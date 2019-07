Oprostila suprugu nevjeru kako bi zajedno izgradili carstvo od 1.4 milijarde dolara

Beyoncé Knowles je bez sumnje jedna od najuspješnijih i najmoćnijih glazbenih zvijezda današnjice.

Hitove stvara od kasnih devedesetih kada je bila članica benda Destiny's Child, a osim toga glumi u filmovima, te je nedavno osigurala jednu od glavnih uloga, ulogu Nale u remakeu Disneyjeva 'Kralja lavova' koji u Hrvatskoj obara sve rekorde gledanosti animiranih filmova. Pjevačica je objavila soundtrack za film, ali i spot za pjesmu Spirit u kojem glumi njezina kći Blue Ivy. - Cijeli soundtrack je ljubavno pismo Africi.

Htjela sam pronaći najbolje talente iz Afrike, a ne samo zvukove tipične za taj kontinent - rekla je pjevačica koja se u videu preodjenula čak devet puta. Bila je presretna kada je dobila ulogu u "Kralju lavova". - Još uvijek sam u šoku što sam dio filmske postave, jer sam odrasla uz "Kralja lavova". Ovaj film budi nostalgiju i prvi je film zbog kojeg sam plakala - rekla je pjevačica nedavno u jednom intervju.

Beyoncé je već kao mala iza sebe imala jaku mašineriju koju su predvodili otac i majka koji su se svim silama trudili da njihova kći uspije. Njezin otac Matthew bio je menadžer Destiny's Childa, a majka im je bila stilistica koja je odlučivala o svakom detalju na odjeći članica benda. Zbog toga je Beyoncé uvijek bila glavna pjevačica, fokus je vječito bio na njoj, u svim spotovima moglo se jasno vidjeti kome osvjetljenje najviše koristi. Naravno ne samo to, njezina odjeća uvijek je bila najatraktivnija i najbolje je pristajala njezinim oblinama.

Tome su se usprotivile ostale članice benda u kojem su isprva pjevale LaTavia Robertson i LeToya Luckett. Obje su bend napustile, a ostala je Kelly Rowland te se poslije pridružila i Michelle Williams. Pjesme koje su one stvarale zaludile su tinejdžere diljem svijeta, bili su to nezaboravni hitovi kao što su 'Bills, Bills, Bills', 'Say My Name', a uspjele su ih izdati usprkos problemima unutar benda.

Uspjeh su nastavile albumom 'Survivor' na kojem su radile Williams i Rowland. Pjesme 'Bootylicious', 'Independent Women' toliko su ušle ljudima u uho da je album prodan u 4,7 milijuna primjeraka diljem Sjedinjenih Američkih Država, a uspjeh su nastavile i idućim albumom 'Destiny Fulfilled'. No za vrijeme turneje Matthew i Tina napokon su dobili ono što su htjeli, njihova kći konačno je bila dovoljno slavna da krene svojim putem i da ostvari njihove snove. Cure su zajedno napisale pismo ekskluzivno za MTV i time prekinule suradnju nakon 14 godina. - Radile smo zajedno kao Destiny's Child od naše devete godine, išle smo na turneje otkad smo imale 14. Nakon puno razgovora i razmišljanja odlučile smo da nam je ova turneja razlog da bend ostane velik, a mi dobre prijateljice. Zahvalne smo svim fanovima, prijateljima i roditeljima za sve divne godine koje su proveli s nama, ali shvatile smo da je vrijeme da svaka krene svojim putem.

Bez obzira na sve što se dogodi, uvijek ćemo se voljeti kao prijateljice i sestre i podržavat ćemo se kao umjetnice. Želimo zahvaliti svim našim fanovima za ljubav i podršku i nadamo se da ćete nas pratiti dok nastavljamo ispunjavati svoje sudbine - stajalo je u pismu. Knowles je nastavila sama i postala izrazito uspješna, njezin drugi studijski album 'B'Day' iznjedrio je hitove Irreplaceable i Deja Vu.

