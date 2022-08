Ecija i Goran otkrili su nam sve o vjenčanju: 'Pravila igre će morati svirati, a vjenčanica i odijelo su već spremni'

Najvažniji dan u životima bubnjara naše poznate grupe Pravila igre Gorana Beloševića (37) i njegove odabranice, bivše voditeljice, a sadašnje glasnogovornice teniskog turnira Zagreb Open Ecije Ivušić (35) uskoro je pred nama, a sve je isplanirano do pomnih detalja. Sretni par u bračnu će luku uploviti u rujnu na bajkovitom otoku Vrniku kraj Korčule, malenom škoju koji je kao stvoren za ljubav.

Mladoženja i organizator

– Na Vrniku sam našla mir u trenutku kad mi je u životu najviše bio potreban. Provela sam na tada gotovo pustom otoku, u predsezoni, punih 10 dana i doživjela 10 najmagičnijih zalazaka. To je bila prva godina pandemije i nekoliko mjeseci nakon zagrebačkog potresa. Ujutro sam šetala i radila jogu, uvečer meditirala i uživala u otočnom samotnom životu – ispričala nam je Ecija o danima kada se rodila ljubav prema Vrniku. Odmah je znala da će to biti savršeno mjesto za najsretniji dan njezina života. – Kada sam prvi put stala pred vrničku crkvicu, osjetila sam neopisiv mir i spokoj, i rekla samoj sebi ako se ikada u životu budem udavala, da će to biti tu. Godinu dana poslije upoznala sam Gorana i dovela ga na Vrnik. Ostalo je povijest... – objasnila je. Bajkovita ceremonija održat će se ispred vrničke crkvice Gospe od Škoja, a vjenčat će ih matičar. – Župnik nam, nažalost, nije dopustio vjenčanje u toj crkvi s obzirom na to da dopušta vjenčanja samo u korčulanskoj katedrali. U razloge ne bih ulazila, ali mi smo se prilagodili i napravit ćemo sve da bude magično, unikatno, s dalmatinskim štihom i u našem stilu – kazala je Ecija. S obzirom na to da je Vrnik malen i pust sam po sebi te da ceremonija nije u špici sezone, zatvaranje otoka ili samog dijela oko crkvice nije potrebno. Nakon što jedno drugom kažu sudbonosno "da", slavlje će prebaciti na Korčulu, u Aminess Port 9 resortu u gradu Korčuli. Većinu gostiju očekuju dan prije svadbe na cocktail partyju. Bit će tu Ecijina dugogodišnja prijateljica Nives Celzijus, Snježana Schillinger sa suprugom Franzom, ali i još 80-ak gostiju.

– Očekujemo nama drage i najbliže ljude koji su nam prijatelji godinama. Bit će to u svakom slučaju raznoliko i veselo društvo – kazala je. A kako to obično biva na vjenčanjima glazbenika, i na ovome će svirati mladoženja. – Pravila igre će svakako morati odsvirati nekoliko pjesama. To je nekako tradicija na vjenčanjima članova benda – kazao nam je Goran i otkrio tko će ih zabavljati poslije. – Što se tiče cjelonoćnog nastupa, za to će biti zadužen moj dragi prijatelj Sandro Majstrović sa svojim bendom – kazao je. Dodaje da je gotovo sve spremno za velike planove, ali uvijek ostanu finese i detalji koji će se definirati nekoliko dana prije. Iako su većinu stvari odlučili zajedno, Ecija je dosta organizacijskih stvari prepustila Goranu. – Ipak je organizacija i event menadžment moja profesionalna deformacija – kazao je. A nije mu ni prvi put da se susreće s planiranjem vjenčanja s obzirom na to da je za potrebe snimanja spota za pjesmu "Jedina" Pravila igre imao iskustva s provedbom vjenčanja.

