Omiljeni negativac iz serije 'Drugo ime ljubavi': Često sam se zaljubljivao, ali ljubav je nešto posve drugo

Glumac Vladimir Posavec Tušek posljednjih je godina često ime u domaćim TV serijama. Trenutačno ga gledamo u ulozi Karla Krpana u seriji “Drugo ime ljubavi” u programu Nove TV. Ovaj markantni glumac u ulozi negativca vrlo je brzo postao jedan od omiljenih likova popularne serije.

– Zanimljiv zadatak. Naravno da su uloge „negativaca“ uvijek zabavnije. Ovaj je sam sebi baš zakomplicirao život, puno je različitih odnosa u njegovu životu. Nijedan čovjek nije crn ili bijel pa tako nije ni bilo koji lik koji igraš. Pokušavam ga braniti koliko mogu – kazao nam je Posavec Tušek i dodao da ne nalazi baš sličnosti između Karla i sebe.



– U osnovi nema sličnosti. Moji životni stavovi posve su drukčiji. Moja ljubav, moji odnosi i ambicije na drugoj su strani rijeke, ali ga ja razumijem. Bar se trudim. Pokušavam mu od starta dodati jednu trunku topline i slabosti koja možda nije bila tako zamišljena, ali ova je forma dosta nezgodna jer ni ja još uvijek ne znam kako će se on razvijati i dokle će stići – iskreno će Vladimir.

Ljubav je vječna tema ove serije, a Vladimir priznaje da je i sam bio zaljubljive prirode.

– Bio sam. I to jako i često. Moj prijatelj i klasni kolega imao je dijagnozu za to: “Ti si zaljubljen u osjećaj zaljubljenosti. To se zove nezrelost, dragi moj”. I to je u redu. Nekako sam volio ženski rod odmah, kao klinac. I one su voljele mene. I to je dio mladosti. I to je to. Ljubav je nešto drugo. To je osjećaj punoće života. Ona je jedina, nepresušna i nepotrošiva. Pri tome, naravno, ne mislim samo na partnersku ljubav. Ljubav Božja (ili nebeska ili kozmička ili majke prirode ili kako god je ljudi doživljavali) je stup. Ona je sila kojom gradimo naše male svemire. U toj našoj ljubavi trebalo bi biti mjesta za sve. I za one koji su tu, za one koji su bili, koji će tek doći, za povratnike, za pokajnike i za prolaznike. U partnerskom odnosu to je i strast i poštovanje i prijateljstvo i zabava, lojalnost i istinitost. Primijetio sam da se unazad desetak i više godina ljudima pomalo u uho ukapava jedna riječ – tolerancija. Ona se polako promiče kao vrhunski osjećaj i zauzima mjesto ljubavi. Tolerancija je u redu, ali ona ima prag, a ljubav je nema, ona je najuzvišeniji osjećaj. Nikada nisam čuo da je neko rekao: “Ah, kako sam obuzet osjećajem tolerancije”. Ljudi bi se trebali voljeti, a ne tolerirati. Kad netko nekome probije prag tolerancije, dolaze neki treći ljudi da riješe stvar i sigurno ne nose ljubav. To je prijevara. Plaši me to – iskreno će Vladimir, koji je bio u braku sa splitskom glumicom i pjevačicom Jelenom Bosančić, s kojom ima devetogodišnjeg sina.

– Trudim se držati one: “Nemoj me odgajati, voli me”. Na početku sam bio stroži, sad sam, mislim, u jednom lijepom balansu. Andrejeva mama tu je nezaobilazna. Oboje se mnogo trudimo u svim smjerovima, da se tako izrazim. Mislim da je važno biti autentičan i iskren do kraja. Dijete je strijela, a roditelji su samo luk koji je trebaju odapeti. Ja sam nekad konop, a nekad onaj drveni dio – kaže Vladimir koji je trenutačno u vezi s Tijanom Čvorak. Stoga je zanimljivo bilo doznati i kako ona gleda na Vladimirove obožavateljice.

– To sve prolazi brzo. Neki ljudi prilaze, komplimentiraju, neki ne i sve je to O. K. Tijana na to gleda sa simpatijama – kaže Vladimir.

Glumca smo osim na televiziji prijašnjih godina mogli vidjeti u hvaljenim predstavama kao što su “Titon”, “Konstelacije” i “Uspjeh preko noći”. U ovom poznatom Mametovu komadu govori se o opijenosti slavom i novcem. Zanimljivo je stoga bilo čuti ima li toga i među našim glumcima.

– Haha, nekakvom vrstom slave vjerojatno da. Ali novcem? Od našeg posla može se pristojno ili, u najboljem slučaju, „lijepo živjeti“. Naravno pod uvjetom da imaš posla i da se ozbiljno i požrtvovno njime baviš. Morate znati da ja tu riječ „glumac“ i dalje izgovaram s dubokim strahopoštovanjem. Svaki od nas u krevet liježe sa sumnjom – zaključio je Posavec Tušek.