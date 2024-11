Ovako je Danijela Martinović govorila o imenima djece: 'Kći će biti Luce ili Alba, a sin Toni, po Petrovom djedu'

Jedan od najpoznatijih hrvatskih glazbenih parova Petar Grašo i Hana Huljić Grašo zajedno imaju dvogodišnju kćerkicu Albu, a nedavno su dobili i drugo dijete - sina Tonija. Nakon ovih lijepih vijesti društvenim mrežama se, kako piše većina domaćih medija, ponovno počeo širiti stari intervju Grašine nekadašnje emotivne partnerice Danijele Martinović.

- Sin će biti Toni, to se zna, po Petrovom pokojnom djedu, a za curicu imamo 2 imena, ili Luce, interesantno, potpuno su dijametralno različita pa će se možda ljudi iznenadit. Luce, zato što mi je to pravo dalmatinsko i naše i moja pokojna baka je bila Luce, ali kad sam čula ime Alba, ja sam naprosto ostala tako ushićena zato što Alba na talijanskom znači zora, isto mi je to višeznačno, i lipo i neobično, a opet nama blisko i drugačije - govorila je prije deset godina, točno 2014. za In magazin Danijela Martinović koja je danas u sretnoj vezi s bivšim policajcem Josipom Plavićem.

Otkrila je tada i da bi se voljela vidjeti i u vjenčanici, ali i da joj je majčinstvo velika želja. Kako bilo, par se razišao, a Petar Grašo skrasio se s glazbenicom Hanom Huljić te su oni dvoje danas jedan od najpoznatijih parova na našoj estradi. Svojim zajedničkim pojavljivanjem u javnosti, koje i nije baš tako često, daju povod medijima da puna stupce. Mnogima je, naime, još uvijek zanimljivo to da je naš pjevač prije Hane bio 25 godina u emotivnoj vezi s pjevačicom Danijelom Martinović.

FOTO Pogledajte gdje živi Blanka Vlašić!

Hana i Petar sudbonosno "da" izgovorili su u veljači 2022. godine u crkvi svetog Dominika u Splitu, a kćerkicu Albu su dobili u srpnju iste godine. Tada su mediji mjesecima pisali o njihovu odnosu i ljubavi, a mnogi oko njih, uključujući rodbinu i prijatelje također su bili pod povećalom javnosti. Hana je na vjenčanju zablistala u elegantnoj i glamuroznoj haljini modnog brenda Arileo, a Petar je odabrao klasično odijelo s leptir mašnom. Hanina kuma bila je glazbenica Domenica Žuvela koja je odabrala plavu kreaciju istog brenda, a Petrovi kumovi bili su umirovljeni košarkaš Dino Rađa i slovenski chef Tomaž Kavčić.

FOTO Pogledajte kako izgleda atraktivna vila Igora Tudora

VIDEO Prijović oborila vlastiti rekord u zagrebačkoj Areni