A vjenčanica i odijelo već su spremni. Ecijinu haljinu radi Boris Pavlin, s kojim se odmah dogovorila o svemu. – Došla sam s potpuno drugom idejom i na kraju izabrala kroj koji mi nije bio ni u primisli. Detalje kroja ne bih otkrivala, čuvam sve kao iznenađenje do samoga kraja, jedino sam slike pokazala mami i kumi – kazala je.

Frizuru će joj raditi salon Ruža Institut Kerastase iz Zagreba, a Ecija je njihova ambasadorica punih 10 godina. Za make-up će se pobrinuti njezina prijateljica Sara Jajaš. – Cipele sam odavno izabrala i kupila iako se uopće neće vidjeti ispod vjenčanice, ali ja znam da su ispod tako da su morale biti nove i top – otkrila nam je. I Goranov je outfit spreman, a odijelo će biti "pravo ljetno". – Ecija mi je puno pomogla s idejama i odabirom dok je tvrtka Royal Black ispunila sve moje želje i očekivanja. Sve u svemu, prezadovoljan sam odabirom – kazao je.

Uzbuđenje raste

Najveća potpora su im kumovi i dugogodišnji prijatelji, Goranu Adem Selman s kojim je još prije gotovo 30 godina počeo igrati tenis.

- Sve do 18-te godine smo bili “rivali” te se nismo pretjerano družili, ali smo od tada postali najbolji prijatelji. On živi i radi u Stuttgartu te nije osoba iz javnog života, ali mu ne smeta medijska pozornost - kazao je. S Ecijine strane je to prijateljica još iz srednjoškolskih dana, Morana Golubić koja je također itekako navikla na medijsku pozornost kroz godine druženja s njom. Iako Ecija kaže da nije sigurna da joj baš godi, "sve će izdržati za svoju Eciju". A tako je bilo i za djevojačku koja je bila zamišljena kao “posljednje ljeto s prijateljicama". Ecija, kuma Morana, Nives, Snježana i još poneke prijateljice provele su tri savršena dana u Aminess Khalani beach hotelu u Makarskoj.

- Bilo je opušteno, lijepo, bilo je i suza radosnica jer su me moje cure razveselile s prekrasnim poklonom, a kuma je napravila album sa slikama i uspomenama koje smo dijelile i sakupljale godinama. To me zaista dirnulo u srce - priznala je mladenka. Dok su se cure zabavljale u Makarskoj, momci su uživali u Splitu i na Hvaru. - Odlučili smo se na momački vikend umjesto klasične momačke zabave koja je inače samo jedan dan. Prva dva dana smo bili u Splitu i onda dva dana na Hvaru. Inicijalan plan je bio da svaki dan partijamo do zore, ali smo već nakon prvog dana shvatili da ćemo taj tempo teško izdržati. Ipak smo već ljudi “u godinama” tako da smo više uživali u dobroj hrani, piću i odmoru - ispričao je pak mladoženja. Hvar je "upao" kao neispunjena želja još otkako su prije dvije godine bili na jedrenju, a zbog koronavirusa nisu uspjeli doći to tog najsunčanijeg otoka u Hrvatskoj.

Sve u svemu, i mladenka i mladoženja već osjećaju uzbuđenje.

– Veliki sam perfekcionist i osjećam odgovornost i uzbuđenje još od prvog trenutka kad smo dogovorili datum vjenčanja. Mislim da ću do zadnjeg trenutka biti u stresu i nervozi, nadam se samo da ću te osjećaje uspjeti ostaviti iza sebe i da ih nimalo neću prenijeti na dan vjenčanja – kazala je Ecija, koja je, otkrila je, inače veliki emotivac, stoga već zna da će taj dan biti i suza i smijeha. – A najsretnija ću biti kad ugledam Gorana kako me čeka pred našim oltarom. Zamišljam kako ću, kad se osvrnem unaokolo, vidjeti lica roditelja, brata i svih naših dragih ljudi. Preplavljuju me emocije već kad ovo izgovaram i jedva čekam to doživjeti – dodala je. Što se tiče Gorana, osjeća pozitivnu nervozu, ali je potpuno siguran u magičnost samog dana, zbog čega se itekako veseli.