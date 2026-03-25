Bivši RTL-ovac nakon izleta u politiku otkrio gdje nastavlja karijeru: 'Proljeće je dobro za nove početke'

Poznato televizijsko lice, novinar i voditelj Adrian De Vrgna, najavio je veliki profesionalni zaokret. Nakon što je krajem prošle godine napustio RTL, a nedavno završio i kratki angažman na poziciji direktora komunikacija SDP-a, De Vrgna je odlučio uzeti stvar u svoje ruke i zaploviti poduzetničkim vodama. Na društvenim mrežama objavio je da je spreman za nove suradnje, označivši time početak rada svoje agencije.

"Dragi svi, odmor je gotov i vrijeme je za nove izazove", napisao je u objavi koja je brzo privukla pažnju njegovih pratitelja. Uz poruku je podijelio i modernu digitalnu posjetnicu svoje nove tvrtke, ADV PR & EVENTS, otkrivajući čime će se baviti. "It's time to be yr on boss. Rezultate znate!", dodao je De Vrgna, jasno dajući do znanja da je nakon 25 godina iskustva u medijima, komunikacijama i PR-u spreman samostalno graditi svoju poslovnu priču.

Ovaj potez dolazi nakon turbulentnog razdoblja u njegovoj karijeri. Gledatelji ga najbolje pamte kao jednog od glavnih voditelja središnje informativne emisije RTL Danas, gdje je proveo gotovo osam godina. U studenom 2025. godine oprostio se od televizijskih ekrana, da bi već u prosincu preuzeo zahtjevnu ulogu glasnogovornika i direktora komunikacija Socijaldemokratske partije. Ipak, ta je suradnja okončana u veljači ove godine nakon isteka probnog roka.

Sada, s novim poslovnim pothvatom, De Vrgna svoje bogato iskustvo stečeno na radiju i televiziji usmjerava u privatni sektor. Njegova agencija nudit će širok spektar usluga, uključujući odnose s javnošću, moderiranje evenata, usluge voice-overa, vođenje priredbi i specijalnih projekata. Poseban naglasak stavlja na medijske treninge i savjetovanje za javne nastupe, namijenjene kako javnim osobama, tako i svima koji žele poboljšati komunikacijske vještine u poslovnom okruženju.

Njegova objava naišla je na val odobravanja i podrške, a ispod nje su se zaredale čestitke kolega i prijatelja. Poruke poput "Čestitam i sretno", "Sretno ti bilo" i "Sretno doktore" pokazuju kako mnogi s nestrpljenjem iščekuju njegove nove projekte. Svoju najavu zaključio je optimističnom porukom koja savršeno opisuje njegov novi početak: "Proljeće je uvijek dobro za nove početke".