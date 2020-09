Ona je zvijezda u nastajanju! Pjesme joj piše Huljić, a usporedbe s Doris Dragović ne voli

Kad s 18 godina kući odneseš glavnu nagradu sa Splitskog festivala, i to prvu žirija te novinarsku nagradu za interpretaciju pjesme, znaš da su ti se neke zvijezde ipak posložile. Barem je tako u slučaju tek punoljetne Lorene Bućan, koja je s Prokurativa ove godine u rukama odnijela Zlatni val zahvaljujući hitu “Kako samo mater zna”, a koji su za nju potpisali Vjekoslava i Tonči Huljić. – Pjesma „Kako samo mater zna“ za mene je posebna upravo zbog osvojenog Zlatnog vala. To je jedan od bitnijih trenutaka u mom životu – kazala je Lorena. Za aranžman je zaslužan Leo Škaro.

U RTL-ovim Zvijezdama otpjevala je duet s Petrom Grašom, nastupila na Dori 2019., a 2020. godine na 60. Splitskom festivalu, najstarijem festivalu zabavne glazbe u Hrvatskoj. Osamnaestogodišnja pjevačica iz Solina ima punu podršku svojih bližnjih. – Mama je bila na Prokurativama, a ostali ispred ekrana. Uvijek me prate, i članovi uže obitelji i rodbina. Stvarno su svi uvijek uzbuđeni kad nastupam – kazala je Lorena. Tekst pjesme koja joj je donijela pobjedu potpisuju Vjekoslava i Tonči Huljić. Tonči je nakon njezine pobjede kazao da je “s 18 godina svakako na početku”, a nas je zanimalo kako se mlada dama nosi s komplimentima i možebitnim kritikama koje stižu na njezin glazbeni proboj.

– Prihvaćam ih jednako. I jedno i drugo meni ide u korist – smireno kaže maturantica koja zna da će joj u budućnosti glazba biti prioritet.

– Ne vidim se u budućnosti u uredu, s papirima… Bila bih nesretna na takvom poslu, to me ne bi ispunjavalo. Pjevanje je ono što radim s guštom i lakoćom. Bar ja to tako osjećam. To je ono u čemu se jedino vidim. A ako čovjek nije sretan, uzalud mu sve diplome i svi poslovi koji su mu ponuđeni – iskrena je Lorena. Prošle godine na Dori, kada je pobjedu odnio Roko Blažević s pjesmom “The Dream”, nastupila je s pjesmom “Tower of Babylon” i osvojila drugo mjesto, zbog čega su mnogi negodovali i rekli da je u pitanju nepravda. – Dora 2019. s pjesmom “Tower of Babylon” ima posebno mjesto u mom srcu. To mi je iskustvo nezaboravno. Mislim da sa 16 godina nisam mogla proći bolje – ponosno kaže pa dodaje: – Nisam osjetila nikakvu nepravdu, samo malu tugu zbog pjesme koja je, po mom mišljenju, te godine bila pun pogodak za Eurosong. Ali tako je kako je, nećemo sad plakati do kraja života – smije se pjevačica te kaže da joj ovogodišnji nastup na Dori nije bitniji od debitantskog. – Prvi mi je nastup važniji jer je bio – prvi na Dori – kaže nam Lorena koja je komentirala i ovogodišnjeg pobjednika Dore te njegov neodlazak na Eurosong zbog situacije s koronavirusom. – Nije imao izbora. Znam koliko je to htio, ali eto, kao što je pandemija uništila puno toga, uništila je i Eurosong ove godine. Teško je to prihvatiti, ali nema druge – rekla nam je.

Kao zvijezdi u usponu nisu joj strane usporedbe s kolegicama s estrade, a zbog stila pjevanja nerijetko čuje da podsjeća na Doris Dragović. Ona to oštro poriče. – Ljudi vole izvrnuti tuđe riječi. Dosta je ljudi tu moju rečenicu shvatilo kao – ona vjerojatno ne voli Doris pa ne voli da je ljudi uspoređuju s njom. Ja sam to rekla zbog naše dive Doris Dragović, da ne pročita u novinama nešto kao „nova Doris” ili tko zna što. Zbog nje mi nije nimalo ugodno. Ne smetaju mi usporedbe s njom, dapače meni je to velik kompliment, ali rekla sam i još jednom ću: jedna je Doris Dragović i nikad neće biti nove Doris. Isto vrijedi za sve ostale izvođače – zaključuje mlada nada hrvatskog popa koja ne krije svoje prijateljstvo s Velolučankom Domenicom, koju je upoznala baš na Dori 2019.

– Uvela me u neke stvari u glazbenom svijetu. S njom sam se najviše puta vidjela i družila i stvarno je predivna, i izvana i iznutra. Čvrsto stoji na zemlji, a nadam se da i ostali s estrade pristojni kao ona – hvali Domenicu Lorena.

Tijekom karantene nigdje nije bila dulje vrijeme, a nakon porasta broja oboljelih od COVID-19 u Dalmaciji pitanje je hoće li se odvažiti na to. – Nisam nigdje bila na dulje vrijeme. Na more idem u okolici Splita. Ne mogu reći da me ne zabrinjava, svi sad osjećamo strah. Ali izdržat ćemo ovo i sve će biti dobro – optimistična je Lorena.