Na velikom platnu briljirala je uz velike glumačke zvijezde kao što su Jennifer Hudson, Eddie Murphy i Jamie Foxx. Radilo se o filmu 'Dreamgirls' koji je kasnije postao i iznimno uspješan broadwayski mjuzikl. Beyoncé je cijelo to vrijeme bila u vezi s reperom i glazbenim mogulom Seanom Carterom poznatijim kao Jay-Z. Vezu su javno obznanili tek nakon vjenčanja 2008. Nitko nije zapravo znao ništa o njihovoj vezi. Pjevačica je rekla da je ona imala 18 godina kada su se upoznali.

Jay je njihov prvi, ne baš uspješan spoj opisao u pjesmi 713 na albumu The Carters: "Zadržavala si me na telefonu dok nisi bila blizu, dopustio sam ti da odrediš datum kad ćemo se vidjeti i rezervirao stol u restoranu Nobu. Najveća pogreška bila je kad sam poveo svog prijatelja, jer sam htio ispasti cool." Ozbiljnu vezu započeli su kada je Beyonce navršila 21 godinu, baš na njezin rođendan. Vjenčali su se 04. travnja 2008. u reperovom stanu, a umjesto vjenčanog prstenja tetovirali su rimski broj IV. Pozvali su samo najbliže prijatelje i obitelj, među kojima su naravno bili njezina majka, otac, ali i sestra Solange. U jednom intervjuu napokon je progovorila o tome zašto nikad ne govori javno o svojoj vezi. - Sve odlučujemo zajedno. Ono što ja kažem stoji. To što Jay i ja imamo je pravo. Ne želimo to dijeliti u intervjuima i s fotografima - tvrdi pjevačica. Mnogi su ipak bili sigurni da je potreba za privatnosti tako izražena jer Jay vara svoju ženu.

Među prvim optuženima bila je pjevačica Rihanna s kojom je surađivao na albumu 'Good Girl Gone Bad' i s kojom je stvorio megahit Umbrella. Glasine nisu jenjavale neko vrijeme, ali njihova veza bila je sve jača. Rodila im se kćerkica Blue Ivy, a onda šok. Snimka iz 2014. poljuljala je iluziju savršene veze koju su godinama gradili. Nakon svršeno isplanirane Met Gala večeri, završili su u liftu sa Solange koja je fizički napala Jaya dok je Beyonce samo promatrala. Internet je eksplodirao od teorija zavjere, ali ono što je svima bilo na umu jest da su sve ranije priče istinite i da Jay-Z stvarno vara Beyoncé. Iako neko vrijeme nisu htjeli ništa komentirati, kasnije su priznali da je istina da ju je reper varao.

Beyoncé je objavila album 'Lemonade' na kojem je progovorila o prevari, a svi su zapamtili stih o 'Becky s dobrom kosom'. Internet je pokušao otkriti o kome se zapravo radi. Trolovi su došli do informacija koje su umalo uništile živote nedužnim ženama, jer su prikazane kao moguće reperove ljubavnice. Jay je priznao da je imao ljubavnice, no Beyoncé mu je ipak sve oprostila, a potom mu rodila i blizance. Ljubav ovog para ipak nije ni to uspjelo poljuljati, a čini se da se Beyoncé udaljila od svoje sestre. Supružnici Carter proglašeni su najuspješnijima na svijetu, Jay je prvi reper koji je zaradio milijardu dolara, no glasine o njegovoj nevjeri ipak ne prestaju. Na košarkaškoj utakmici prije nekoliko mjeseci kamere su uhvatile Knowles kako okreće očima dok Sean razgovara s drugom ženom. Bila je to supruga vlasnika kluba koji ih je pozvao, no to nije spriječilo fanove da se zapitaju je li s njihovim najdražim glazbenicima, čije zajedničko bogatstvo iznosi 1.4 milijarde dolara, stvarno sve u redu.

