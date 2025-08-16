Naši Portali
SARAJEVO FILM FESTIVAL

Biste li ga prepoznali? Ovaj pjevač dva puta je predstavljao BiH na Euroviziji, a sada živi s dečkom u Americi

Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
16.08.2025.
u 13:22

Riječ je o pjevaču Fuadu Backoviću, poznatijem kao Deen. Na festival je došao s partnerom Willom Phearsonom.

Crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala prošetale su se brojne poznate osobe, a mnogi su primijetili i jedno lice koje ne viđamo često. Riječ je o pjevaču Fuadu Backoviću, poznatijem kao Deen. Na festival je došao s partnerom Willom Phearsonom.  "Radujem se večerašnjoj premijeri zaista i činjenici da sam imao priliku da dođem tokom festivala u Sarajevo, da Will po prvi put doživi Sarajevo tokom festivalskih dana. Prethodnih puta kad smo dolazili bilo je za vrijeme covida pa je Sarajevo bilo poprilično mrtvo, generalno tokom ovih festivalskih dana grad živi punim plućima", izjavio je sinoć za Klix.ba.

Foto: Youtube Screenshot

Fuad Backović Deen (43) bosanskohercegovački je pjevač koji je dva puta predstavljao svoju zemlju na Euroviziji. Godine 2004. u Istanbulu je pjevao pjesmu "In the disco" za koju je glazbu i tekst napisala naša pjevačica Vesna Pisarović, a natjecanje je završio na devetom mjestu. Prije devet godina je s pjevačicom Dalal Midhat-Talakić, violončelisticom Anom Rucner i reperom Jalom Bratom otpjevao pjesmu "Ljubav je", no nisu se uspjeli kvalificirati u finale natjecanja.

Nakon glazbene karijere posvetio se modi. Preselio se u SAD, gdje posljednjih godina radi kao modni savjetnik. Pjevač je u Americi našao i dečka koji se zove Will Phearson III. Obojica na društvenim mrežama često objavljuju zajedničke fotografije, i pokazuju koliko su zaljubljeni. 

Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala
– Bilo je logično da se ovdje bavim modnim biznisom, jer za to imam diplomu jednog od najbitnijih i najutjecajnijih modnih univerziteta na svijetu, koja na tržištu rada u SAD-u zaista mnogo vrijedi i mnogo se cijeni. Nisam imao apsolutno nikakvih problema naći prvi posao. U početku sam radio za “Saks Fifth Avenue” na Beverly Hillsu kao modni savjetnik u sektoru nosive mode i odatle nosim jedno divno iskustvo. Poslije sam odlučio ići dalje i dobio posao kao modni savjetnik za vjenčanja u jednoj sjajnoj privatnoj kompaniji iz San Franciska s predstavništvom u West Hollywoodu, i to je za mene bio veliki izazov.

Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala
Ključne riječi
Eurovizija Eurosong sarajevo film festival Bosna i Hercegovina Deen Fuad Backović Deen showbiz

