Marijana Mikulić opisala neplanirani kaos na ljetovanju, morala je hitno promijeniti planove

Glumica Marijana Mikulić podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama kako se njezin neplanirani obiteljski odmor na Braču pretvorio u neočekivani poslovni izazov. U objavi na Instagramu je napisala: "Obiteljski izlet od par dana na Brač, vremenski i financijski neplanirano. Last minute traženje smještaja. Ni stvari nismo izvadili - poziv iz kazališta. Kolegica se ozlijedila, za par dana trebam biti u Dubrovniku, igrati umjesto nje rasprodanu predstavu. Iz kazališta šalju snimke, tekst. Domaćini mi printaju tekst, traže krojački metar da pošaljem mjere za kostim." Ova vijest nije značila samo prekid odmora, već i ogroman profesionalni izazov. Marijana je trebala u rekordnom roku uskočiti u ulogu u predstavi "Snjeguljica" i to na prestižnim Dubrovačkim ljetnim igrama, na kojima, kako je otkrila, nastupa po prvi put u karijeri.

- Nisam tip od previše spontanosti. S Jakijem je dobro imati stvari koliko toliko pod kontrolom. Ali evo. Neplaniran put donio je divnih par dana s obitelji, sjajne ljude spremne pomoći. Ja sam ubrzano rješavala svoj transfer do DU i kako se nakon toga vratiti u Zg. Usput za djecu rješavala dogovorene transfere na različite lokacije, spremila im odjeću (jer sve treba tako spremiti da i sve naše stvari stanu u auto i idu za zg nakon cijelog ljeta, dok sam ja u DU). Josip poteže svoj dio s prijevozima Bogu hvala, sve smo uspjeli. Uz minimum stresa. Sad mirno na “Dubrovačke ljetne igre”. Btw moj prvi nastup na istima. Nek me neko slika i šalje mi slike - napisala je Marijana u objavi.

Njezini pratitelji i prijatelji nisu skrivali oduševljenje te su je u komentarima obasuli porukama podrške i divljenja. "Pa genijalno da si uspjela!", "Svaka čast... sretno", "Sretnoooo", samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko ljudi cijeni njezin trud, talent i iskrenost.