Omiljeni hollywoodski glumac slavi 69. rođendan. Ljubavna priča s njegovom suprugom je poput prave bajke

Jedan od najomiljenijih hollywoodskih glumaca Tom Hanks danas slavi 69. rođendan. Dvostruki oskarovac poznat je kao čovjek bez ikakvih mrlja u karijeri, a gotovo 4 desetljeća vjeran je supruzi Riti. Tom Hanks i Rita Wilson slove za jedan od najstabilnijih parova u Hollywoodu. Njihova ljubavna priča, koja traje više od tri desetljeća, dokaz je da prava ljubav može nadvladati sve prepreke, od bolesti do pritiska slave, a sve je započelo jednim sudbonosnim susretom na setu.

Njihova priča započela je 1981. godine, na setu ABC-jevog sitcoma "Bosom Buddies". Tom Hanks je imao glavnu ulogu, dok je Rita Wilson bila tek gostujuća glumica u jednoj epizodi. Iako je među njima odmah zaiskrilo, okolnosti nisu bile idealne. Hanks je u to vrijeme bio u braku sa svojom ljubavi s koledža, Samanthom Lewes, s kojom je već imao dvoje djece. Unatoč tome, Wilson je godinama kasnije otkrila da su se na prvu složili kao prijatelji. "Jedna od stvari, kad smo se upoznali, bila je ta da smo se odmah slagali. Prije svega, volim dobrog pripovjedača. On me stalno nasmijava. On je sjajan pripovjedač", ispričala je Rita, potvrdivši da je temelj njihove veze izgrađen na prijateljstvu i smijehu.

FOTO Evo kako je izgledao cijeli spektakularni koncert Thompsona! Jedva je suzdržao emocije, a publika je pjevala uglas

Sudbina ih je ponovno spojila četiri godine kasnije, 1985., na snimanju filma "Volonteri" ("Volunteers"), gdje su glumili ljubavnike. Ovaj put, kemija je bila previše očita da bi se ignorirala. Hanks je taj trenutak opisao kao sudbonosan. "Rita i ja smo se samo pogledali i – kaboing – to je bilo to", priznao je za GQ. "Pitao sam Ritu je li to za nju prava stvar i to se jednostavno nije moglo poreći." Iako je Hanks još uvijek bio formalno u braku, njegova veza sa Samanthom Lewes već je bila na izdisaju. Ljubav s Ritom postajala je sve jača, a par je znao da je njihova povezanost nešto posebno, nešto što se ne događa svaki dan, pogotovo ne u nestalnom svijetu showbusinessa.

Svoju vezu javno su obznanili u prosincu 1986. godine, kada su se zajedno pojavili na crvenom tepihu na premijeri filma "Tri Amigosa". Godinu dana kasnije, 1987., Hanksov razvod je finaliziran, čime je otvoren put za novo poglavlje. Vjenčali su se 30. travnja 1988. godine. Rita se prisjetila anegdote s prosidbe, kada je na njegovo pitanje oduševljeno odgovorila s "You bet!" (Mo'š se kladit!), što je Hanks kasnije dao ugravirati s unutarnje strane njezinog zaručničkog prstena. Hanks je kasnije objasnio da uspjeh njihove veze nije filmska magija, već nešto puno dublje. "Uspjeh naše veze bio je pitanje vremena, zrelosti i naše spremnosti na intimnu povezanost. U stvarnom životu, naša je veza stvarna. Oboje znamo da ćemo, bez obzira na sve, biti tu jedno za drugo i da ćemo kroz sve proći zajedno", rekao je u intervjuu s Oprah Winfrey.

Ubrzo nakon vjenčanja, njihova obitelj počela se širiti. U kolovozu 1990. dobili su prvog sina, Chestera "Cheta" Hanksa, a u prosincu 1995. i drugog, Trumana Theodorea. Zajedno s Hanksovom djecom iz prvog braka, Colinom i Elizabeth, stvorili su veliku, modernu i složnu obitelj. Istovremeno, Hanksova karijera doživjela je strelovit uspon s hitovima poput "Veliki", "Philadelphia" i "Forrest Gump", koji su mu donijeli dva uzastopna Oscara. U svojim govorima zahvale nikada nije propustio istaknuti Ritu kao svoj najveći oslonac. "Stojim ovdje jer me žena s kojom dijelim život svaki dan uči i pokazuje što je ljubav", izjavio je na dodjeli Oscara, dajući svima do znanja tko je stvarna snaga iza njegovog uspjeha.

Njihova suradnja nije stala samo na glumi. Nakon što su 1993. godine ponovno dijelili platno u kultnom filmu "Romansa u Seattleu", gdje su ironično glumili brata i sestru, odlučili su se okušati i u producentskim vodama. Njihova producentska kuća Playtone stoji iza nekih od najvećih filmskih hitova, uključujući komediju "Moje grčko vjenčanje". Rita, koja je i sama grčkog podrijetla, prepoznala je potencijal u istoimenoj monodrami i uvjerila Hanksa da je to priča koju vrijedi pretvoriti u film. Rezultat je bio globalni fenomen. Zajedno su producirali i filmske adaptacije mjuzikla "Mamma Mia!", potvrđujući da su jednako moćan tim iza kamere kao i ispred nje.

Kao i svaki dugogodišnji brak, i njihov je bio na kušnji. Najteži trenutak dogodio se 2015. godine, kada je Riti dijagnosticiran rak dojke. Prošla je kroz dvostruku mastektomiju, a Tom je cijelo vrijeme bio uz nju. "Nikad ne znate kako će vaš supružnik reagirati u takvoj situaciji. Bila sam toliko zadivljena, oduševljena brigom koju mi je suprug pružio... tko bi rekao da će vas to još više zbližiti", rekla je za The New York Times. Pet godina kasnije, suočili su se s novim izazovom kada su među prvim slavnim osobama objavili da su oboje pozitivni na COVID-19. "Mislim da je činjenica da smo imali virus u isto vrijeme to malo olakšala. Brinuli smo se jedno o drugome", izjavila je Rita, još jednom potvrdivši da su zajedno jači.

Njihova ljubavna priča ispunjena je dirljivim trenucima koji pokazuju dubinu njihove veze. Rita je jednom podijelila priču o trenutku koji nikada neće zaboraviti. "Stajali smo na uglu ulice u New Yorku, držali se za ruke i čekali da se upali zeleno svjetlo. Pogledao me i rekao: 'Znaš, samo želim da znaš da nikada ne moraš mijenjati ništa o tome tko si da bi bila sa mnom.' Doslovno me preplavio val ljubavi", ispričala je. Hanks, s druge strane, ne skriva divljenje prema supruzi, govoreći kako je "smokin' hot" čak i ujutro u trenirci. Njihova tajna? Čini se da je jednostavna. "Ljudi kažu da je teško ostati u braku u showbusinessu. Mislim da je teško ostati u braku bilo gdje, ali ako oženite pravu osobu, moglo bi uspjeti", zaključio je Hanks.