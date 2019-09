Otac Meghan Markle zavapio i osudio kćer: 'Zašto ne mogu upoznati unuka?'

Otac vojvotkinje od Sussexa Thomas Markle po prvi je put progovorio za britanske medije nakon rođenja unuka Archieja, prvog Meghaninog djeteta. Naime, osim unuka, nije upoznao ni zeta - princa Harryja.

Iako je tužan zbog potonjih činjenica, nije štedio kritike na račun Meghan i Harry optuživši ih da su licemjeri u svom zalaganju za okoliš jer se voze privatnim avionom.

- Žao mi ih je na neki način, ali to su si sami krivi. Ne možeš učiniti jedno, pa napraviti drugo - odgovorio je kad su ga novinari Daily Maila pitali što misli o nedavnim osudama javnosti zbog korištenja privatnog aviona. Podsjetimo, u Meghaninu obranu stali su brojni poznati; Elthon John, George Clooney, Jessica Mulroney...

Zamjera im što su ga odsjekli iz života.

- Svi govore kako su dobrodušni i divni, ali nisu divni prema vlastitoj obitelji. To je licemjerno. Ne možeš se prikazivati kao dobrotvor i okupljati ljude, a onda izbjegavati svog vlastitog oca i cijelu obitelj - požalio se Thomas dodavši kako nikada nije upoznao Harryja.

- Još uvijek nisam upoznao zeta. Zašto Princ Harry nije mogao doletiti avionom i pitati me za njezinu ruku? Očito je da nema problema s korištenjem privatnih aviona - iskazao je ogorčeno i tužno Archiejev djed koji nema ni njegovu sliku.

- Htio bi da mi pošalju sliku Arhieja kako bih ju uokvirio i stavio na zid kraj Meghanine. Nije li to što bi bilo koji djed htio? Zanima me ima li onaj poznati Markle nos - rekao je Thomas. Prošlog mjeseca njegova kći navršila je 38 godina, a on joj je poslao čestitku preko njezinog financijskog savjetnika u L.A.-u, ali nikada nije dobio povratnu informaciju.

Thomas Markle nikada nije dobio pozivnicu za njihovo vjenčanje, a uslijed dva srčana udara je bio prisiljen napustiti ideju da će kćer otpratiti do oltara. Možda od svega je najtužnije to što je slike unuka vidio samo na internetu.

Ističe kako ga je jako uzrujalo kada je u svom govoru na Fijiju prošle godine tvrdila da je platila vlastito školovanje na fakultetu.

- To nije nažalost istina. Platio sam svaki novčić njezinog školovanja i imam potvrde iz banke za dokaz. Platio sam njezina putovanja u Španjolsku i Englesku. Platio sam njezin put u Argentinu - otkrio je Thomas koji je pet dana nakon govora poslao pismo Meghaninoj majci Doriji.