudi koji su došli slušati ih. Iz Policijske uprave Prijedor odgovorili su da nisu zaprimili službenu prijavu ovog incidenta, ali da će, na temelju dobivenih informacija, policijski službenici provjeriti okolnosti i osobe.

Podsjetimo, iako su logori smrti poput Omarske, Keraterma i Trnopolja postali simboli patnje bošnjačkog naroda, međunarodne pravosudne institucije nikada nisu službeno proglasile zločine počinjene u toj općini genocidom. Prije 33 godine srpske vlasti u Prijedoru putem lokalnog radija izdale su naredbu nesrpskom stanovništvu da svoje kuće obilježe bijelim zastavama i plahtama te da pri izlasku iz kuća stave bijele vrpce oko ruke. U etničkom čišćenju koje je uslijedilo ubijeno je 3.178 osoba, među kojima i 102 djece. Najmlađa žrtva bio je Velid Softić, koji je imao samo tri mjeseca kada je ubijen.