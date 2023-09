Ono što se događa na Novoj TV toliko je bizarno i apsurdno da ni Grunf ne bi smislio naziv za to

Kumovi - Nova TV (tri kaktusa)



Kako bismo mogli definirati nešto novo, a kako nešto staro? Ajmo reći da je - novo ono što nije staro, a staro je ono što nije novo. Logično bi bilo da ovaj velebni zaključak napisan, u maniri Grunfa iz Alana Forda, izazove podsmijeh, ali očito ni ovaj najjednostavniji oblik definicije nije jasan Novoj TV ili barem onima koji stavljaju obavijesti na njihove društvene mreže. O čemu se zapravo radi? Nakon što je RTL krenuo s NOVOM serijom domaće produkcije "San snova", u stopu ga prati i Nova TV koja je prošlog tjedna počela s emitiranjem NOVIH epizoda serije "Kumovi", čija je ovo već druga sezona. I uistinu, gledatelji koji uživaju u ovoj seriji zbilja su dočekali NOVE avanture stanovnika malog sela Zaglave i to je promovirano prilično jakim, i možemo dodati, dosta dobrim sadržajem na društvenim mrežama - od zanimljivosti o seriji do intervjua s glumcima.

Ali, na istim se tim društvenim mrežama gledatelje redovito poziva i da - pogledaju što ih očekuje u NOVIM epizodama serija "Bogu iza nogu" i "Na granici". Da podsjetimo, prva se emitirala u 2021. godini, a druga od 2018. do 2019. Dakle, sve te epizode već su emitirane i reprizirane. Dakle, STARE su i nisu NOVE, zaključio bi Grunf. Međutim, to ne sprječava Novu TV da iz tjedna u tjedan zavarava gledatelje koji, dodajmo još, uporno u komentarima pokušavaju objasniti da to nisu NOVE epizode i da su ih već gledali. Da, dobro ste pročitali! Gledatelji pokušavaju Novoj TV nekako javiti da epizode koje reklamiraju kao nove više nisu nove jer su stare. Međutim, apsurd tu ne završava, jer se nelogičnost nastavlja i u programskom rasporedu pa se tako nakon premijere "Kumova", koja se emitira nakon središnjeg Dnevnika, pušta "Na granici". Repriza u prime timeu? U 21.15 navečer? I to ne usred ljetne sheme, nego u jesenskoj pa se onda događa to da ista ta repriza serije gura novu sezonu "Masterchefa" u kasniji termin sve do iza ponoći. Toliko bizarno i apsurdno da ni Grunf ne bi smislio naziv za to.

Foto: Nova TV

Život na vagi - RTL (dvije ruže)



Prošlog je tjedna počela i nova (zbilja) sezona "Života na vagi", no do sada su emitirane samo dvije epizode jer je RTL odlučio da će se ovaj show emitirati ponedjeljkom i utorkom nakon nove (zbilja) serije, a srijedom, četvrtkom i petkom je taj termin rezerviran za nove (zbilja) epizode "Ljubavi je na selu". Na prvu malo neobično, no zapravo dosta dobar pokušaj za koji se možemo samo nadati da će ga gledatelji prihvatiti. Ovako niti jedan show ne gura drugi u kasniji termin, ni jedan niti drugi sadržaj nije takav da bi tražio emitiranje iz dana u dan (dapače, čak može doći do prezasićenja), a i ovako će trajati kroz dulji vremenski period. Uostalom, postoje serije i showovi koji se emitiraju svaki dan, a postoje i oni koji se objavljuju na tjednoj bazi. Ovo je dobar kompromis između ta dva modela. Pitanje je hoće li proći kod gledatelja, no svakako zaslužuje pohvalu za malo drugačiji pristup, ali za samo promišljanje o programskom rasporedu što očito nije prisutno kod konkurencije.

Foto: VOYO screenshot

Titanic - HRT 1 (dva kaktusa)



HRT već tradicionalno s jesenskom shemom kreće nešto kasnije, no njihov raspored zbog toga trenutno izgleda jako skromno. Na Prvom se programu svake večeri u prime timeu vrte prosječne serije koje bi bile upitan odabir i da drugi kanali ne postoje, a kamoli u konkurenciji onoga što nude druge televizije. Tako se prošlog tjedna emitirala serija o Titanicu u četiri dijela s jako skromnom ocjenom na IMDB-u (6/10), a sada kreće nešto bolje ocijenjena "Naša djevojka", no teško da se može govoriti i konkurentnom sadržaju.

Foto: IMBD

Čovjek koji je pao 11. rujna - HRT 2 (tri ruže)



Treba ipak pohvaliti HRT što su rijetki koji program prilagode određenim danima i događajima. Tako se za vikend emitirao odličan, ali uistinu odličan dokumentarac o napadu na WTC 11. rujna 2001., i to na nešto drugačiji način. Film tako priča priču o ljudima koji su iz pakla tornjeva odlučili pobjeći tako što su - izabrali smrt. Koliko su očajni bili oni koji su odlučili skočiti iz gorućeg tornja, zašto je o tome potrebno javno progovoriti kako bi se u potpunosti suočilo s tragedijom i kada će biti pravo vrijeme za to… Svako od tih pitanja gura gledatelje na rub suza (pa i preko tog ruba), a film je u isto vrijeme toliko potresan i emotivan da se uistinu ucrtava u pamćenje.

Foto: HRT

