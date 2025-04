FOTO Naša glumica doživjela je tešku povredu i krah braka, a sada se nakon 8 godina pojavila u javnosti

Sinoć je u zagrebačkom Avenue Mallu održana hrvatska premijera filma 'Balkanika - tamna strana' - a događaj je obilježio i jedan neočekivani, ali vrlo upečatljiv povratak na scenu. Nakon gotovo osam godina izbivanja iz javnosti, pred fotografe je stala glumica Vanessa Radman, nekadašnja velika zvijezda domaćih TV sapunica. Njezin dolazak izazvao je pravu pomutnju i oduševljenje među prisutnima. Radman u filmu utjelovljuje lik Vesne.

Lijepa Križevčanka, koju publika pamti po ulogama u serijama 'Obični ljudi', 'Ponos Ratkajevih' i 'Zora dubrovačka', povukla se iz glumačkog svijeta nakon teške ozljede kralježnice zadobivene na snimanju 2013. godine. Nesretni pad tijekom snimanja scene s kolegom Amarom Bukvićem rezultirao je dugotrajnim oporavkom i čak 50 tretmana fizikalne terapije. Ubrzo nakon toga, ostala je bez angažmana u seriji i vratila se u Njemačku gdje je godinama živjela. U javnosti se zadnji put pojavila 2017. godine na glazbenom događaju "Hrvatska noć" u Fraport Areni.

23.04.2025., Zagreb - U Cinestaru u Avenue Mallu premijerno je prikazan film "Balkanika - Tamna strana". Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na IMDB-u piše kako je zadnju ulogu odigrala u Njemačkoj 2021. godine u seriji "Alles was zählt" u kojoj se pojavila u dvije epizode. U ljeto 2023. glumac Ivica Zadro objavio je zajedničku fotografiju s Vanessom. - Kolegica Vanessa Radman i ja ispod čuvene smokve ispred svjetionika Veli Rat. - napisao je tada Zadro, a u komentarima kolege su uputile brojne pozdrave Vanessi.

- I danas, nakon te ozljede kralježnice, ne razmišljam je li to za mene bilo dobro ili ne. To je tako bilo. I sad opet idem pravo, znam da dolaze dobra vremena za mene. Ipak, ovo je ogromna zemlja, treba malo više vremena da se čovjek zalaufa. U Hrvatsku me svojedobno ponijela ljubav, a onda je došao i posao. Bilo je tada i u Njemačkoj posla, ali isto me sve vuklo dolje. U Hrvatskoj bih uvijek rado glumila, ali na moju veliku tugu i žalost nisam više u Zagrebu. A kad je meni tamo tako lijepo... Malo sam i romantična i blesava po tom pitanju, volim rodnu grudu, volim svoj kraj, ljude i prirodu. Ne želim filozofirati, ali stvarno nismo svjesni koliko je lijepa naša zemlja - rekla je svojedobno glumica u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju osvrćući se na ozljedu koju je zaradila tijekom snimanja.

U isto vrijeme kada joj se to dogodilo, glumica je prolazila kroz još jedno teško životno razdoblje. Naime, Vanessa je devet godina bila u braku s njemačkim scenografom Timom Pannenom, a razveli su se 2014. godine. Podsjetimo, Vanessa se 2009. godine natjecala i u 'Plesu sa zvijezdama.

