Zarađivao je skoro 2 mil. dolara po epizodi serije, a onda si je ovako uništio život: Povrijedio sam ljude koje volim

Glumac Charlie Sheen, koji tvrdi da skoro osam godina ne konzumira alkohol i droge te se približava 60. rođendanu, konačno se odlučio otvoreno suočiti sa svojom turbulentnom prošlošću obilježenom ovisnostima. Svoju priču planira ispričati putem nove knjige i dokumentarca.

Netflix će 10. rujna prikazati dvodijelni dokumentarac pod nazivom aka Charlie Sheen, koji potpisuje redatelj Andrew Renzi. Sheen najavljuje da neće prešutjeti nijedan dio svoje životne priče. "Kada nosiš puno srama, on te guši", izjavio je glumac u nedavno objavljenom traileru. "Sam sam zapalio fitilj, a moj se život pretvorio u sve ono što nije trebao biti", dodao je. Također je naglasio kako će u dokumentarcu podijeliti informacije koje je dosad obećavao reći samo svojem terapeutu. Posebno dirljiv segment nastaje kada se osvrće na razočaranje koje je nanio svojem poznatom ocu, glumcu Martinu Sheenu. "Ne mogu zamisliti da sam na njegovom mjestu. Zaista sam povrijedio ljude koje volim", izgovorio je kroz suze. U produkciji sudjeluje i njegova 20-godišnja kći Lola Sheen, koja se identificira kao konzervativna kršćanka i koja kaže: "Ne možeš imati pravi odnos s nekim tko prolazi kroz ovisnost."

Među najšokantnijim segmentima ističe se svjedočenje Sheenovog bivšeg dilera Marca, koji potvrđuje autentičnost glumčevih priča o konzumiranju ogromnih količina crack kokaina. Ovaj, kako je sam sebe opisao, "tabloidni crni oblak" ostao je 2011. godine bez lukrativnog angažmana u sitcomu Dva i pol muškarca, gdje je po epizodi primao 1.8 milijuna dolara, nakon što je tijekom jedne godine po treći put otišao na liječenje ovisnosti. U dokumentarcu se pojavljuje niz istaknutih ličnosti iz Sheenovog okruženja, uključujući bivše supruge Denise Richards i Brooke Mueller, glumačke kolege Jona Cryera i Chrisa Tuckera, brata Ramóna Estéveza, te čak i kontroverznu hollywoodsku madam Heidi Fleiss, koja ga pred kamerama naziva "plačljivom pi***" i podsjeća kako je svjedočio protiv nje, što je rezultiralo njezinom zatvorskom kaznom. Međutim, u dokumentarcu ne sudjeluju njegov otac Martin Sheen, najstariji brat Emilio Estévez, kao ni otuđena 21-godišnja kći Sami Sheen. Trailer ne dotiče njegovu HIV dijagnozu iz 2012. godine, niti optužbe vezane uz seksualno zlostavljanje pokojnog glumca Coreyja Haima, koje je Sheen u prošlosti demantirao. Zbog toga gledatelji već izražavaju sumnje o objektivnosti dokumentarca, što je vidljivo u komentarima na TikToku i YouTubeu.

FOTO Evo kako se Tina Katanić mijenjala kroz godine: Nekadašnja loto djevojka povukla se iz javnosti

Paralelno s dokumentarcem, Sheen će 9. rujna objaviti i autobiografiju The Book of Sheen od 368 stranica. Uz knjigu planirana je i promotivna turneja s pet nastupa, koja započinje 8. rujna u New Yorku.

Sheen, laureat Zlatnog globusa i četverostruki kandidat za Emmy nagradu, stekao je slavu kroz filmove kao što su Platoon, Wall Street, Ferris Bueller's Day Off, Hot Shots! i Scary Movie, te kroz uloge u televizijskim serijama Spin City i Anger Management. Nakon kraćeg prekida u glumačkoj karijeri, tijekom 2023. i 2024. godine pojavio se u HBO-ovoj seriji Bookie, tumačeći fiktivnu verziju sebe.