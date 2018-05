Ovako su Portugalci odgovorili na Houdekov napad na Sobrala

Jacques Houdek jučer je na svom Facebooku prošlogodišnjem pobjedniku Eurosonga Salvadoru Sobralu poručio kako se možete sramiti jer je izjavio da, srećom, ove godine ne mora slušati užas od pjesama na Eurosongu, a pogotovo se to odnosilo na pjesmu koja predstavlja Izrael.

Houdek je Sobralu poručio kako se tako ne može ponašati domaćin i pobjednik Eurosonga. Portugalska publika ubrzo se u komentarima osvrnula na Jacquesov stav i mišljenja su oko ove priče bila podijeljena.

– Ja sam Portugalka i u nekim stvarima se slažem s tobom, u drugima se ne slažem. Na primjer, oko njegovih zdravstvenih problema. Mislim da zdravlje ne treba biti razlog da se ne bavimo nekim stvarima. Ali razumijem te. Naporno si radio i sad vidiš da pobjednik pljuje po glazbi drugih natjecatelja. Nikad nisam bila obožavateljica pjesme "Amor pelos dois" jer to nije žanr koji slušam. No svejedno sam bila i još sam sretna zbog naše pobjede. Slažem se da je glazba različita. Ne volim Sobralove stavove, mislim da takvim izjavama baca loše svjetlo na glazbu. On je pobjednik ovog natjecanja i trebao bi poštovati druge natjecatelje. Moram priznati da nikad nisam vidjela to kod njega i zbog toga sam tužna jer mislim da bi Eurosong, natjecatelji i glazba trebali imati boljeg predstavnika – piše jedna Portugalka u svom komentaru. U drugom komentaru koji je stigao iz Portugala ne slažu se s Jacquesovim stavom.

– Mislim da trebaš razmisliti o svojim riječima. Svi mogu imati mišljenje, no ne moraš vrijeđati lanjskog pobjednika. Vrijeđaš našu zemlju. Možeš imati mišljenje, ali ne vrijeđaj našeg pobjednika, pjesmu i zemlju, molim te – pisalo je u komentaru.