Ova žena proglašena je najljepšom osobom u 2025. godini: Potrošila je više od 300.000 eura na kozmetičke zahvate

Duga crna kosa te vitka figura krase bezvremenski izgled glumice Demi Moore (62), za koju već dugo nije tajna da oduševljava svojom pojavom, a sada je za to dobila i službeno priznanje. Naime, magazin People proglasio ju je najljepšom ženom na svijetu u 2025. godini. Glumica je to koja je puno pozornosti privukla prošle godine nakon uloge u filmu "Supstanca", u kojem glumi ženu opsjednutu vječnom mladošću.

Za ovu ulogu dobila je i svoj prvi Zlatni globus, a time je i postala simbolom nove ere u Hollywoodu – ere koja preispituje opsesiju mladošću i postavlja nova pravila o starenju. Demi danas otvoreno govori o izazovima starenja, a i za People je ispričala što za nju danas znači ljepota. "Ljepota je autentičnost i pozitivnost. To je osjećaj ugode u vlastitoj koži", istaknula je. Nakon niza godina u kojima je osjećala pritisak da izgleda savršeno, sada ima zdraviji i opušteniji odnos prema svom tijelu i životu. Demi želi poslati poruku da prava ljepota nije u godinama ni izgledu, već u tome da "budemo svoji i da se s ljubavlju brinemo o sebi". Tim je riječima glumica prihvatila ovu laskavu titulu koja joj je došla tek nakon što je prihvatila sebe, čime je poslala i snažnu poruku mnogim mladim ženama i djevojčicama koje se bore s prihvaćanjem sebe.

I Demi se i sama u mladosti borila s nezadovoljstvom vlastitim izgledom te bila zarobljena u pretjeranoj samokritičnosti. Zbog svega toga danas zagovara "radosno prihvaćanje" starenja, iako ne bježi od činjenice da je i sama koristila različite tretmane za održavanje mladolikog izgleda. Procjenjuje se da je glumica tijekom godina potrošila više od 300.000 eura na kozmetičke zahvate. Međutim, prema navodima Life & Style, Moore je nedavno odlučila odustati od primjene nekih vrsta filera u težnji da što prirodnije izgleda. Uz to svakoga dana kožu čisti posebnim tkaninama umjesto vatom, koristi tri različite hidratantne kreme, ide na limfnu drenažu za ublažavanje bora i vježba reformer-pilates sa svojim kćerima. Sklona je i eksperimentiranju s alternativnim tretmanima uključujući terapiju pijavicama za detoksikaciju, sirovu vegansku prehranu i potpunu apstinenciju od alkohola od 2012. godine.

Za mnoge je kontroverzno to da je Moore u 63. godini postala vlasnica ove prestižne titule, a ona je o svojim godinama za Today Show rekla: "Ovo je najuzbudljivije razdoblje mog života. Moja djeca su odrasla, dugo nisam imala ovoliko neovisnosti i autonomije da redefiniram kamo želim ići."

Inače, Demi je pobijedila na izboru koji je magazin People pokrenuo 1990. godine, a cilj projekta je približiti čitateljima zvijezde koje ruše stereotipe o ljepoti i time inspiriraju druge. Izbor najljepše žene svijeta znatno se razvio od svojih početaka. Dok su raniji izbori bili fokusiraniji na konvencionalne standarde ljepote, današnji kriteriji uključuju širi spektar kvaliteta poput društvenog utjecaja i aktivizma, profesionalnih dostignuća, osobnog razvoja i transformacije te doprinosa promjenama u industriji zabave.

Moore je titulu preuzela od Kolumbijke Sofije Vergare, koja je proglašena najljepšom ženom 2024. godine. Vergara se titulom okrunila u 51. godini, a ovim izborom People je također htio staviti naglasak na nepravednost Hollywooda prema ženama starijim od 50 godina te njihovim zanemarivanjem kada je u pitanju pojavnost. Vergara je tada rekla da se osjeća vrlo snažno. "Život nije uvijek bio lagan, ali nikada se nisam osjećala snažnije. S godinama dolazi znanje. Nikada me nije previše brinulo što ljudi misle o meni, ali sada me još manje briga", istaknula je. To joj je, rekla je, također pomoglo oblikovati pogled na ljubav, posebno jer je u to doba bila aktualna tema njezin razvod od Joea Manganiella. "Teško je jer nikada ne znaš što će ti budućnost donijeti", dodala je. "Uvijek moraš dati najbolje što možeš, biti najbolja osoba svojem partneru. Biti tu za njega kada te treba, čak i kada prolazi kroz najteže životno razdoblje", zaključila je Vergara.

Godinu prije titulu je ponijela 50-godišnja komičarka Melissa McCarthy, a 2022. godine tada 76-godišnja Helen Mirren, koja je istaknula da nikad za sebe ne bi rekla da je lijepa. "Nikada nisam sebe smatrala lijepom, bar ne u ovim godinama. Tako da sam bila blago šokirana", rekla je. "Nemojte me krivo shvatiti, volim gledati sve što je lijepo. Ali ne volim to koliko je riječ ljepota povezana sa šoubiznisom. Šminka i operacije, uređivanje slika, napredna njega kože i sve ostalo isključuje veliku većinu nas kao da nismo lijepi", rekla je.

Godine 2021. pozornost je privukla manekenka Chrissy Teigen, koja je titulu ponijela u 36. godini, a za naslovnicu je pozirala s djecom. Pandemijske 2020. godine prvi su se put na naslovnici pojavile tri žene. Goldie Hawn pridružila se svojoj kćeri Kate Hudson, zvijezdi naslovnice koja je tu završila drugi put, i njezinoj tada 18-mjesečnoj kćeri Rani Rose. Prva zvijezda naslovnice bila je Michelle Pfeiffer, a na ranijim naslovnicama nijedna osoba nije imala više od 50 godina. Na naslovnici su se našle i Julija Roberts, Beyoncé i mnoge druge poznate dame.