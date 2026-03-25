OBJAVIO NA INSTAGRAMU

Bivši RTL-ovac nakon izleta u politiku otkrio gdje nastavlja karijeru: 'Proljeće je dobro za nove početke'

Zagreb: Peđa Jovanović održao koncert u Areni
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Dragi svi, odmor je gotov i vrijeme je za nove izazove", napisao je u objavi koja je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja. Uz poruku je podijelio i modernu digitalnu posjetnicu svoje nove tvrtke, ADV PR & EVENTS, otkrivajući čime će se baviti. "It's time to be yr on boss. Rezultate znate!", dodao je De Vrgna, jasno dajući do znanja da je nakon 25 godina iskustva u medijima, komunikacijama i PR-u spreman samostalno graditi svoju poslovnu priču

Poznato televizijsko lice, novinar i voditelj Adrian De Vrgna, najavio je veliki profesionalni zaokret. Nakon što je krajem prošle godine napustio RTL, a nedavno završio i kratki angažman na poziciji direktora komunikacija SDP-a, De Vrgna je odlučio uzeti stvar u svoje ruke i zaploviti poduzetničkim vodama. Na društvenim mrežama objavio je da je spreman za nove suradnje, označivši time početak rada svoje agencije.

"Dragi svi, odmor je gotov i vrijeme je za nove izazove", napisao je u objavi koja je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja. Uz poruku je podijelio i modernu digitalnu posjetnicu svoje nove tvrtke, ADV PR & EVENTS, otkrivajući čime će se baviti. "It's time to be yr on boss. Rezultate znate!", dodao je De Vrgna, jasno dajući do znanja da je nakon 25 godina iskustva u medijima, komunikacijama i PR-u spreman samostalno graditi svoju poslovnu priču.

Ovaj potez dolazi nakon turbulentnog razdoblja u njegovoj karijeri. Gledatelji ga najbolje pamte kao jednog od glavnih voditelja središnje informativne emisije RTL Danas, gdje je proveo gotovo osam godina. U studenom 2025. godine oprostio se od televizijskih ekrana, da bi već u prosincu preuzeo zahtjevnu ulogu glasnogovornika i direktora komunikacija Socijaldemokratske partije. Ipak, ta je suradnja okončana u veljači ove godine nakon isteka probnog roka.

Sada, s novim poslovnim pothvatom, De Vrgna svoje bogato iskustvo stečeno na radiju i televiziji usmjerava u privatni sektor. Njegova agencija nudit će širok spektar usluga, uključujući odnose s javnošću, moderiranje evenata, usluge voice-overa, vođenje priredbi i specijalnih projekata. Poseban naglasak stavlja na medijske treninge i savjetovanje za javne nastupe, namijenjene kako javnim osobama, tako i svima koji žele poboljšati komunikacijske vještine u poslovnom okruženju.

Njegova objava naišla je na val odobravanja i podrške, a ispod nje su se zaredale čestitke kolega i prijatelja. Poruke poput "Čestitam i sretno", "Sretno ti bilo" i "Sretno doktore" pokazuju kako mnogi s nestrpljenjem iščekuju njegove nove projekte. Svoju najavu zaključio je optimističnom porukom koja savršeno opisuje njegov novi početak: "Proljeće je uvijek dobro za nove početke".

Avatar horuk
horuk
15:29 25.03.2026.

A di će novinar nego na livo. Profesionalnost je ako se ne primjeti koja mu je glavna ideologija. U tome smislu ih je možda 1% profesionalaca.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Dino Merlin
OMILJENI GLAZBENIK

Dino Merlin 31. srpnja stiže na svoje peto Koševo: veliki spektakl u Sarajevu na razini svjetskih zvijezda

Najavljujući svoje novo Koševo, umjetnik je poručio: “Dragi prijatelji, jako mi je drago da vam mogu objaviti ovu, za mene posebnu vijest: moje peto Koševo. U Sarajevu, u gradu u kojem sam rođen, u kojem sam odrastao, pjevat ćemo pjesme koje sam pisao na ovim ulicama, u ovim mahalama. Pjesme koje su obišle svijet sada se vraćaju kući. 31. srpnja. Stadion Koševo, Vidimo se!”

Bill Cosby
Video sadržaj
PRAVDA NAKON 54 GODINE

Novi udarac za Cosbyja: Mora platiti 59 milijuna dolara ženi koju je drogirao i silovao 1972. godine

U svojoj tužbi, podnesenoj 2023. godine, navela je da ju je Cosby, koji je tada bio u svojim tridesetima, pozvao na svoj stand-up nastup u obližnjem San Carlosu. Prema njezinim tvrdnjama, pokupio ju je limuzinom, ponudio joj vino i dvije tablete za koje je rekao da su aspirin. Motsinger je posvjedočila kako je nakon toga počela gubiti svijest dok su je dvojica muškaraca smještala natrag u vozilo

Zagreb: Pjevačica Sanja Doležal
Video sadržaj
ZLATNA VREMENA

Sanja Doležal objavila fotku iz 80-ih i ganula fanove: 'Godine su proletjele, a uspomene ostaju'

Na fotografiji, snimljenoj u prepoznatljivom stilu osamdesetih godina, pozira takozvana "zlatna postava" benda. U prvom planu je mlada Sanja sa svojom plavom, bujnom frizurom, okružena kolegama iz benda: Vladimirom Kočišem Zecom, Marinkom Colnagom, Rajkom Dujmićem i Nenadom Šarićem. Njihovi osmijesi, odjeća s naglašenim ovratnicima i topli tonovi fotografije vjerno dočaravaju energiju i stil vremena u kojem su Novi fosili žarili i palili glazbenom scenom

