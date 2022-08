Olivia Newton-John prošle godine vratila se na scenu zahvaljujući poznatoj Hrvatici: 'Preuzbuđena sam'

U ponedjeljak kasno navečer svijet je rastužila vijest o smrti australske glumice i pjevačice Olivije Newton John koja se proslavila ulogom slatkice Sandy Olsen u kultnom mjuziklu Briljantin. Newton-John preminula je u 73. godini života u snu na svom ranču u južnoj Kaliforniji, okružena obitelji i prijateljima nakon što se više od 30 godina borila s karcinomom dojke. Godinama je bila primjer mnogima, a unatoč teškoj dijagnozi nikada nije posustajala. U veljači prošle prošle godine Olivia je snimila duet s kćeri Chloe Lattanzi, a zanimljivo je i da je jedna od koautorica pjesme naša pjevačica Tatjana Cameron Tajči.

- Olivia Newton John je moja junakinja iz djetinjstva i apsolutno je obožavam. I najslađa je stvar u tome je to što je ovu pjesmu snimila s kćeri Chloe. Preuzbuđena sam - otkrila je tada Tajči koja se suradnjom pohvalila na društvenim mrežama. Legendarna glumica i pjevačica prije nekoliko godina najavila je da se povlači sa glazbene scene, no emotivan tekst pjesme koji je primila od Tajči potaknuo ju je na povratak. Pjesma je, kako autori naglašavaju, intimna i osobna i upravo je to razlog zbog kojeg je Olivija pjesmu snimila s kćeri.

Foto: Profimedia, Damir Špehar/Pixsell Inače, od slavne glumice na društvenim se mrežama opraštaju njeni kolege glumci, ali i druge poznate osobe. John Travolta, njen partner u filmu Briljantin, od nje se oprostio objavom na Instagramu. - Moja najdraža Olivia, činila si naše živote toliko boljima! Tvoj utjecaj je bio nevjerojatan. Puno te volim. Vidjet ćemo se ponovno na kraju puta i biti ćemo zajedno. Tvoj, od kada sam te prvi put ugledao do zauvijek! Tvoj Danny, tvoj John - napisao je Travolta na Instagrama i objavio fotografiju Olivije iz mladih dana. Newton-John i Travolta stekli su međunarodnu slavu kada su 1978., u sada kultnom filmu "Briljantin", utjelovili Sandy i Dannyja i te uloge su ih zauvijek povezale i ostali su prijatelji. Prije samo nekoliko godina, par je ponovio svoje uloge za jednu posebnu večer u West Palm Beachu na Floridi. Olivia je tada opet nosila prepoznatljivu žutu suknju iz filma, a Travolta se na pozornici pojavio u klasičnoj kožnoj jakni i frizurom kakvu je imao u "Briljantinu".

Foto: Promo/Grease - Snimanje je bilo zabavno, ali s filmovima nikad ne znate hoće li se publici svidjeti ili ne, čak i ako se vama sviđa. Nevjerojatno je da još uvijek traje, ali nije čak ni samo to, ne pokazuje znakove zaustavljanja. Kažete 'Sandy i Danny' i ljudi odmah znaju o čemu pričate. - rekla je Olivia u intervjuu za Forbes 2018. godine.

