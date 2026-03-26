Nakon emotivne večeri u kojoj je žuti tim čitao pisma svojih najmilijih, natjecatelji su se suočili s novim izazovom na plaži Palmilla. Igra za plemenski imunitet odvijala se u moru i igrala u parovima, donoseći dinamičnu i napetu borbu od samog početka.

Žuti su rano preuzeli vodstvo i uspjeli ga zadržati do kraja, osiguravši pobjedu rezultatom 7:5. Time su si osigurali mir i sigurnost na plemenskom vijeću, dok zeleni moraju donijeti teške odluke za nadolazeće plemensko vijeće. „Snažno smo se borili. Svi smo u ranama, znoju i suzama“, rekao je Ian. „Pobjeda je danas bila prva liga, svi smo dizali jedni druge. Zadovoljan sam što ne moram upotrijebiti svoju moć da nekoga nominiran“, istaknuo je Ivan.

Zeleni tim poražen, pred njima su teške odluke koje će dodatno zakomplicirati situaciju unutar plemena

Unutar zelenog plemena već su ranije postojale napetosti, osobito u odnosu prema Stefanu. Iako je postojao plan da ga se izglasa u slučaju poraza, okolnosti su se promijenile i otvorile prostor za novu strategiju. „Pitanje je i tko ima tajni imunitet. Svašta će se događati na plemenskom. Neke se karte otvaraju, neka se lica pokazuju“, osvrnuo se Njegoš na novonastalu situaciju. „Mislim da je Čedomir najugroženiji jer je na najbolji način ukazao Stefanu u čemu griješi“, rekla je Lana.

Na kraju, zeleni će morati odabrati još dva člana za eliminacijsku borbu. Iva, koja je već ranije izglasana, pridružit će im se kada za to dođe vrijeme, čime će se dodatno zakomplicirati situacija unutar plemena, a tko će ovoga puta biti odabran za eliminaciju, ne propustite doznati u idućoj epizodi.