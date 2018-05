Slovenka super trikom ušla u finale, pridružili joj se i Srbi

Ono što nije uspjelo Franki Batelić uspjelo je večeras u Lisabonu našim susjedima Srbima i Slovencima. Njihovi predstavnici plasirali su se u veliko subotnje finale Eurosonga. Osim njih tu će se naći i Moldavija, Mađarska, Ukrajina, Švedska, Australija, Norveška, Danska, i Nizozemska.

Posebno je zanimljiv bio nastup slovenske predstavnice Lee Sirk, kojoj je stala pjesma prije kraja. Zatražila je pomoć publike, no pjesma je nastavljena. Ispostavilo se da je to bio odličan trik koji ju je odveo u finale.

TIJEK VEČERI:

U lisabonskoj Altice Areni počela je druga polufinalna večer 63. Eurosonga. Večeras nastupa 18 zemalja, a među njima i naši susjedi Srbija, Crna Gora i Slovenija.

Prvi koji nastupa je Alexander Rybak, eurovizijski pobjednik 2009. godine. Pjesma se zove "That’s How You Write A Song".

Foto: HRT/Screenshot

Druga je na pozornicu došla rumunjska grupa The Humans s pjesmom "Goodbye". The Humans je grupa osnovana 2017. godine, a prije Goodbye je objavila samo jednu pjesmu – Îndură inima. Prema njima, poruka pjesme je “reći zbogom svim emocijama koje nas drže bez napretka i limitacijama”, te da “nikad ne odustaj od snova”.

Foto: HRT/Screenshot

Slijede Srbi. Poznati skladatelj Aleksandar Sanja Ilić i njegova grupa Balkanika predstavili su pjesmu "Nova deca" u kojoj su tradicionalne ritmove spojili s modernom produkcijom, ali su i jedni od rijetkih koji su pjevali na svom jeziku. Dobili su veliki pljesak.

Foto: HRT/Screenshot

Jessika feat. Jenifer Brening predstavnice su San Marina s pjesmom "Who we are". Jessica je s Malte i punih 8 godina je neuspješno pokušavala na malteškom izboru. Ove godine uspjela je u San Marinu, i to u duetu s Jenifer, koja dolazi iz Njemačke.

Foto: HRT/Screenshot

Zanimljiv nastup ima i danski predstavnik Rasmussen. Pjesma "Higher Ground" inspirirana je jednom vikinškom legendom.

Foto: HRT/Screenshot

Ruska predstavnica je Julija Samojlova. Zbog spinalne mišićne atrofije je u kolicima. Rusiju je trebala predstavljati i lani, no ukrajinske vlasti su joj uskratile ulazak u zemlju jer je nastupala na Krimu.

Foto: HRT/Screenshot

Moldaviju predstavlja grupa DoReDos s pjesmom "My Lucky Day". Iza imena DoReDos kriju se Eugeniu Andrianov (25), Marina Djundyet (31) i Sergiu Mîța (25) i svo troje veže moldavsko mjesto Rybnitsa iz kojeg potječu.

Foto: HRT/Screenshot

Nizozemsku ove godine predstavlja jedan od njihovih najpoznatijih pjevača - Waylon koji je ovu zemlju već predstavljao prije četiri godine u Kopenhagenu, kada je u duetu s Ilse de Lange, kao član grupe The Common Linnets, osvojio drugo mjesto, što predstavlja najbolji rezultat Nizozemske u novijoj povijesti. Poznat je po countryju, a u Americi je surađivao s legendarnim Waylonom Jenningsom.

Foto: HRT/Screenshot

Jessica Mauboy jedna je od najuspješnijih australskih pjevačica, koja je 2014. nastupila kao gošća na Eurosongu, a ove se godine natječe. Pjesma se zove "We Got Love".

Foto: HRT/Screenshot

Etno jazz band Iriao kombinira gruzijsko polifono pjevanje, koje se nalazi na UNESCO-voj listi nematerijalne baštine od 2008. godine, s gruzijskom etno-glazbom i jazzom. Iako je naslov pjesme na engleskom, pjevaju na gruzijskom.

Foto: HRT/Screenshot

Predstavnici Poljske su Groome feat. Lukas Meijer. Groome je DJ, glazbeni producent i skladatelj, koji je nastupao na najpoznatijim glazbenim festivalima, dok je Lukas pjevač švedske grupe No Sleep For Lucy. Pjesma se zove "Light Me Up".

Foto: HRT/Screenshot

Maltu predstavlja Christabelle, pjevačica koja je iz četvrtog pokušaja uspjela predstavljati svoju zemlju na Eurosongu. Pjesma se zove "Taboo".

Foto: HRT/Screenshot

Ants With Slippers puno je ime grupe koja predstavlja Mađarsku. Zanimljivo je, i oni pjevaju na svom jeziku, i to žestoku rock pjesmu "Viszlát nyár".

Foto: HRT/Screenshot

Predstavnica Latvije je Laura Rizzotto. Rođena je u Brazilu, a u Americi je završila glazbenu akademiju. Zanimljivo je da je radila kao vokalni trener portugalskog jezika za Jennifer Lopez. Pjesma se zove "Funny Girl".

Foto: HRT/Screenshot

Benjamin Ingrosso uvjerljivo je pobijedio na švedskom izboru s pjesmom "Dance You Off". Rođak je poznatog DJ-a i producenta Sebastiana Ingrossa.

Foto: HRT/Screenshot

Vanja Radovanović predstavnik je Crne Gore, s pjesmom "Inje". Ujak mu je poznati kantautor Miladin Šobić, za kojeg kaže da mu je veliki uzor i podrška.

Foto: HRT/Screenshot

Slovenka Lea Sirk dosad je dva puta nastupila kao prateći vokal, a ovo joj je prvi samostalni nastup. Pjesma se zove "Hvala, ne". Zanimljivo je da joj je pola pjesme stala glazba, pa je potražila pomoć publike. Naravno, to je bio samo dio nastupa.

Foto: HRT/Screenshot

Večerašnje natjecanje zaključio je Ukrajinac Mélovin s pjesmom "Under The Ladder". Pravo ime mu je Konstantin Bočarov, a ovu pjesmu napisao je jednog popodneva kad je bio u depresivnom stanju.

Foto: HRT/Screenshot

U tijeku je glasovanje u kojem sudjeluju gledatelji u zemljama koje su večeras nastupale. Hrvatski glasači to će moći ponovno napraviti u subotu. U pauzi smo vidjeli i još tri zemlje koje direktno ulaze u finale: Francusku, Njemačku i Italiju.

Evo konačno i rezultata glasovanja. U finale idu: Srbija, Moldavija, Mađarska, Ukrajina, Švedska, Australija, Norveška, Danska, Slovenija i Nizozemska.