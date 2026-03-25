Nakon šuškanja o prekidu suradnje, Meghan i Harry najavili novi projekt: Evo o čemu je riječ

25.03.2026.
Njihova produkcijska kuća Archewell Productions razvija dramsku seriju čija će radnja biti smještena u glamurozan i natjecateljski svijet profesionalnog pola, sporta koji je princu Harryju osobno vrlo blizak. Radnja serije smještena je u Wellington na Floridi, gradić poznat kao globalni epicentar konjičkih sportova

Da princ Harry i Meghan Markle, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, surađuju s Netflixom već je svima dobro poznato, a sada su u javnost došle i nove informacije. Naime, dvojac je najavio novi projekt. Njihova produkcijska kuća Archewell Productions razvija dramsku seriju čija će radnja biti smještena u glamurozan i natjecateljski svijet profesionalnog pola, sporta koji je princu Harryju osobno vrlo blizak. Radnja serije smještena je u Wellington na Floridi, gradić poznat kao globalni epicentar konjičkih sportova. Scenarij, koji potpisuje Francisca X. Hu, poznata po radu na serijama 'Dynasty' i 'Teacup', opisan je kao 'upstairs-downstairs' drama. Takav pristup sugerira da će se serija baviti ne samo životima bogatih vlasnika timova i igrača, nego i onih koji rade iza kulisa.
U središtu priče bit će turbulentni odnosi između dva suparnička polo tima i obitelji koje ih vode. Za produkciju su zaduženi i iskusni televizijski kreatori Josh Schwartz i Stephanie Savage iz kuće Fake Empire, tim koji stoji iza kultnih tinejdžerskih drama poput 'Gossip Girl' i 'The O.C'., što daje naslutiti da gledatelje očekuje dinamična priča.

Inače, novi projekt izravno je nadahnut dokumentarnom serijom 'POLO' iz 2024. godine, koju je također producirao princ Harry. Ta serija, opisana kao Harryjev 'strastveni projekt', pratila je stvarne timove i obiteljske dinastije tijekom natjecanja na U.S. Open Polo Championshipu u Wellingtonu. Iako je pružila rijedak uvid u ovaj elitni sport, prema izvještajima medija, nije uspjela privući širu publiku i emitirana je samo jednu sezonu.

Dodajmo i da se prije nekoliko dana pisalo o tome kako Netflix neće nastaviti suradnju s poznatim parom. Opsežan članak koji analizira njihov ugovor sa streaming platformom, a temelji se na izjavama više dobro upućenih izvora, tvrdio je da odnos Sussexa i Netflixa “nije ni blizu bajci”. “Navodni obrazac Sussexovih da prodaju prepakirane verzije iste priče o odlasku iz kraljevske obitelji iscrpio je Netflix”, pisao je magazin Variety. Dodaje se i: “Njihovo partnerstvo moglo bi postupno slabjeti, a s njim i posljednja poveznica Meghan i Harryja sa svijetom zabave.” Jedan izvor navodno je rekao: “Raspoloženje u kompaniji je: ‘Gotovi smo s njima.’”
U nizu ozbiljnih tvrdnji, magazin navodi da je ponašanje para na sastancima izazivalo negodovanje, dok su slabi rezultati gledanosti emisija poput "With Love, Meghan" potaknule ozbiljne sumnje unutar Netflixa. Tvrtka Archewell Productions, koju vodi par, optužuje se i za “lošu komunikaciju” u suradnji s Netflixom. Pojavile su se i tvrdnje i koje Netflix i odvjetnik vojvode i vojvotkinje od Sussexa snažno demantiraju, a to je da je direktor Netflixa Ted Sarandos “zasićen” parom. Navodno je izjavio da ne bi sudjelovao u razgovoru s Meghan “osim ako je odvjetnik prisutan”.

Netflix je te tvrdnje nazvao “potpuno netočnima”, dok je odvjetnik Michael J. Kump u pismu za Variety naveo da su “očito lažne”, dodajući da Meghan redovito komunicira sa Sarandosom te da je čak bila i u njegovu domu bez odvjetnika. Članak također tvrdi da su dva izvora rekla kako je Netflix, koji je prema navodima platio oko 45 milijuna funti za petogodišnji ugovor s parom, bio “iznerviran” njihovom odlukom da daju iskren intervju Oprah Winfrey nakon napetog odlaska iz kraljevske obitelji. Kompanija je navodno bila “ponovno zatečena” i Harryjevom odlukom da objavi memoare Spare, čiji su detalji, kako se tvrdi, bili ublaženi od strane Meghan. Prema magazinu, čelnici su smatrali da su oba projekta utjecala na njihov dokumentarac o paru. Ipak, glasnogovornik Sussexovih tvrdi da su u potpunosti surađivali s Netflixom.

Unatoč uspjehu dokumentarca Harry & Meghan, magazin navodi da su poznati redatelji oprezni oko suradnje s parom zbog njihove reputacije, a tvrdi se i da je nekoliko projekata otkazano. Iako Netflix ističe da i dalje ostaje predan suradnji kroz tzv. “first look” ugovor, prema više izvora producenti i filmski stvaratelji nisu zainteresirani za projekte povezane s Archewell Productions. Variety također iznosi tvrdnje o Meghaninom načinu vođenja poslovnih sastanaka. Navodi se da često prekida ili preoblikuje misli princa Harryja, ponekad dok još govori. Odvjetnik Kump tvrdi da je takva interpretacija “namjerno oblikovana kako bi podržala mizoginu sliku o njoj kao nekome tko dominira suprugom”, dok princ Harry navodno tvrdi da su takve tvrdnje “potpuno netočne”. Također se navodi da Meghan ima “neobične metode davanja povratnih informacija”, uključujući povremeno “nestajanje” tijekom Zoom poziva kako bi pokazala nezadovoljstvo.

netflix Princ Harry Meghan Markle showbiz

